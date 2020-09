Alte prestazioni in termini di isolamento termico e sicurezza con Futural la nuova finestra in alluminio di Oknoplast

Milano, 23 settembre 2020 - Estate archiviata, è tempo di pensare all’inverno. Come sempre accade in questo periodo dell’anno, meglio prepararsi per tempo. In questo senso, i protagonisti indiscussi della casa restano sempre i serramenti! Qual è infatti il modo migliore per preservare la casa dal freddo se non partendo dalle finestre? Sono proprio le piccole, medie e grandi aperture a essere decisive per garantire un adeguato isolamento termico all’interno degli spazi abitativi, consentendo di beneficiare del giusto comfort.

In questa situazione un aiuto concreto arriva dal nuovo serramento in alluminio realizzato da Oknoplast: FUTURAL. Questa finestra è dotata di una struttura robusta che consente di alloggiare una doppia o tripla vetrocamera, migliorando le prestazioni in termini di isolamento termico e acustico. Progettata con l’intento di proteggere e isolare la casa a 360° gradi, Futural garantisce eccellenti risultati anche contro i tentativi di intrusione. Grazie alla capacità di Oknoplast di realizzare infissi in grado di unire design, sicurezza e prestazioni, sentirsi al caldo e protetti all’interno della propria abitazione è davvero semplice.

Il reparto di Ricerca & Sviluppo del Gruppo, infatti, ha dato vita a un prodotto che è molto di più di una semplice finestra! Il fascino dell’alluminio, incorniciato all’interno di un profilo dai contorni classici, permette di dar vita a dei veri propri oggetti di design. Oggi infatti le finestre sono parte integrante dell’home decor, con il trend del momento che vede ormai una collaborazione sempre più stretta e proficua tra tutti gli elementi che compongono l’abitazione come arredi, pavimento, rivestimento e infissi. La casa è il luogo in cui tutto prende forma e si realizza. Con Futural non si sbaglia: i palati più esigenti in termini di stile e ricercatezza estetica saranno soddisfatti.

Per quanto riguarda la sicurezza contro i tentativi di intrusione, Futural – che già nella versione standard grazie alla ferramenta rinforzata funge da ottima barriera – può essere accessoriata con dotazioni di sicurezza antieffrazione in classe RC1 e RC2, che ne innalzano notevolmente il grado di protezione. Comfort e sicurezza di tutta la famiglia sono ai massimi livelli con questo serramento!

Futural è disponibile anche nella versione porta finestra. In questa variante, la soglia è alta appena 2,5 cm in modo da agevolare il passaggio tra interno ed esterno.

Non mancano, anche per questa novità, tanti accessori in grado di fare la differenza, come la maniglia in tinta con il colore dell’infisso: un dettaglio di stile che non passerà inosservato!

In conclusione, anche con questo modello il Gruppo Oknoplast è riuscito a realizzare un serramento nel quale il design si lega alle prestazioni, sfruttando sapientemente le proprietà e i vantaggi dell’alluminio per incrementare il benessere e il comfort all’interno delle mura domestiche.

Futural è disponibile in tutti i colori RAL e in diverse tinte effetto legno. La palette colori è talmente ampia che non ci saranno limiti alla personalizzazione, così da poter abbinare le finestre a qualunque colore della facciata e degli interni.

Per informazioni

OKNOPLAST

Infoline 0549 905424

www.oknoplast.it