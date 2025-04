Appian integra l'IA agentica nei processi di business per offrire un valore aziendale scalabile e governabile

Nuove funzionalità IA e miglioramenti al Data Fabric per fornire conoscenza in tempo reale e risultati misurabili

DENVER, CO., 29 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) ha annunciato oggi nuove funzionalità nella piattaforma di IA agentica per aiutare le aziende a creare, implementare e scalare applicazioni di processo intelligenti. Come Process Company, la Piattaforma Appian offre soluzioni potenziate dall'intelligenza artificiale per orchestrare e trasformare i processi aziendali critici. Questa versione introduce il lancio della versione beta di Agent Studio e la disponibilità generale di AI Document Center. Tra gli ulteriori miglioramenti figurano il supporto esteso al Data Fabric per la gestione dei documenti e la ricerca semantica tra dati e documenti.

L'IA agentica rende i processi aziendali più intelligenti e veloci

Appian integra da anni lavoratori digitali basati sull'IA nei propri processi. Ora, con Agent Studio, gli agenti IA di Appian sono ancora più potenti e gestibili. Agent Studio consente agli utenti di progettare e implementare agenti IA in modo più autonomo e attento al contesto. Questi agenti IA sono in grado di elaborare attività complesse e articolate in più fasi. Possono anche interagire con diversi sistemi per aggiornare i dati, inviare e-mail e rispondere in modo dinamico a nuovi input. Agent Studio consente agli sviluppatori di creare agenti intelligenti che non solo eseguono azioni, ma prendono anche decisioni informate basate su dati in tempo reale e logica aziendale.

Gli utenti possono creare in modo semplice e veloce agenti con AI Document Center, un'applicazione all-in-one per l'IDP intelligente di livello aziendale. AI Document Center è progettato per gestire formati di documenti complessi con elevata precisione di estrazione e scalabilità per i carichi di lavoro aziendali. Il cliente Appian, Century Fire Protection, ha utilizzato AI Document Center per automatizzare la contabilità fornitori grazie all'IA, riducendo i tempi di elaborazione delle fatture del 36%.

"L'integrazione dell'IA di Appian nella gestione del workflow di Account Payable di Century ha portato a un processo più moderno, controllato ed efficiente, con vantaggi significativi", ha commentato Alex Polyakman, CFO di Century Fire Protection.

Smart Search sfrutta la ricerca semantica basata sull'IA per migliorare il recupero dei record. Smart Search consente di effettuare ricerche nell'intero Data Fabric, inclusi i campi di testo o i documenti allegati a un record, il tutto su scala aziendale. Smart Search va oltre la ricerca per parole chiave interpretando l'intento, individuando connessioni, riconoscendo modelli e mettendo in evidenza i record correlati.

Oltre all'elevata disponibilità, gli agenti di IA generativa possono ora essere utilizzati nei processi di autoscale, aiutando le aziende a rimanere reattive ed efficienti anche in caso di aumento della domanda. Autoscale è una funzionalità di Appian Cloud che regola in modo dinamico la capacità di esecuzione dei processi in base alla domanda. Progettata specificamente per l'automazione ad alto volume e ad alta produttività, l'autoscalabilità dei processi offre una potenza da 10 fino a 100 volte superiore senza sovraccarico delle risorse. Le aziende possono quindi potenziare i propri casi d'uso di IA generativa ad alto volume e ad alto valore con un'IA di livello enterprise.

Altri miglioramenti della Piattaforma relativi al Data Fabric e alla total experience includono:

"L'intelligenza artificiale funziona meglio in un processo. L'orchestrazione dei processi e il Data Fabric di Appian forniscono le basi necessarie per ottenere un valore reale dall'IA, mantenendo al contempo la sicurezza dei dati", ha commentato Michael Beckley, CTO and Founder di Appian.

Appian è la Process Company, specializzata nel miglioramento dei processi che definiscono un'azienda, dal modo in cui opera a come serve i clienti e offre valore. Integrando l'IA nei processi, Appian le conferisce uno scopo, una governance e una responsabilità, tutti elementi essenziali per garantire il suo valore. Ulteriori informazioni su come l'IA può diventare parte integrante dei processi al seguente link.

Appian è The Process Company. Forniamo una piattaforma software che aiuta le organizzazioni a gestire processi migliori per ridurre i costi, migliorare l'esperienza dei clienti e ottenere un vantaggio strategico. Con un forte impegno verso il successo dei nostri clienti, supportiamo molte delle più grandi aziende a livello globale in diversi settori. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it. [Nasdaq: APPN]

