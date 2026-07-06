Il Ministro Crosetto riferisce alla Camera sull’impiego delle basi italiane nella crisi con l’Iran

La tipologia di carico trasportato dagli aerei statunitensi decollati dalle basi italiane e diretti in Iran (interrogazione dell’On. Bonelli, AVS) e il numero di voli americani partiti dalle basi italiane NATO nell’ambito dell’operazione Epic Fury (interrogazione dell’On. Bignami, FdI), sono stati i temi principali del Question Time dello scorso mercoledì 1 luglio del Ministro della Difesa Guido Crosetto.

Il Ministro ha escluso l’esistenza di eventuali occultamenti da parte dei Paesi alleati, sottolineando la solidità dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Ha inoltre precisato che non sono stati autorizzati voli destinati ad attività cinetiche contro il territorio iraniano e che, nei casi in cui siano state prospettate attività non previste dagli accordi vigenti, il Governo non ha concesso l’autorizzazione. Il Ministro ha inoltre precisato che, nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 23 giugno, sono stati registrati 518 voli, a fronte dei 722 voli dello stesso periodo del 2019, dei 450 nel 2020, dei 457 nel 2021 e dei 560 del 2022, dati che rientrano nella normale variabilità operativa delle basi.

Il Ministro ha infine confermato la piena disponibilità del Dicastero della Difesa a fornire ogni ulteriore informazione nelle sedi istituzionali competenti, nel rispetto delle procedure e degli accordi internazionali. Con riferimento alla seconda interrogazione ha poi ribadito la volontà di assicurare al Parlamento l'accesso ai dati relativi ai transiti anche degli anni precedenti.

Il resoconto delle interrogazioni e delle risposte del Ministro