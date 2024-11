Arriva in Italia la nuova campagna del Norwegian Seafood Council. Protagonista il calciatore Erling Haaland

Il campione diventa ambasciatore del pesce norvegese e ci porterà alla scoperta di uno dei prodotti più distintivi della sua terra, lo stoccafisso, attraverso una campagna multipiattaforma

Milano, 7 novembre 2024 – Erling Haaland, ambasciatore del pesce norvegese e stella internazionale del calcio, è protagonista delle nuove campagne pubblicitarie del Norwegian Seafood Council, ente norvegese con sede a Tromsø che collabora in prima linea con le industrie della pesca e dell’acquacoltura per la promozione della cultura del pesce norvegese.

Come anticipato a marzo, Haaland ha firmato una partnership con il Norwegian Seafood Council per i prossimi 2 anni, nei quali vestirà una nuova maglia, quella di ambasciatore del pesce norvegese, rappresentando il marchio d’origine "Seafood from Norway".

La nuova campagna del Norwegian Seafood Council con Haaland – lanciata a livello globale – si sviluppa in una serie di spot pubblicitari che raccontano l'importanza dell'origine e dell'artigianalità del pesce norvegese, e mostrano a tutti cosa significhi quando un pesce “fuoriclasse” incontra un calciatore “fuoriclasse”.

L’obiettivo della nuova campagna lanciata in Italia è ispirare i consumatori e diffondere una maggiore conoscenza dello stoccafisso norvegese, soprattutto in occasione dell’imminente stagione festiva; i video sottolineano, infatti, l'origine norvegese, l'artigianalità e il ruolo dei piatti a base di pesce nell’esaltare e arricchire ogni giorno le nostre tavole.

La scelta di Haaland come testimonial sottolinea il legame profondo tra il prodotto, la Norvegia e il nostro paese: la sua popolarità in Italia, un paese appassionato di calcio, e le sue eccezionali capacità atletiche creano un parallelismo affascinante con la dedizione e la passione che caratterizzano un maestro artigiano nella produzione dello stoccafisso.

A partire da questa settimana fino a metà dicembre la campagna pubblicitaria multicanale promuoverà il prodotto attraverso spot televisivi, video online e social media. Haaland sarà il volto di questa campagna e sarà presente anche nei materiali promozionali distribuiti nei punti vendita.

Link alla campagna.

“Con questa campagna pubblicitaria, stiamo portando la collaborazione con Erling Haaland a un livello superiore. È un fantastico ambasciatore del pesce ed è stato altrettanto professionale sul set come lo è sul campo da calcio. Siamo davvero molto entusiasti di poter finalmente mostrare a tutto il mondo il nostro lavoro” afferma Camilla Beck, Direttore Marketing del Norwegian Seafood Council.

Come atleta di altissimo livello, per Erling Haaland è importante seguire un’alimentazione sana ed equilibrata. Alla domanda “Perché il pesce è importante nella tua dieta?” Haaland risponde: “Prima di tutto, perché assicura varietà nella mia dieta. Inoltre, è sano e mi fa bene”.

“Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione. Haaland è molto conosciuto in Italia e, con quasi 40 milioni di follower su Instagram, molti dei quali italiani, non c'è da meravigliarsi che anche per noi del Norwegian Seafood Council sia importante che Erling Haaland sostenga il pesce norvegese. È un fantastico ambasciatore e siamo fiduciosi che la campagna ispirerà molti consumatori a inserire più pesce – e in particolare più stoccafisso – nella loro dieta”, afferma Tom-Jørgen Gangsø, Direttore Italia del Norwegian Seafood Council.

Il Norwegian Seafood Council è una società di proprietà del Ministero del Commercio, dell'Industria e della Pesca e collabora con i settori con i settori della pesca e dell'acquacoltura in Norvegia per sviluppare i mercati dei prodotti ittici norvegesi. Il Norwegian Seafood Council ha sede a Tromsø e conta rappresentanti locali nei più importanti mercati internazionali della Norvegia. L’attività di NSC è volta ad aumentare il valore dei prodotti ittici norvegesi tramite il costante lavoro di promozione, sviluppo, preparazione e reputazione del mercato in diversi paesi di tutto il mondo. Inoltre, lavora per identificare opportunità per i prodotti ittici norvegesi nei mercati nuovi e già esistenti.

