Un Halloween da leccarsi i baffi: le mense del Bresciano si trasformano in un magico banchetto!

Brescia, 27 ottobre 2023 – Quando la magia di Halloween incontra la passione per la buona cucina, nasce un pranzo che fa brillare gli occhi dei bambini e li fa sorridere di gusto. Quest'anno, nelle mense scolastiche del bresciano, la festa delle streghe non sarà solo fatta di maschere e dolcetti, ma anche di piatti deliziosi e fantasiosi.

Grazie alla collaborazione con Dussmann Service, l'azienda che ogni giorno si prende cura della refezione, le mense scolastiche si trasformeranno in veri e propri ristoranti a tema, pronti a deliziare i palati dei più piccoli con un menù speciale dedicato alla festa più spaventosa dell'anno e realizzato a partire da ingredienti stagionali, pasti bilanciati e appetibilità delle preparazioni. L'obiettivo? Trasformare il pranzo in un momento di gioia, condivisione e scoperta, dove ogni piatto diventa un gioco e una storia da raccontare. Perché Halloween non è solo spavento, ma anche divertimento, amicizia e buon cibo.

Gli alunni che si siederanno a tavola scopriranno piatti dai nomi avventurosi come "risotto degli zombie" e "tele di ragno", dove ogni boccone racconta una storia e ogni sapore è un piccolo incantesimo.

Nel Comune di Gussago, il menù speciale sarà servito venerdì 27 ottobre, con qualche giorno di anticipo rispetto alla festa vera e propria, che è il 31 ottobre. Agli alunni saranno proposti: risotto degli zombie (risotto alla zucca), dita di strega saporite (salsiccia con ketchup) e denti di vampiro (patate al forno). Si finirà con una crostatina al cioccolato, rinominata per l’occasione “tela di ragno”.

A Castenedolo, invece, il menù della Dussmann verrà servito proprio il giorno di Halloween. Si inizierà con una crema di zucca e patate con crostini per proseguire con gambe di Goblin (cosce di pollo al forno), capelli della strega (insalata), e un dolce finale.

Piatti speciali il 31 ottobre anche per i bambini di Montirone e San Zeno. Nel primo Comune, saranno proposti gnocchi stregati (gnocchi con crema di zucca), tacchino del vampiro (fettina di tacchino al pomodoro), ossicini di zombie (patate stick al forno) e un dolce. Per San Zeno si è invece messa a punto questa combinazione: risotto degli zombie (risotto alla zucca), dita delle streghe (straccetti di pollo) accompagnate da ossicini di vampiro (patate stick al forno) e, per finire, la crostatina “tele di ragno”.

