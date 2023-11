Samuele Ambrosi, autore del libro sul Gin “Anthologin”, presente alla finale Venispritz organizzata dal prestigioso brand Gin Venice

Venezia, 15 novembre 2023. Si è svolta nella prestigiosa location del Lido di Venezia all’ “Aurora Beach” la finale del concorso Venispritz giunto alla sua seconda edizione. Venispritz è un concorso organizzato da Gin Venice per individuare i migliori cocktail con gin, bitter e seltz o sodati ai quali aggiungere un massimo di quattro ingredienti. Quest’anno la manifestazione era rivolta ai barman e alle barlady professioniste del Veneto, quindi ai veri conoscitori dello spritz veneziano, ormai noto anche per le variazioni sul tema che prevedono l’utilizzo di gin e prosecco. La partecipazione al concorso è stata davvero entusiasmante con ben con 67 barman del Veneto coinvolti, che hanno inviato alla giuria cinque foto ed un video della preparazione dei cocktail a base di gin assieme alla ricetta per realizzarlo.

Diciannove ricette sono state ritenute meritevoli di essere pubblicate sulla pagina Instagram @Venispritz e quindi visibili e votabili dal pubblico. Infatti, la formula del concorso prevedeva che il 30% del voto fosse decretato dal coinvolgimento social che riscuotevano i cocktail con gin e il restante 70% dalla giuria.

La giuria era composta da grandi nomi della miscelazione ed in particolare da colui che viene considerato il maggior esperto di gin in Italia e cioè Samuele Ambrosi, autore del libro sul gin “Anthologin” considerato ormai la bibbia dagli esperti del distillato di provenienza olandese e diffuso in seguito in Gran Bretagna. Un libro sul gin che racconta tutto il fascino di un distillato che sta conoscendo un grandissimo successo a livello internazionale anche per la sua duttilità nella miscelazione. Un prezioso libro sul gin e sul gin tonic, che illustra oltre alle tipologie di gin e le loro botanicals, anche le storie che ne hanno determinato la nascita e l’evoluzione. Samuele Ambrosi, Trainer ufficiale AIBES (Associazione Italiana Barman) e collaboratore dell’IBA (International Bartenders Association) ha apportato alla giuria del concorso tutta la sua esperienza fatta di grandi successi internazionali, che lo hanno portato – tra l’altro - ad essere Miglior barman d’Europa nel 2003 e vincitore del titolo mondiale nel 2005. La sua autorevolezza è decretata anche dall’essere stato insignito del ruolo di Brand Ambassador da Campari e gin prestigiosi quali il Bulldog. Assieme a lui la giuria era composta da: Gennaro Florio - Head Bartender alla “Taverna la Fenice” di Venezia; Alessandro Squicciarini - proprietario di Aurora Beach a Lido di Venezia; Mauro Lorenzon - massimo esperto di spritz a Venezia; Fabio Muriotto - produttore di Gin Venice. Le proposte di abbinamento di Gin Venice con i più innovativi brand di bitter hanno sorpreso i giurati, ma naturalmente la parte del leone l’anno fatta l’abbinamento di gin e Campari e quello di gin e Aperol, cioè gli ingredienti maggiormente utilizzati per lo spritz.

All’unanimità la giuria ha decretato il vincitore della seconda edizione di “Venispritz” premiando:

Francesco Adragna - Barman all’hotel “Violino d’Oro” di Venezia – Cocktail con gin “Doge’s Fizz” decretato nuovo Brand Ambassador di Gin Venice e vincitore di mille euro;

Al 2° posto ex-equo - Giuseppe Tringali - Bar Manager al “Gran Caffè Quadri” - “Citrus Venice juniper” e Luca Melinato – Capo Barman Al “Cloakroom Cocktail Lab” - “Momo spritz”