AUTOMOBILI PININFARINA : NUOVA BATTISTA EDIZIONE NINO FARINA: QUESTO TRIBUTO A UNA LEGGENDA DELL'AUTOMOBILISMO DEBUTTERÀ IN ANTEPRIMA MONDIALE AL GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED

CAMBIANO, Italia e MONACO DI BAVIERA, 11 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Automobili Pininfarina rende onore a un'icona dell'automobilismo con una nuova, esclusiva versione in edizione limitata della sua pluripremiata hyper GT elettrica, la Battista Edizione Nino Farina.

La design edition debutterà in pista al Goodwood Festival of Speed, dove sarà guidata sulla celebre salita dall'ex stella della Formula 1 e detentore del record della cronoscalata Nick Heidfeld. In qualità di consulente di Automobili Pininfarina Heidfeld ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo della Battista sino a questo momento.

In seguito al successo della Battista Anniversario in edizione limitata, quest'ultimo modello rappresenta l'affascinante storia della leggenda dell'automobilismo Nino Farina, il primo Campione del mondo di Formula 1 e nipote dell'iconico progettista Battista "Pinin" Farina. A rendere ancor più appropriato questo omaggio, l'auto debutterà in pista a poche centinaia di metri dal circuito di Goodwood dove Nino conquistò la vittoria al Goodwood Trophy del 1951 (una gara di Formula 1 non valevole per il Campionato mondiale).

La Battista Edizione Nino Farina sarà prodotta in soli cinque esemplari e i suoi interni ed esterni personalizzati rendono omaggio a questo leggendario pilota torinese. Ogni vettura celebrerà una delle cinque straordinarie pietre miliari dell'impressionante carriera di Nino, regalando a ciascun collezionista un esemplare davvero unico di un capolavoro di design italiano.

Paolo Dellachà, Chief Executive Officer di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: "La Battista Edizione Nino Farina rappresenta la visione del nostro team di progettisti di grande talento nonché un suggestivo omaggio a una leggenda incontrastata della famiglia Pininfarina e all'eredità di questo iconico nome. Una storia mai raccontata che parla del carattere e del coraggio di un uomo spinto da una passione irrefrenabile per il mondo delle corse."

"I nostri clienti esigono e meritano la rarità, l'esclusività e la qualità esecutiva che sono divenute nel tempo sinonimo dei design unici e artigianali firmati Pininfarina. La Battista Edizione Nino Farina combina tutti questi elementi con le prestazioni fenomenali dell'auto più potente mai prodotta in Italia, la Battista. Ci piace pensare che a Nino sarebbe piaciuto guidarla insieme allo zio Battista e spingerla fino al limite e oltre, come era solito fare ogni volta che gareggiava."

"Sedersi al volante di questa vettura sarà come mettersi nei panni di un supereroe e garantirà un'esperienza dall'immenso coinvolgimento emotivo. Sono orgoglioso di presentare personalmente la Battista Edizione Nino Farina al Goodwood Festival of Speed di quest'anno."

TRIBUTO A UNA LEGGENDA

Battista "Pinin" Farina fondò la celebre Carrozzeria Pininfarina. A lui è dedicata la prima vettura realizzata da Automobili Pininfarina, la Battista, nata per rendere omaggio al suo sogno di vedere un giorno sulla strada una vettura a firma esclusiva Pininfarina.

Fu lui ad accendere il fuoco della passione per l'automobilismo del futuro Campione del mondo Nino Farina. Battista accompagnò il nipote allora sedicenne alla sua prima gara, a cui prese parte come passeggero. Da questa esperienza nacque la sua fame agonistica e negli anni '30 Nino scese in pista in innumerevoli gare e campionati in Italia.

Nel 1950 Nino Farina prese parte ai primi Gran Premi organizzati formalmente dalla FIA, l'attuale Campionato mondiale di Formula 1, alla guida di un team composto da tre vetture. Nel suo primo anno nella categoria vinse i GP di Gran Bretagna (il primo a Silverstone), Svizzera e Italia conquistando il Campionato del mondo.

Nino Farina godeva della stima e del rispetto dei colleghi piloti ed era noto per la sua guida temeraria e per la sua passione per questo sport, che contribuirono alle sue prime vittorie nell'anno del debutto in Formula 1. Guidò i compagni fino al traguardo con una splendida tripletta sul podio durante la prima gara del 1950 a Silverstone e concluse la stagione con una vittoria al Gran Premio d'Italia a settembre.

Un particolare esclusivo contraddistingue ogni Edizione Nino Farina: la targa in alluminio anodizzata nera nella portiera lato passeggero, personalizzata con uno di cinque design per rendere unico ogni esemplare. Ciascun modello celebrerà una diversa pietra miliare della vita di Nino Farina:

DESIGN DEGLI ESTERNI FIRMATO AUTOMOBILI PININFARINA

L'ineguagliabile design della Battista, in cui si bilanciano alla perfezione le innovazioni tecnologiche e l'elegante passato di Pininfarina, è stato ulteriormente esaltato nella Edizione Nino Farina con la sua livrea ispirata all'eredità del marchio.

Dave Amantea, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, ha affermato: "Questo modello esclusivo rende omaggio al personaggio coraggioso e temerario di Nino Farina e ai suoi incredibili successi nel mondo delle corse. È il nostro tributo a una dinastia familiare, da un lato all'uomo che sarà per sempre ricordato come il primo Campione del mondo di Formula 1 e dall'altro al fondatore dell'azienda, colui che accese nel nipote il fuoco della passione per l'automobilismo."

