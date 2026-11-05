ASADOR ETXEBARRI CONQUISTA IL POSTO NO.1 NELLA CLASSIFICA THE 50 BEST RESTAURANTS 2026

LIMA, 5 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Il mondo della gastronomia si è riunito a Lima, in Perù, per svelare la classifica The 50 Best Restaurants 2026, sponsorizzata da S.Pellegrino & Acqua Panna, che ha incoronato Asador Etxebarri, di Atxondo, in Spagna, The World's Best Restaurant. La cerimonia, ospitata presso il Teatro Municipal de Lima, ha celebrato l'eccellenza gastronomica di 28 territori distribuiti in sei continenti.

Asador Etxebarri, guidato dallo chef e proprietario Victor Arguinzoniz, ha perfezionato l'arte della cottura basca alla brace. Attraverso un menu di 14 portate, la cucina trasforma ingredienti semplici in autentici capolavori. A seguire Asador Etxebarri, Gaggan (No.2) a Bangkok e Alchemist (No.3) a Copenaghen.

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Rikki Tidball, Direttrice generale degli eventi di The 50, commenta: "The 50 Best Restaurants 2026, sponsorizzata da S.Pellegrino & Acqua Panna, celebra l'eccellenza dell'ospitalità a livello globale. Siamo lieti di annunciare la classifica 1-50 di quest'anno."

11 ristoranti entrano per la prima volta nella classifica 1-50, mentre cinque fanno il loro ritorno.

Asador Etxebarri (No.1), ad Atxondo, conquista il titolo di The Best Restaurant in Europe; Gaggan (No.2), a Bangkok, si aggiudica il premio The Best Restaurant in Asia; Quintonil (No.4), a Città del Messico, vince il premio The Best Restaurant in Latin America, sponsorizzato da Latam Airlines; Atomix (No.11), a New York, ottiene il riconoscimento The Best Restaurant in North America; Trèsind Studio (No.28), a Dubai, conquista il titolo di The Best Restaurant in the Middle East; La Colombe (No.35), a Città del Capo, riceve il premio The Best Restaurant in Africa, mentre Saint Peter (No.50), a Sydney, si aggiudica il titolo di The Best Restaurant in Oceania.

Tuju (No.16), a San Paolo, conquista l'Highest New Entry Award, sponsorizzato da Gloria. Kadeau (No.8), a Copenaghen, si aggiudica l'Highest Climber Award, sponsorizzato da Supermercados Wong. Jessica Rosval, head chef di Al Gatto Verde (No.24), vince il Best Female Chef Award, sponsorizzato da Lexus. Ferran Adrià, di El Bulli, riceve il SevenRooms Icon Award.

Junghyun Park, di Atomix (No.11), a New York, riceve l'Estrella Damm Chefs' Choice Award. Dej Kewkacha si aggiudica il Best Pastry Chef Award, sponsorizzato da Sosa.

Lesley Liu, head sommelier di Odette a Singapore, vince il Best Sommelier Award, sponsorizzato da Vik. Naar (No.49), a Kasauli, conquista il Sustainable Restaurant Award.

Doris Lam vince la The 50 Best Restaurants Scholarship, in collaborazione con Parmigiano Reggiano.

Ghana Food Movement riceve il Champions of Change Award, sponsorizzato da illycaffè; Tuju conquista l'Art of Hospitality Award, mentre Yiaga si aggiudica il Visa One to Watch Award.

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