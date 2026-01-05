Arte: a New York in scena la mostra di Carmela Rizzuti

Milano, 5 gennaio 2026 - Si è conclusa a New York il 3 gennaio scorso, presso la galleria ArtifactProjects, la mostra fotografica dell’artista italiana Carmela Rizzuti.

L’artista siciliana è conosciuta per la sua particolare ricerca visiva, che si muove in una dimensione sospesa tra immaginazione e percezione, memoria e materia. Per questo è stata invitata dai responsabili per esporre le sue opere nella galleria newyorkese.

Una proiezione, ed esperienza immersiva, nel cuore della Grande Mela

La proiezione delle foto di Rizzuti si è tenuta nel Lower East Side, ed ha accompagnato i visitatori in un’esperienza immersiva, in una modalità in cui le immagini erano apparizioni luminose, transitorie, in continuo divenire.

Le forme femminili, centrali nel lavoro dell’artista, emergevano dalla luce per poi dissolversi, suggerendo più che descrivendo, e invitando a uno sguardo lento e contemplativo.

Un linguaggio visivo, dalla dimensione onirica

Il linguaggio visivo di Rizzuti nasce dalla fusione di due modalità di visione: uno sguardo interiore, immaginativo, e uno sguardo radicato nell’esperienza concreta e nella realtà materiale. La tensione tra queste due dimensioni genera immagini simboliche che evocano il dialogo costante tra spirito e materia, forma e sostanza, senza mai giungere a una sintesi definitiva.

La dimensione onirica è amplificata dal mezzo della proiezione, che accentua il carattere evanescente delle figure e la loro instabilità percettiva.

Echi lontani dell’Antico, drappeggi, frammenti corporei, posture, affiorano come memorie visive, per poi ritirarsi nuovamente nello spazio della luce e dell’ombra. Il colore e le variazioni tonali, usati con grande sensibilità, conferiscono alle immagini una qualità quasi tattile, pur nella loro natura immateriale.

Attraverso un processo che attinge all’inconscio, Rizzuti smantella le consuetudini percettive e invita il pubblico a un’esperienza di visione rinnovata, in cui la fotografia si trasforma in tempo, movimento e presenza.

Chi è Carmela Rizzuti

Carmela Rizzuti (www.carmelarizzuti.net) è un’artista poliedrica. Nasce con una predisposizione per il disegno e la pittura e negli anni, durante il corso di formazione presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo, ha abbracciato la sua passione anche nel mondo della fotografia iscrivendosi al Foto Club Conca d’Oro, gestito dal maestro e fotografo Giuseppe Cilia.

Due percorsi che apparentemente sembrano distinti e separati, ma alla fine c’è sempre una ricerca correlata di effetti visivi tra pittura e fotografia, dove l’artista crea una connessione continua.

In pittura Carmela Rizzuti utilizza la tecnica fotografica e una riproduzione meccanica della realtà per costruire i suoi ritratti iperrealistici ritraendo persone in atteggiamenti di vita quotidiana realizzati tecnicamente a pennello, con colori ad olio su supporti lisci come quello del plexiglass, con lo scopo di ottenere il più vicino possibile all’effetto del vetro.

Le sue opere hanno suscitato sin dagli inizi un felice riscontro nel mondo dell’arte, in gallerie in Italia e all’estero, come la Galleria AmRotenHof di Vienna e al Palazzo della Permanente di Milano con pubblicazione sulla rivista Arte di Giorgio Mondadori.

Nella fotografia a colori l’artista fa uso dell’autoscatto per rappresentare le sue opere usando come tema ricorrente il suo rapporto con la natura e con l’arte, realizzando lei stessa la scenografia e la composizione visiva.

Con questi lavori fotografici Carmela Rizzuti ha partecipato a diverse Biennali sia in Italia che all’estero, tra cui il MEAM, Museo Europeo d’Arte Moderna, Barcellona, e alla galleria Pintér di Budapest.

Nel 2022 ha partecipato alla mostra collettiva EternalFemininity che si è svolta al Museo di Palazzo Belmonte Riso a Palermo, all’Artbox Expo di Venezia in contemporanea alla Biennale e al festival dell’arte di Swissartexpo a Zurigo svoltasi all’interno della stazione centrale ferroviaria.

A novembre 2024 per l'evento Skyline Stories una sua opera è stata proiettata sugli schermi di Times Square a New York. Su 35 artisti provenienti da tutti i paesi del mondo Carmela Rizzuti è stata inoltre l’unica italiana selezionata dagli organizzatori di Art Innovation, con l’opera “Fonte luminosa” del 2021.

Il 30 maggio 2024 viene premiata con medaglia d’argento nella categoria Fashion sezione professionisti al Best Photography Awards 2023-24.

A dicembre 2025 ha esposto le sue fotografie presso la galleria ArtifactProjects a New York, nel cuore del Lower East Side.

Contatti:

Immediapress

Per maggiori informazioni:

Sito web: www.carmelarizzuti.net

Email: info@carmelarizzuti.net

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress