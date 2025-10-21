AKEEYO presenta all'EICMA 2025 i dispositivi AKY-710 Lite e AKY-730 Pro di nuova generazione

SHENZHEN, Cina, 21 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- AKEEYO, produttore leader di registratori di guida avanzati, è lieto di annunciare la sua partecipazione a EICMA 2025 (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori), la principale fiera motociclistica al mondo. Dal 4 al 9 novembre 2025, l'azienda presenterà le sue ultime innovazioni presso Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho (Milano), Italia, Padiglione 4, Stand S86d.

Dettagli dell'evento:

Presentazione delle telecamere di nuova generazione per moto e bici

AKEEYO presenterà due prodotti innovativi progettati per aumentare la sicurezza dei motociclisti e le capacità di registrazione:

AKY-710 Lite: Il compagno di viaggio essenziale

L'AKY-710 Lite unisce prestazioni e praticità, grazie a:

AKY-730 Pro: Prestazioni di livello professionale

Il modello di punta AKY-730Pro offre funzionalità premium per i motociclisti più esigenti:

AKEEYO presenterà anche la serie 710 più ampia, tra cui AKY-710S e AKY-710 Pro, insieme a un sistema di guida intelligente per motociclette e biciclette. Tutti i prodotti sono progettati per funzionare sia su biciclette che su motociclette, con opzioni di montaggio versatili su manubrio, attacco manubrio e casco.

Visita AKEEYO all'EICMA

Appassionati di moto, concessionari e professionisti del settore sono invitati a visitare AKEEYO presso il PADIGLIONE 4, stand S86d per provare di persona questi prodotti innovativi. Il nostro team sarà disponibile per dimostrazioni dal vivo, consulenze tecniche e per discutere di potenziali collaborazioni. Richieste di rivenditori e distributori: inviare i propri dati utilizzando questo modulo.

Informazioni su AKEEYO

AKEEYO è un'azienda leader nell'innovazione della tecnologia delle telecamere per biciclette, motociclette e automobili. Dai tragitti quotidiani ai viaggi su lunghe distanze, progettiamo dash cam e action cam resistenti che migliorano la consapevolezza della sicurezza e semplificano la registrazione, la revisione e la condivisione della strada. Concentrandosi su qualità e funzionalità pratiche, AKEEYO è al servizio di motociclisti e automobilisti di tutto il mondo.

Per richieste di informazioni da parte dei media:press@akeeyo.com

Sito web:www.akeeyo.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2800154/image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2714582/AKEEYO_LOGO_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.