"Ogni vettura è un tributo alla storia ineguagliabile di Nino e rappresenta un momento unico nella sua vita, che fu davvero notevole. Ci siamo ispirati a questi momenti per dare vita a un'auto destinata a diventare il fiore all'occhiello di ogni collezione. Il caratteristico colore Rosso Nino per la carrozzeria è stato scelto per richiamare il rosso delle auto sportive italiane con cui conquistò le sue vittorie più importanti, mentre le finiture principali e le altre caratteristiche progettuali si integrano perfettamente con l'inconfondibile design della Battista."

Il design esclusivo degli esterni è verniciato nella tonalità su misura Rosso Nino, un rosso ricco e profondo che rende omaggio alle vetture guidate da Nino Farina durante la sua carriera agonistica. La carrozzeria intricata e la verniciatura Rosso Nino sono esaltate dalla speciale livrea della parte inferiore dell'auto, rifinita in Bianco Sestriere e Iconica Blu.

I dettagli in queste due tonalità si estendono fino alle pinstripe personalizzate sugli specchietti laterali e sotto l'ala posteriore insieme a elementi grafici su misura tra cui una corona d'alloro, mentre il numero "01" in Bianco Sestriere è ben visibile sul pannello posteriore dietro la portiera.

Per un tocco ancora più caratteristico la vettura integra il pacchetto Furiosa composto da un innovativo splitter anteriore in fibra di carbonio, minigonne laterali e un diffusore posteriore, abbelliti da pinstripe Bianco Sestriere, mentre il pacchetto Carbon Accent è rifinito in fibra di carbonio nera a vista.

I particolari scuri abbracciano anche il tetto Goccia, mentre il pacchetto Exterior Jewellery presenta finiture in alluminio spazzolato e anodizzato nero. Completano l'opera le pinze dei freni nere e i dadi centrali in alluminio spazzolato e anodizzato nero. I nuovi cerchi Glorioso in alluminio forgiato a 10 razze sfoggiano un'inconfondibile finitura Satin Gold.

Su tutta la vettura sono visibili eleganti dettagli che rimandano a Nino Farina. L'incisione personalizzata con la scritta "Nino Farina" sul gruppo ottico ha una finitura anodizzata nera in alluminio spazzolato, mentre i parafanghi laterali lato pilota sfoggiano la firma grafica "Nino Farina".

INTERNI SU MISURA PER CREARE AMBIENTI UNICI PER PILOTA E PASSEGGERO

Gli interni della Battista Edizione Nino Farina presentano un tema bicolore su misura, con il sedile pilota rivestito in lussuosa pelle sostenibile nera e il sedile passeggero in Alcantara nera e beige a contrasto.

I sedili Pilota sfoggiano due diversi design per pilota e passeggero ed entrambi hanno una trapuntatura con motivo personalizzato e la scritta "Nino Farina" sullo schienale. Sul sedile pilota nero il poggiatesta è impreziosito da una corona d'alloro ricamata e dal numero "01" in tonalità oro, mentre il logo Pininfarina rosso rende ancora più unico il sedile passeggero beige. Il retro di entrambi i sedili è verniciato in Rosso Nino in tinta con la carrozzeria.

Come gli esterni anche i rivestimenti interni sono esaltati da particolari come le cinture di sicurezza in Iconica Blu e le cuciture bicolore a contrasto in beige e rosso su tunnel centrale, cruscotto e sedili. Il volante è rifinito in Alcantara nera con fibra di carbonio a vista e uno speciale inserto a contrasto in alluminio spazzolato e anodizzato rosso. L'attenzione ai dettagli si estende anche alla piastra del volante in alluminio spazzolato e anodizzato nero, impreziosita dalla firma "Nino Farina". Come per gli esterni, i particolari scuri abbracciano l'intero abitacolo con il pacchetto Interior Jewellery in alluminio spazzolato e anodizzato nero.

Gli interni sono impreziositi da numerosi altri dettagli in esclusiva per la Edizione Nino Farina. La piastra del telaio ha una finitura anodizzata nera e la scritta personalizzata "Nino Farina", mentre la targa nella portiera lato passeggero è unica per ogni esemplare.

PRESTAZIONI DELLA BATTISTA

Come la Battista e la Battista Anniversario, la Edizione Nino Farina è azionata da un avveniristico propulsore con prestazioni da record. La prima hyper GT interamente elettrica al mondo utilizza una batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 120 kWh racchiusa in un alloggiamento robusto e leggero in fibra di carbonio.

Quattro motori elettrici indipendenti a elevate prestazioni, uno per ogni ruota, si uniscono al sistema di controllo dinamico Full Torque Vectoring, al controllo elettronico della stabilità e al software del differenziale che consente al guidatore di calibrare l'erogazione di potenza e la manovrabilità come mai prima d'ora, mentre il pacchetto batterie a T con raffreddamento a liquido è alloggiato in posizione centrale dietro i sedili, onde garantire un baricentro basso.

L'esclusiva tecnologia launch control della Battista contribuisce all'accelerazione degna di una vettura di Formula 1: da 0 a 100 km/h in 1,86 secondi e da 0 200 km/h in appena 4,75 secondi. Un'auto così veloce necessita di una forza frenante altrettanto straordinaria e i test ufficiali confermano che la Battista è la vettura elettrica con la frenata più rapida al mondo: da 100 a 0 km/h in appena 31 metri.

Le prestazioni della Battista:

La Battista combina prestazioni da hypercar con l'autonomia e l'abitacolo lussuoso di una tradizionale GT, con trazione integrale e una scelta di cinque modalità che permettono di personalizzare le dinamiche di guida: Calma, Pura, Energica, Furiosa e Carattere.

