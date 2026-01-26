circle x black
Il Presidente Mattarella al cantiere Fincantieri di Palermo: una visita tra industria, lavoro e memoria

26 gennaio 2026 | 13.31
Venerdì 23 gennaio 2026 sarà una delle date che rimarranno incise per sempre nella storia di Fincantieri e in particolare in quella del cantiere di Palermo. È stato un vero onore, infatti, per tutti noi accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ad accompagnare in questa visita il Presidente della Repubblica, il CEO Pierroberto Folgiero, il Presidente Biagio Mazzotta, il Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili Luigi Matarazzo con il Direttore dello Stabilimento Marcello Giordano che ha descritto l'attività del cantiere, tra cui i lavori per il traghetto “Costanza I di Sicilia” e per Nave Tritone, e altre importanti istituzioni locali come il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Una visita istituzionale, quella del Presidente, che per molte ragioni si è rivelata anche densa di emozioni, non solo per la grande famiglia Fincantieri ma certamente anche per lo stesso Calpo dello Stato che nella mostra fotografica allestita all’interno del cantiere ha trovato le tracce del profondo legame tra la sua famiglia e l’azienda, con la testimonianza del varo della Nave Quirinale di cui la signora Mattarella, madre dell’attuale presidente, fu madrina, e con una immagine della visita dell’allora presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella, fratello del Capo dello Stato.

Tra gli interventi dei nostri vertici aziendali e delle autorità, che hanno ribadito il profondo legame tra la città di Palermo, la Sicilia e la presenza di Fincantieri, molto significativa è stata la testimoniata dei lavoratori Pietro Mercurio e Salvatore Geloso, due generazioni distanti tra loro che con le loro parole hanno raccontato la passione per il proprio lavoro in cantiere e il profondo senso di appartenenza a Fincantieri e alla città di Palermo. Parole molto apprezzate dal Presidente che al termine della cerimonia ha voluto salutare con un breve intervento la comunità di fincantieri.

