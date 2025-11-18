circle x black
Roma, ragazza falciata sulle strisce a Monterotondo: denunciato 18enne

Il giovane è stato denunciato per lesioni personali stradali e omissione di soccorso

18 novembre 2025 | 09.13
Redazione Adnkronos
In sella a uno scooter, senza patente e senza assicurazione, ha falciato una ragazza di 23 anni, italiana, mentre attraversava sulle strisce pedonali, continuando la corsa senza prestarle soccorso. I fatti a Monterotondo, il 28 ottobre scorso. Il ragazzo, un 18enne di origine ucraina, è stato identificato e rintracciato dai carabinieri grazie all'analisi di ore di videosorveglianza.

Il giovane è stato denunciato per lesioni personali stradali e omissione di soccorso.

