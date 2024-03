Benvenuti a casa: il nuovo sito Hellobagno.it è online

Milano, 08/03/2024 – Web Italian Network è lieta di annunciare il lancio del suo nuovo sito web: www.HelloBagno.it, un'esperienza online che va oltre il bagno.

Innovazione nell'Arredo Bagno e Climatizzazione

Hellobagno.it, infatti, si pone come obiettivo quello di diventare punto di riferimento per l'arredamento bagno e la climatizzazione della casa. Oggi si presenta come un'opportunità imperdibile per coloro che desiderano rendere la propria casa un'oasi di stile e comfort, ma anche per i professionisti del settore, come installatori e idraulici, alla ricerca di forniture di alta qualità per soddisfare le esigenze dei loro clienti.

Un Catalogo Completo per la Casa

HelloBagno.it offre una vasta selezione di prodotti di arredo bagno, dalla rubinetteria ai mobili, dagli accessori ai complementi d'arredo, tutto concepito per trasformare il bagno in un ambiente elegante e funzionale. Inoltre, il sito fornisce soluzioni complete per il comfort climatico di tutta la casa, sia per l’estate (condizionatori, ventilconvettori, barriere d’aria) sia per l'inverno (termostufe, stufe a pellet, caldaie e scaldabagni) che combinano prestazioni eccellenti a design moderni. Il bagno è il cuore della proposta, ma HelloBagno.it offre molto di più.

Valori e Mission

Il pay off "Hellobagno vuol dire casa" riflette l'impegno del sito nel fornire soluzioni complete per gli ambienti domestici. Luisa Moccia, responsabile del progetto e-commerce, ha sottolineato l'importanza di questa filosofia aziendale: "Con Hellobagno.it, vogliamo offrire non solo prodotti per il bagno, ma tutto ciò di cui le persone hanno bisogno per creare ambienti confortevoli e accoglienti in casa. Dalla climatizzazione ai mobili, dalle caldaie agli articoli per il fai da te, Hellobagno.it aiuta i clienti a rendere la propria casa il luogo ideale per vivere e rilassarsi."

Giusy Pellino, amministratore di Web Italian Network, ha commentato: "Hellobagno.it è il risultato del nostro impegno continuo nel fornire soluzioni pratiche e convenienti per le esigenze quotidiane dei nostri clienti. Siamo fiduciosi che la nostra piattaforma diventerà un punto di riferimento per chiunque cerchi prodotti di termoidraulica, arredo bagno, clima, mobili, rubinetteria, ricambi, bricolage e fai da te di alta qualità e a prezzi competitivi."

Spedizioni Veloci e Presenza Multicanale

Offriamo un servizio di spedizione rapida in tutta Italia in sole 24/48 ore. La dedizione di Hellobagno.it all'efficienza riflette il suo impegno verso l'eccellenza e la cura per le esigenze dei consumatori. L'azienda si fa promotrice di un'esperienza d'acquisto superiore, non solo attraverso il suo sito web ma anche attraverso piattaforme di e-commerce come Amazon, eBay, e ManoMano. Questa strategia non solo amplia la disponibilità dei suoi prodotti ma offre anche ai clienti versatilità e affidabilità nell'acquisto, assicurando una vasta gamma di opzioni per incontrare e superare le aspettative dei clienti in ogni fase del processo d'ordine.

Flessibilità nei Pagamenti su HelloBagno.it

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un'ampia gamma di metodi di pagamento sicuri e flessibili per rispondere a ogni esigenza. È possibile optare per il pagamento tramite carta di credito senza costi aggiuntivi, utilizzare PayPal per transazioni rapide e tutelate, oppure scegliere il classico bonifico bancario. Per chi preferisce la praticità del pagamento alla consegna, è possibile saldare in contanti direttamente al corriere. Inoltre, per acquisti senza pensieri, offriamo la possibilità di pagare in tre rate senza interessi con Klarna o Scalapay, facilitando così l'accesso ai nostri prodotti di qualità.

Ogni metodo di pagamento è pensato per garantire facilità d'uso e tranquillità, consentire al cliente di concentrarsi sull'essenziale: la scelta dei migliori prodotti per il bagno.

Servizio di Consulenza Personalizzata

Consapevoli che ogni cliente è unico e che ogni progetto richiede una cura speciale, offriamo un servizio di consulenza su misura tramite vari canali diretti e accessibili. I nostri esperti sono disponibili telefonicamente, via chat e WhatsApp per ascoltare, consigliare e guidare ogni cliente nella creazione di un ambiente bagno che rifletta il suo stile personale e risponda in modo funzionale alle sue esigenze quotidiane. Dall'ideazione al progetto finito siamo al fianco del cliente per garantire non solo la massima qualità dei prodotti, ma anche un'esperienza di acquisto eccellente e profondamente personalizzata.

"Competenza, assistenza e cura del cliente sono il nostro punto di forza", afferma Luisa Moccia. "Il nostro ufficio customer care è a disposizione per guidare i clienti nella ricerca dei prodotti giusti non solo per il bagno, ma per tutta la casa, e per offrire un’esperienza d’acquisto unica”

La navigazione del portale è intuitiva e nel sito sono presenti informazioni dettagliate e schede tecniche sui prodotti, garantendo un'esperienza di acquisto online semplice e soddisfacente.

Per ulteriori informazioni su HelloBagno.it e per esplorare la nostra vasta gamma di prodotti per l'arredo bagno, la climatizzazione e la casa visita il nostro sito web all'indirizzo https://www.hellobagno.it/.

Contatti per la stampa: Luisa Moccia Responsabile Progetto E-commerce

Email: e-commerce@hellobagno.it

Telefono: 02 21119689

Mobile: 379 1080950