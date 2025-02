Il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, in visita ufficiale a Roma

Il presidente emiratino, Mohamed bin Zayed al Nahyan, in visita di Stato a Roma, parteciperà oggi al Forum di dialogo imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti, durante il quale saranno siglati diversi accordi e intese commerciali. La visita di Bin Zayed segue di appena un mese quella di Meloni ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati, segnalando una più profonda cooperazione nei settori dell’energia, della difesa e degli investimenti. Domenica, il presidente Bin Zayed è stato accolto al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino dal ministro Crosetto, in rappresentanza del governo. In seguito, Bin Zayed si è recato al palazzo del Quirinale per un pranzo di Stato dove ha incontrato il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Quella di Bin Zayed è la prima visita di Stato in Italia di un presidente degli Emirati, come ha rimarcato Mattarella durante il pranzo di Stato, e “riveste un significato profondo”. Nel corso del suo brindisi, il presidente della Repubblica ha affermato che l’agenda tra Emirati e Italia è ricca di opportunità, quali lo sviluppo del continente africano, il tema dello spazio e quello dell’intelligenza artificiale. “Lo sviluppo di idee e investimenti in Italia è benvenuto e queste prospettive saranno opportunamente approfondite nel Forum imprenditoriale”, ha affermato Mattarella. “I nostri Paesi condividono, accanto a un’analoga sensibilità per i temi della pace e della cooperazione, una naturale vocazione agli scambi commerciali e apertura agli investimenti. Sono lieto di constatare che la collaborazione bilaterale negli ultimi anni si è notevolmente intensificata”, ha proseguito il capo dello Stato.

Lunedì 24 il presidente Bin Zayed prenderà parte al Forum imprenditoriale Italia-Emirati, all’Hotel Parco dei principi, organizzato dalla Farnesina, dai ministeri dell’Economia e degli Esteri emiratini, con la collaborazione dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) e il supporto di Cassa depositi e prestiti e Sace. Il Forum imprenditoriale sarà introdotto dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e dal ministro di Stato per il Commercio estero degli Emirati, Thani bin Ahmed al Zeyoudi. “Gli Emirati Arabi Uniti sono un partner economico strategico per l’Italia e primo mercato di destinazione dell’export italiano nell’area Medio Oriente Nord Africa”, ha commentato Tajani. “Il governo, attraverso la diplomazia della crescita, sostiene le esportazioni e gli investimenti internazionali delle nostre aziende, con un’azione sinergica che coinvolge tutti gli attori del Sistema Paese: con questo Forum faremo compiere un ulteriore salto di qualità al partenariato economico con gli Emirati, favorendo nuove opportunità di affari per il nostro sistema produttivo mediante la firma di numerosi accordi commerciali”, ha proseguito il titolare della Farnesina. All’evento interverrà anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. In base a quanto previsto dal programma, alla sessione di chiusura dei lavori parteciperanno il presidente Bin Zayed e la premier Meloni, che dovrebbe intervenire per descrivere al settore privato il nuovo quadro di partenariato bilaterale. Il Forum, suddiviso in tavoli settoriali, prevede la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle principali istituzioni finanziarie e delle associazioni di categoria di entrambi i Paesi. Saranno presenti oltre 120 imprese italiane ed emiratine, inclusi i più grandi gruppi industriali e finanziari dei due Paesi, e verranno presentati oltre 25 accordi BtoB.

