Schneider Electric sigla una partnership con ArcelorMittal: acciaio low-carbon per ridurre l’impatto ambientale dei prodotti

Stezzano (BG), 21 novembre 2023- ArcelorMittal, leader mondiale nel settore siderurgico e minerario, e Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, hanno annunciato oggi una partnership in base alla quale ArcelorMittal fornirà a Schneider Electric l'acciaio riciclato e prodotto in modo rinnovabile XCarb®, che Schneider utilizzerà per costruire armadi e cabine elettriche.

Prodotto presso lo stabilimento ArcelorMittal di Sestao, in Spagna, l'acciaio riciclato e rinnovabile XCarb® è realizzato con un'altissima percentuale di acciaio riciclato ed è lavorato in un forno elettrico ad arco, alimentato con energia elettrica rinnovabile al 100%.

Ciò si traduce per chi lo utilizza in emissioni di CO₂ inferiori di quasi il 70% rispetto allo stesso prodotto realizzato senza l'acciaio riciclato e rinnovabile XCarb®.

L'acciaio riciclato e rinnovabile XCarb® di ArcelorMittal sarà utilizzato da Schneider Electric per produrre i nuovi armadi a pavimento PanelSeT SFN, pensati per proteggere i quadri elettrici di grandi dimensioni per l'automazione industriale, la distribuzione di energia e le applicazioni elettroniche. Poiché questi armadi sono costruiti per resistere ad ambienti operativi difficili, l'acciaio XCarb® riciclato e prodotto in modo rinnovabile è anche rivestito con Magnelis®, un rivestimento metallico che offre un'elevata protezione dalla corrosione.

In base agli impegni presi per l'azzeramento delle emissioni, convalidati dall'iniziativa Science-based Targets, Schneider Electric prevede di essere "net-zero ready" in tutte le sue attività entro il 2030, con un obiettivo di riduzione assoluta delle emissioni di carbonio del 25% in tutta la sua catena del valore.

L'azienda ha fissato obiettivi specifici per aumentare al 50% il volume di materiali green - tra cui l'acciaio a basse emissioni di carbonio - utilizzati nei suoi prodotti, nell'ambito del programma Schneider Sustainability Impact 2021-2025. Schneider Electric è anche membro dell'iniziativa Responsible Steel che promuove la diffusione dell’uso di acciaio realizzato in modo responsabile, nella materia prima e nella produzione.

ArcelorMittal Europe ha l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 del 35% entro il 2030 e raggiungere la carbon neutrality entro il 2050.

