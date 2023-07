Un impianto fotovoltaico gratis per l’azienda? Con FV Cloud si può. Da oggi anche a Bologna, Verona e Vicenza

Apre in altre tre province lo sportello che consente di installarlo senza spese sui tetti dei capannoni: attenzione, c’è tempo solo fino al 1° agosto per prenotarsi. Alessandro Salvalaio (Gift Srl): «È una delle tecnologie più in crescita, essendo efficiente non solo per le sue caratteristiche ma anche in termini di costi di produzione».

Padova 24.07.2023. Ci siamo, è aperto lo sportello. Dalle ore 10 di giovedì 20 luglio le PMI di Bologna, Verona e Vicenza che dispongono di un tetto di almeno 400 mq e di un consumo di 200.000 kWh elettrici hanno la possibilità di prenotarsi per installare un impianto fotovoltaico gratuitamente, potendo così beneficiare da subito di un risparmio in bolletta. Dopo il successo dell’esperienza di Padova, “pioniera” nell’operazione, si aprono i termini in altre tre province. Ed è un’opportunità preziosa: per 10 anni il risparmio verrà condiviso con l’installatore e successivamente l’impianto rimarrà all’azienda beneficiaria, che usufruirà di altri 20 anni di energia pulita gratuita. Fondamentale, però, non perdere tempo: la domanda potrà essere caricata sul portale giftsolutions.it fino al 1° agosto, ma occorre tenere presente che le selezioni avverranno in base all’ordine di arrivo. «Perciò», raccomanda Alessandro Salvalaio, Presidente del CdA di GIFT Srl, «è bene prepararsi con bollette e planimetrie per evitare di rimanere esclusi».

Presentare la domanda è semplicissimo: nel modulo di richiesta vanno inserite solo poche informazioni, legate al consumo energetico elettrico dell’ultimo anno. Ma come funziona il progetto FV Cloud? Prevede l’installazione di impianti fotovoltaici su superficie piana o inclinata di edifici aziendali con costi totalmente a carico di GIFT Solutions, attraverso fondi dedicati, bancari e di Energy Service Company. L’azienda che aderirà al progetto FV Cloud potrà beneficiare di una quota dell’energia autoconsumata grazie alla produzione di energia elettrica fotovoltaica, per un periodo di 10 anni. Al termine l’impresa entrerà in possesso dell’impianto fotovoltaico senza alcun costo, beneficiando dell’intero autoconsumo. Il tutto senza nessun pensiero di manutenzione ordinaria e straordinaria, nessuna spesa per gli adempimenti normativi e nessuna esposizione finanziaria.

Si risparmia e si fa del bene all’ambiente. «La questione energetica è strettamente legata alla questione climatica, e una delle principali soluzioni è investire nelle fonti rinnovabili», rimarca Salvalaio. «Il solare fotovoltaico è una delle tecnologie più in crescita, essendo particolarmente efficiente non soltanto per le sue caratteristiche ma anche in termini di costi di produzione, e pertanto gioca un ruolo fondamentale all’interno della transizione energetica globale. Tuttavia per raggiungere gli obiettivi climatici europei entro il 2030, il settore deve crescere in maniera ancora più sostenuta di quanto non stia già facendo».

Nel 2021 l’Italia derivava da fonti rinnovabili il 19% dei propri consumi energetici. Un dato leggermente inferiore alla media dell’UE, pari al 21,8%. Tuttavia è il quarto paese membro dopo Germania, Spagna e Francia per elettricità generata dal solare fotovoltaico. Il numero di impianti fotovoltaici installati è in progressivo aumento da diversi anni, come emerge dagli studi del gestore servizi elettrici (GSE). Le regioni che ne hanno di più sono la Lombardia (poco meno di 200mila), il Veneto (179mila) e l’Emilia-Romagna (circa 127mila). Ma sono sicuramente destinati ad aumentare. Anche grazie al progetto FV Cloud.

