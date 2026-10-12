ATOMS, guidata da Travis Kalanick, raccoglie 1,7 miliardi di dollari per dare impulso al futuro delle consegne di cibo con ProKitchens in Europa

Il gruppo, che opera nel settore della robotica e dell'automazione industriale, ha chiuso uno dei più grandi round di finanziamento del 2026, che ha permesso di rafforzare l'infrastruttura alla base di ProKitchens in Francia, Spagna, Italia, Portogallo, Polonia e Paesi Bassi.

MILANO, ITALIA – Media OutReach Newswire – 12 ottobre 2026 – Atoms, l'azienda di robotica e automazione industriale fondata da Travis Kalanick, cofondatore di Uber, ha raccolto 1,7 miliardi di dollari in un round di finanziamento guidato da Andreessen Horowitz (a16z) e al quale hanno partecipato Uber, Bain Capital, Fifth Wall e altri investitori istituzionali.

Rivoluzionare la cucina

Questo round di finanziamento porta inoltre il cofondatore di a16z, Ben Horowitz, nel consiglio di amministrazione di Atoms, ponendo il gruppo in una posizione tale da poter accelerare lo sviluppo nei settori alimentare, minerario e dei trasporti. Secondo ProKitchens, questo investimento rafforza le risorse alla base della sua rete di cucine commerciali presenti a Marsiglia, Lille, Parigi, Lione, Madrid, Barcellona, Milano, Lisbona, Varsavia e Amsterdam. In qualità di parte integrante del pilastro Atoms Food, insieme a CloudKitchens e ai progetti hardware, ProKitchens beneficerà direttamente dell'attenzione crescente di Atoms alla riduzione delle difficoltà legate al lavoro in cucina e al miglioramento dell'efficienza operativa per gli operatori di ogni dimensione.

Potenziare i marchi locali

Per gli imprenditori del settore alimentare, i produttori e i team di ricerca e sviluppo di tutta Europa, il supporto di Atoms rappresenta un chiaro vantaggio. ProKitchens mette a disposizione degli operatori spazi cucina certificati e disponibili all'uso immediato, con contratti che si adattano alle diverse esigenze. Questo riduce significativamente l'onere finanziario legato all'apertura di nuove sedi.

I marchi che desiderano testare un singolo mercato o espandersi oltre confine ottengono, fin dal primo giorno, un'infrastruttura costruita su misura per le proprie esigenze, con strutture in Francia, Spagna, Italia, Portogallo, Polonia e Paesi Bassi. Mentre Atoms attira nuovi investimenti nell'automazione hardware e nella gestione dei flussi di lavoro fisici, i marchi locali del settore F&B che utilizzano ProKitchens possono migliorare in termini di efficienza, affidabilità e velocità di espansione.

Informazioni su Atoms

Atoms Food comprende CloudKitchens e i relativi progetti hardware nel settore food-tech, progettati per ridurre gli attriti legati alla manodopera nelle cucine. I sistemi di trasporto autonomo e le macchine fanno ora parte di Atoms Mining, a seguito dell'acquisizione della società di veicoli autonomi Pronto. Le industrie pesanti sono servite da Atoms Transport, che si concentra su telai robotizzati e tecnologia di movimento autonomo.

Informazioni su ProKitchens

ProKitchens offre spazi flessibili per cucine commerciali, progettati per aziende del settore alimentare di ogni dimensione: dagli imprenditori ambiziosi ai produttori su larga scala, fino ai team di ricerca e sviluppo. Gli operatori possono avviare l'attività con una singola unità di produzione o espandersi fino a raggiungere una presenza transfrontaliera completa.

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