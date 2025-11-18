circle x black
BingX Shards: Un Nuovo Ecosistema di Ricompense per un Maggiore Coinvolgimento degli Utenti

18 novembre 2025 | 11.25
CITTÀ DI PANAMA, 18 Novembre 2025 /PRNewswire/ -- BingX, exchange di criptovalute leader e azienda Web3 AI, è orgogliosa di annunciare il Programma BingX Shards, il suo nuovissimo sistema di ricompense per il trading spot. Con BingX Shards, gli utenti possono ora guadagnare premi, salire di livello completando attività e sbloccare vantaggi esclusivi in base al loro livello di attività.

BingX Shards è un sistema che rappresenta l'identità e lo status degli utenti sulla piattaforma. Gli utenti possono guadagnare Shards attraverso diverse attività su BingX, tra cui il completamento della verifica KYC, il deposito di fondi, il trading, la partecipazione a campagne promozionali e l'invito di nuovi utenti. Il livello di ciascun utente è determinato dalla quantità di Shards accumulati, sbloccando un'ampia gamma di ricompense e vantaggi, quali:

Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX, ha commentato: "Gli utenti sono il caposaldo del nostro successo e siamo impegnati a fornire prodotti e servizi incentrati sull'utente. Con BingX Shards, ricompensiamo le attività degli utenti con vantaggi concreti. Questo non solo dimostra la nostra gratitudine, ma migliora anche l'esperienza complessiva degli utenti sulla nostra piattaforma."

Per celebrare il lancio, BingX ospita l'evento Grand Shards dal 17 novembre al 1° dicembre 2025. Durante questo evento, i principali possessori di Shards potranno ottenere fino a 40.000 USDT e tutti i partecipanti avranno la possibilità di ottenere airdrop giornalieri.

Informazioni su BingX

Fondato nel 2018, BingX è un exchange di criptovalute e società Web3 AI di riferimento, che serve una community globale di oltre 20 milioni di utenti. Con una suite completa di prodotti e servizi basati sull'intelligenza artificiale, tra cui derivati, spot trading e copy trading, BingX risponde alle esigenze in continua evoluzione degli utenti di tutti i livelli, dai principianti ai professionisti. Impegnata nella costruzione di una piattaforma di trading affidabile e intelligente, BingX offre strumenti innovativi progettati per migliorare le performance e la fiducia degli utenti. Nel 2024, BingX è diventata con orgoglio crypto exchange partner ufficiale del Chelsea Football Club, segnando un debutto entusiasmante nel mondo delle sponsorizzazioni sportive.

Per maggiori informazioni: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2824386/en_twitter_1200x675.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bingx-shards-un-nuovo-ecosistema-di-ricompense-per-un-maggiore-coinvolgimento-degli-utenti-302618376.html

