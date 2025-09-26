Arriva Crystal, un seducente gioiello di gusto in edizione limitata, firmato Baci Perugina

25 settembre 2025. Dalle passerelle dell’haute couture ai red carpet internazionali, i cristalli conquistano la scena. Dettagli preziosi e raffinati si trasformano in linguaggio estetico che celebra stile, desiderio e lucecosì forte e riconoscibile da ispirare nuove idee e arrivare fino al mondo del cioccolato.

Nasce Baci Perugina Crystal, la nuova imperdibile limited editioncon una nuova ricetta che unisce il Cioccolato Fondente Luisa e cristalli d'arancia, una combinazione intramontabile che esalta il contrasto tra la profondità aromatica del fondente e la vivacità agrumata, in un equilibrio raffinato e mai banale.

Baci Perugina, da sempre attento alle necessità in evoluzione dei propri consumatori, presenta un nuovo cioccolatino dall’abbinamento raffinato in grado di appagare tutti i sensi. Il morbido cuore al gianduia, arricchito da cristalli all’arancia e granella di mandorle tostate e,la croccante nocciola intera – anima dei Baci - si sposano perfettamente con il cioccolato Fondente Luisa, impreziosito daolio essenziale all’arancia. Se da un lato i cristalli all’arancia aggiungono alla pralina unanota agrumata che rinnova l’equilibrio classico del gusto e rende l’assaggio un’esperienza intesa, dall’altro le mandorle portano una nota calda e avvolgente. Baci Perugina Crystal, soddisfa chi vuole per sé qualcosa di inaspettato, ma anche chi vuole donare un cioccolatino come fosse un gioiello o l’ultimo must in fatto di tendenze.

Anche l’incarto di Baci Perugina Crystal si veste di nuova luce, a completare l’esperienza. Il tradizionale involucro in alluminio si trasforma infatti in un abito brillante dai riflessi blu e arancio, con motivi geometrici ispirati alla forma dei cristalli, pensati per richiamare l’eleganza e la preziosità delle pietre più luminose.

Baci Perugina Crystal, prodotto all’interno dello Stabilimento di San Sisto a Perugia, è una limited edition che si affianca temporaneamente alle proposte Classico, Latte, Fondente 70%, Caffè e Caramellato alle Mandorle. Il nuovo gusto è disponibile nel formato Bijou, da 150g al prezzo consigliato al pubblico di 8,49€, e Tubo Baci da 37,5g al prezzo consigliato al pubblico di 2,99€.

Gruppo Nestlé

ll Gruppo Nestlé opera in 187 Paesi con più di 2000 marche tra globali e locali, è l’azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 nella produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Good food, Good life è la nostra firma e il nostro mondo. Nel nido che condividiamo - simbolo di protezione, crescita e identità - lavoriamo ogni giorno per sostenere il benessere delle persone di tutto il mondo, con un impegno concreto verso la nutrizione, il pianeta, le persone e le comunità in cui operiamo. Presente da oltre 110 anni in Italia, Nestlé rinnova ogni giorno il suo impegno attraverso azioni concrete, esprimendo con i propri prodotti e marchi tutto il buono dell’alimentazione. L’azienda opera nel Paese in 9 categorie merceologiche, con un portafoglio di oltre 90 marche, tra cui: Meritene, Pure Encapsulations, Vital Proteins, Optifibre, Modulen, Solgar, S.Pellegrino, Acqua Panna, Levissima, Bibite e aperitivi Sanpellegrino, Purina Pro Plan, Purina One, Gourmet, Friskies, Felix, Nidina, Nestlé Mio, Nespresso, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Starbucks, Orzoro, Nesquik, Garden Gourmet, Buitoni, Maggi, Perugina, Baci Perugina, KitKat, Galak, Smarties, Cereali Fitness.

