Tre auto sportive di lusso all’asta senza prezzo di riserva

Il miglior offerente viaggerà a bordo di una Ferrari, di una Lamborghini o di una McClaren

Milano, 15 Novembre 2023 - Catawiki, leader in Europa per oggetti speciali, mette all'asta per la prima volta tre esclusive auto sportive di lusso senza prezzo di riserva. Si tratta di una Ferrari SF90 Stradale, una McLaren Artura e una Lamborghini Aventador S. L'asta durerà fino al 19 novembre 2023 e gli esperti di Catawiki stimano che le auto in totale potrebbero valere fino a 1 milione di euro.

Tra le auto sportive figura una Ferrari SF90 Stradale del 2022, nuova di zecca, con appena 328 km. Sotto il cofano c'è un motore V8 biturbo da 4,0 litri, abbinato a tre motori elettrici che producono circa 986 CV. La vettura va da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 340 km/h. All'asta ci saranno anche una McClaren Artura Coupé - di un sorprendente colore arancione ember e con appena 6.233 km - e una Lamborghini Aventador S verde mantide.

"Dati i requisiti ambientali sempre più severi e il mercato in continua evoluzione, questa Lamborghini potrebbe essere tra le ultime generazioni di auto sportive con motore V12. Con esso scompare anche quel tipico suono del motore che gli appassionati amano tanto. Quando la produzione di qualcosa cessa, l’oggetto diventa immediatamente molto più prezioso" ha affermato Sander Houdel, Esperto di auto di Catawiki.

Crescente l’interesse per le automobili esclusive su Catawiki

Le auto speciali, in particolare le Modern Classics o le Young Timers, ultimamente stanno riscuotendo molto successo su Catawiki. La piattaforma d'aste ha registrato un aumento di quasi il 20% delle vendite di queste auto da gennaio a settembre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2022. All'inizio di quest'anno, una Mercedes-Benz - AMG GT Suit del 2017 è stata venduta all'asta per 118.000 euro e una Ferrari F430 Spider F1 del 2007 per 89.000 euro. I brand di auto più richiesti sono Volkswagen, Mercedes, Jaguar, Fiat e Citroën.

Gli italiani rimangono dei veri amanti delle auto. Alcuni dei lotti più apprezzati e comprati dagli utenti italiani sono stati appunto le automobili: una Mercedes-Benz 190 SL del 1957, una Merak 3.0 del 1975, una Renault Alpine A110 1300 del 1970 e una Volkswagen T1 Deluxe 9 posti del 1974.

Inoltre, su Catawiki vengono messe all’asta numerose vetture appartenute a celebrità, come la Porsche di Van basten, la Lotus appartenuta al principe Joachim di Danimarca, la Honda di Max Verstappen e persino la Maserati utilizzata da Sir Elton John.

Catawiki

Catawiki è il principale marketplace di aste online per comprare e vendere oggetti speciali. Più di 75.000 oggetti sono offerti in asta ogni settimana - ognuno esaminato e selezionato da centinaia di esperti interni in arte, design, gioielleria, moda, auto classiche, collezionismo e molto altro. Scopri oggetti speciali per ogni passione su catawiki.com o scarica l'app.

