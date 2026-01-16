Argentine Football Association (AFA) si allea con Verofax per offrire esperienze di IA ai tifosi

Trasformare l’esperienza dei tifosi con l’IA, creare nuove fonti di ricavo e aprire opportunità di sponsorizzazione nel settore

MIAMI, US & ABU DHABI, UAE – EQS Newswire - 16 gennaio 2026 — La Argentine Football Association (AFA), attuale campione della FIFA World Cup, ha avviato una partnership con Verofax, suo partner esclusivo per l'IA, per il lancio di Vamos Argentina, una piattaforma di esperienze per i tifosi basata sull'IA, progettata per trasformare gli oltre 900 milioni di tifosi dell'Argentina in micro-influencer, promuovendo al contempo i brand a una frazione dei costi del marketing tradizionale con influencer e sui social media.

Presentata durante un evento di lancio a Miami , Vamos Argentina introduce una nuova categoria di media digitaliche consente ai tifosi di creare esperienze di marca tramite immagini e video sicuri, basati su modelli e alimentati da GenAI, con protagonisti giocatori argentini e scene di giornata di gara (UGC), e di pubblicarli istantaneamente sulle piattaforme social preferite.

Inoltre, Vamos Argentina apre anche un nuovo canale di sponsorizzazione per i brand, offrendo ai marchi la possibilità di raggiungere 4 miliardi di appassionati di sport non attraverso la pubblicità, ma tramite esperienze per i tifosi basate su GenAI che integrano brand e prodotti, alimentate dalla passione della fan base di AFA e dalla tecnologia agentic AI unica di Verofax.

Attraverso Vamos Argentina, i tifosi sono incentivati a creare esperienze con giocatori argentini tramite selfie, video e giochi di conoscenza sportiva; ogni pubblicazione integra asset di marca, mentre la piattaforma garantisce conformità, sicurezza del brand e una visibilità coerente degli sponsor su milioni di contenuti.

Trasformare la passione dei tifosi in influenza di marca

Leandro Petersen, Chief Marketing Officer di AFA, ha dichiarato: «La nostra partnership con Verofax apre un nuovo capitolo per AFA. Vamos Argentina rappresenta un nuovo modo per i tifosi di tutto il mondo di connettersi attraverso esperienze di IA uniche, favorendo la crescita internazionale. Inoltre, crea un potente canale di sponsorizzazione, offrendo ai brand un Return on Ad Spend (ROAS) misurabile e un modo ripetibile e scalabile per coinvolgere la nostra base globale di tifosi».

Evento di lancio a Miami – un nuovo capitolo per l'AFA: Wassim Merheby, CEO di Verofax, Lionel Scaloni, allenatore della nazionale argentina, e Leandro Petersen, direttore marketing dell'AFA.

Wassim Merheby, CEO di Verofax, ha aggiunto: «AFA è pioniera nello sviluppo di esperienze ufficiali di GenAI come nuovo canale per i brand sponsor. Addestrando i motori di IA sui giocatori, offriamo esperienze autentiche basate sull'IA che integrano i marchi degli sponsor, a una frazione dei costi tradizionali. Con oltre 100 milioni di follower di AFA, 250–500 milioni di spettatori per partita e 900 milioni di follower complessivi dei giocatori, Vamos Argentina offre una portata e un livello di coinvolgimento senza precedenti».

Mirato, scalabile e misurabile

Le dimostrazioni dal vivo durante l'evento di lancio hanno mostrato come i tifosi possano diventare micro-influencer in pochi secondi. Con una sola foto, l'IA crea momenti immersivi che includono giocatori reali, kit ufficiali, sfondi AFA e product placement di marca, pronti per la condivisione immediata. Ogni contenuto incorpora il branding dello sponsor, amplificando contenuti autentici guidati dai tifosi attraverso i social network.

Gli sponsor beneficiano di deliverable garantiti di post dei tifosi per ciascuna campagna di marca, raggiungendo milioni di appassionati di sport target a tassi di CPM senza eguali rispetto al marketing tradizionale con influencer. Le campagne sono gestite integralmente da Verofax, con esperienze per i tifosi gamificate e incentivi come biglietti VIP, merchandising autografato ed esclusivi meet-and-greet per stimolare partecipazione e coinvolgimento.

Opportunità limitate in vista della Coppa del Mondo 2026

Con un numero limitato di slot di sponsorizzazione disponibili, AFA inizierà a promuovere i pacchetti a partire da gennaio 2026, supportata da una campagna di marketing globale volta ad attivare i tifosi in tutto il mondo. Per saperne di più su come sponsorizzare le esperienze per i tifosi basate sull'IA di AFA che integrano il vostro brand e i vostri prodotti, visitate https://afa.verofax.com .

Informazioni su Argentine Football Association (AFA)

La Argentine Football Association (AFA) è l'organo di governo del calcio in Argentina. Supervisiona le competizioni nazionali e rappresenta il Paese a livello internazionale. Casa degli attuali campioni della FIFA World Cup, AFA vanta una delle basi di tifosi più appassionate al mondo. Visitate www.afa.com.ar .

Informazioni su Verofax

Fondata nel 2019, Verofax è un'azienda leader nel settore della tecnologia IA che fornisce soluzioni di nuova generazione per il coinvolgimento di clienti, sponsor e tifosi. Marchi Fortune 100 come AB InBev, FC Barcelona, Emirates Airways e Microsoft si affidano a Verofax, che opera in oltre 50 mercati, offrendo esperienze di Agentic AI e soluzioni di visualizzazione olografica (Holobox) per un'interazione immersiva. Per maggiori informazioni, visitate www.verofax.com o contattate info@verofax.com .

