Il Governo risponde su difesa, sicurezza e impegni presi con l’UE e la NATO

27 ottobre 2025 | 15.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’On. Boschi (IV) ha presentato al Ministero della Difesa un’interrogazione in merito all’azione del Governo in materia di difesa e sicurezza internazionale, oltre che sul rispetto degli impegni assunti in sede Europea e NATO a sostegno dell’Ucraina. L’interrogazione prende spunto da gravi affermazioni riportate dal Presidente americano Trump sulla piattaforma Truth secondo cui il Premier Meloni avrebbe dichiarato la disponibilità a stipulare un accordo commerciale diretto tra Italia e Stati Uniti, ignorando le regole commerciali dell’UE, oltre che a ridimensionare il proprio sostegno all’Ucraina e a ricostruire le capacità di difesa dell’Italia nell’ambito di una nuova visione di sicurezza sostenuta dal Governo americano. Dichiarazioni che generano ambiguità sull’operato del Governo italiano che ad oggi non ha smentito quanto rilanciato dal Presidente Trump. In risposta, è intervenuto il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in sostituzione del Ministro della Difesa impossibilitato a intervenire in quella data. Il Ministro Ciriani ha dichiarato la piena trasparenza con cui il Governo discute in Parlamento le proprie posizioni, tra le quali in ambito di politica estera e di difesa c’è da sempre il sostegno totale all’Ucraina. Per quanto riguarda il rispetto degli impegni presi in sede europea e NATO, il Governo intende continuare a rispettarli come ha fatto sinora.

