Asinara dal mare: guida a un'isola da scoprire in catamarano

Quando si osserva l'Asinara dal mare, si cambiare prospettiva. Il profilo dell'isola, le insenature riparate e le variazioni di colore dell'acqua accompagnano una navigazione lenta, lontana dalla fretta delle escursioni tradizionali. Il catamarano permette di alternare momenti di relax, soste per il bagno e brevi discese a terra, sempre nel rispetto delle indicazioni dell'equipaggio e delle regole previste per la visita dell'isola.

Perché scegliere il catamarano per vedere l'Asinara

Il catamarano offre spazi più ampi rispetto a molte imbarcazioni di piccole dimensioni e consente di trascorrere diverse ore in mare con una buona libertà di movimento. Durante la navigazione si può rimanere nelle zone esterne per ammirare il paesaggio oppure cercare un punto più riparato nelle ore calde.

La giornata non è composta soltanto dagli spostamenti. Il bello dell'esperienza sta anche nelle pause: una sosta davanti a una caletta, un bagno nelle acque limpide, qualche momento dedicato allo snorkeling e il pranzo consumato a bordo. L'itinerario può cambiare in base al vento e alle condizioni del mare. Questa flessibilità non rappresenta un limite, ma una parte naturale della navigazione.

Una giornata intera o un aperitivo al tramonto

Chi vuole dedicare più tempo all'isola può scegliere un'escursione giornaliera, generalmente caratterizzata da più soste e da un ritmo rilassato. È la formula adatta a chi desidera osservare con calma la costa e vivere il catamarano come uno spazio in cui mangiare, conversare e riposarsi tra una tappa e l'altra.

Le uscite di mezza giornata sono invece indicate per chi dispone di meno tempo. Concentrano l'esperienza in poche ore, mantenendo la possibilità di fermarsi per un bagno e di ammirare alcune insenature. Un'altra alternativa è la navigazione al tramonto, accompagnata da un aperitivo: una proposta meno basata sull'esplorazione e più legata all'atmosfera del mare nelle ultime ore di luce.

È possibile avvistare delfini, tartarughe o altri animali marini, ma va sempre ricordato che la fauna va osservata a distanza, senza inseguirla, attirarla con il cibo o interferire con i suoi comportamenti.

Come prepararsi all'escursione

Per una giornata in catamarano sono sufficienti un abbigliamento comodo, il costume, un telo, un cappello, gli occhiali da sole, una protezione solare e scarpe adatte alla barca. È utile portare anche una borraccia e una custodia impermeabile per telefono e documenti.

Durante le soste bisogna seguire le istruzioni dello skipper, soprattutto prima di entrare in acqua o scendere a terra. Non si devono raccogliere conchiglie, piante o altri elementi naturali. Sono attenzioni semplici, ma indispensabili per lasciare i luoghi esattamente come sono stati trovati.

Buriana Charter e la conoscenza del territorio

Tra gli operatori che propongono questo tipo di esperienza c'è Buriana Charter, realtà nata a Stintino e guidata dal titolare e skipper Giovanni Manunta. La storia dell'attività è strettamente legata al territorio: Manunta è nato e cresciuto a Stintino, si è diplomato all'Istituto Nautico di Porto Torres e lavora nel settore marittimo locale dal 2003.

Buriana Charter è stata avviata nel 2017, anno in cui Giovanni Manunta ha iniziato anche la collaborazione con l'Ente Parco come operatore certificato. Nel 2021 ha inoltre ottenuto il titolo di operatore High Quality Whale-Watching del Santuario Pelagos e ACCOBAMS.

Sono elementi che danno valore soprattutto alla conoscenza delle acque, alla gestione degli itinerari e all'approccio da adottare in caso di avvistamento della fauna marina.

Le esperienze proposte da Buriana Charter

L'offerta, che si può consultare sul sito burianacharter.com , comprende escursioni di un'intera giornata, uscite di mezza giornata, aperitivi al tramonto e formule personalizzate. La giornata completa prevede più soste, bagni e pranzo a bordo, mentre la mezza giornata dura indicativamente quattro ore ed è disponibile secondo il periodo. Gli orari e l'effettiva programmazione devono quindi essere verificati al momento della prenotazione.

È possibile richiedere anche il noleggio esclusivo del catamarano, senza gruppi misti. In questo caso l'esperienza può essere adattata alle esigenze di coppie, famiglie o gruppi, fermo restando che percorso e soste dipendono sempre dalle condizioni meteo-marine e dalle regole applicabili.

Per chi vuole prolungare la permanenza in mare è disponibile anche la formula Boat & Breakfast, con pernottamento e colazione a bordo. Il protagonista delle diverse esperienze è Aqua, un catamarano dotato di spazi interni ed esterni liberamente utilizzabili dagli ospiti.

Scoprire l'Asinara in catamarano vuol dire concedersi il tempo di guardare la costa, ascoltare il mare e affidarsi a chi conosce l'isola, in modo da trasformare la navigazione nella parte più importante del viaggio.

Buriana Charter è una realtà specializzata in escursioni in catamarano nel Parco Nazionale dell'Asinara, nata dall'esperienza dello skipper Giovanni Manunta. Con base a Stintino, l'azienda propone tour nell'Area Marina Protetta puntando su sicurezza, conoscenza del territorio e turismo sostenibile. Tra gli operatori certificati dell'Ente Parco dell'Asinara, Buriana Charter dispone inoltre della certificazione High Quality Whale Watching, dedicata alle attività di osservazione responsabile dei cetacei.

Contatti:

burianacharter.com

Contatti: info@burianacharter.com

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