BitMine Immersion (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH superano i 3,03 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 12,9 miliardi di dollari

BitMine ora detiene oltre il 2,5% della fornitura di token ETH e ora a metà strada mentre si muove verso il "magico traguardo del 5%"

BitMine pubblica il messaggio di ottobre del presidente che illustra il superciclo di Ethereum

BitMine è leader tra le società con tesoreria in criptovalute grazie alla velocità di crescita del valore patrimoniale netto per azione in criptovalute e all'elevata liquidità di trading delle azioni BMNR.

BitMine Crypto + Cash Holdings + "moonshot" ammontano a 12,9 miliardi di dollari, inclusi 3,03 milioni di token ETH, liquidità non vincolata di 104 milioni di dollari e altre criptovalute

BitMine è il 22° titolo più scambiato negli Stati Uniti, con un valore di scambio di 3,5 miliardi di dollari al giorno (media a 5 giorni)

BitMine continua a essere supportata da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine – Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore personale Thomas "Tom" Lee – per conseguire l'obiettivo di acquisire il 5% di ETH.

LAS VEGAS, 13 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies ("BitMine" o la "Società"), una società di reti Bitcoin ed Ethereum focalizzata sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi partecipazioni in criptovalute BitMine + contanti + "moonshot" per un totale di 13,4 miliardi di dollari.

Al 12 ottobre alle 18:00 ET, le partecipazioni in criptovalute della Società erano composte da 3.032.188 ETH a 4.154 $ per ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 135 milioni di $ in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshot") e liquidità non gravata per 104 milioni di dollari.

Le criptovalute di BitMine sono la tesoreria di Ethereum n. 1 e la tesoreria globale n. 2, dietro a Strategy Inc (MSTR), che possiede 640.031 BTC per un valore di 73 miliardi di dollari. BitMine si conferma come la maggior tesoreria ETH al mondo.

"La liquidazione delle criptovalute degli ultimi giorni ha provocato un calo del prezzo dell'ETH, di cui BitMine ha approfittato. Negli ultimi giorni abbiamo acquisito 202.037 token ETH, portando il nostro patrimonio in ETH a oltre 3 milioni, ovvero il 2,5% dell'offerta di ETH", racconta Thomas "Tom" Lee di Fundstrat, presidente del cda BitMine. "Siamo ormai più che a metà strada verso la nostra ricerca iniziale del 'magico traguardo del 5%' di ETH".

Il GENIUS Act e il progetto Crypto della SEC sono tanto trasformativi per i servizi finanziari nel 2025 quanto lo furono le misure prese dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che posero fine a Bretton Woods e allo standard aureo del dollaro Usa 54 anni fa. Questo evento del 1971 è stato il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, con la creazione dei leggendari titani di Wall Street e dell'odierna infrastruttura finanziaria e di pagamento. Queste moderne istituzioni finanziarie si sono rivelate investimenti migliori dell'oro.

Bitmine ha pubblicato anche il messaggio di ottobre del presidente. Questo mese pubblicheremo il discorso di apertura del presidente del cda Lee al Token2049 tenutosi a Singapore, in cui Lee parlerà del superciclo di Ethereum. La presentazione correlata è pubblicata anche sul sito web di BitMine.

"La volatilità crea una riduzione dell'indebitamento e questo può far sì che gli asset vengano scambiati con sconti sostanziali rispetto ai fondamentali, o come diciamo noi, 'con uno sconto sostanziale rispetto al futuro' e questo crea vantaggi per gli investitori, a scapito dei trader", continua Lee. "Questo messaggio del presidente del cda spiega il nostro quadro generale sul perché vediamo Ethereum in un superciclo guidato dall'IA e da Wall Street che si sta muovendo verso la blockchain".

BitMine è ora uno dei titoli azionari più scambiati negli Stati Uniti – secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di scambi pari a 3,5 miliardi di dollari (media a 5 giorni, al 10 ottobre 2025), classificandosi al 22° posto negli Stati Uniti, dietro Coinbase (21° posto) e davanti a UnitedHealth (23° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca Fundstrat).

"BitMine continua ad attrarre capitali da investitori istituzionali poiché la nostra elevata liquidità è allettante. La quota di volume di scambi combinata di BitMine e MSTR è ora pari all'88% dell'intero volume di scambi DAT globale. Continuiamo a essere leader tra i nostri concorrenti nel settore delle criptovalute sia per la velocità di aumento del NAV per azione, sia per l'elevata liquidità di negoziazione delle nostre azioni", conclude Lee.

Recentemente la Società ha pubblicato una presentazione aziendale consultabile alla pagina: https://bitminetech.io/investor-relations/

Il messaggio del presidente del cda è disponibile a questo link:https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Per rimanere informati iscriversi dalla pagina: https://bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su BitMineBitMine è una società di rete Bitcoin ed Ethereum il cui focus è sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, acquisite tramite le nostre operazioni di mining di Bitcoin o tramite i proventi delle transazioni di raccolta di capitali. Le sue linee di business sono il mining di Bitcoin, il mining sintetico di Bitcoin tramite il coinvolgimento nel mining di Bitcoin, l'hashrate come prodotto finanziario, l'offerta di servizi di consulenza e mining alle aziende interessate a generare ricavi denominati in Bitcoin e la consulenza generale su Bitcoin alle aziende quotate in borsa. Le attività di BitMine sono localizzate in regioni a basso costo energetico come Trinidad, Pecos (Texas) e Silverton (Texas).

Per ulteriori informazioni seguire BitMine su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat https://x.com/bmnrintern

Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa diverse da quelle puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Il presente documento contiene in particolare dichiarazioni previsionali riguardanti i progressi e il raggiungimento degli obiettivi della Società in merito all'acquisizione e allo staking di ETH, al valore a lungo termine di Ethereum, alla continua crescita e all'avanzamento della strategia di tesoreria Ethereum della Società e ai vantaggi applicabili alla Società. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali è necessario considerare diversi fattori: la capacità di BitMine di tenere il passo con le nuove tecnologie e le esigenze in evoluzione del mercato; la capacità di BitMine di finanziare la sua attività attuale, le operazioni di tesoreria di Ethereum e le attività previste; l'ambiente competitivo dell'attività di BitMine; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di BitMine – quelle stabilite nella sezione "Risk Factors" del modulo 10-K di BitMine depositato presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC") il 3 aprile 2025, nonché tutti gli altri documenti depositati presso la SEC e i successivi aggiornamenti e modifiche a cadenza periodica. Le copie dei documenti depositati da BitMine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. BitMine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, a eccezione di quanto stabilito dalla legge.

