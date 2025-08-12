Bybit Rising Fund: un'iniziativa globale per trasformare l'istruzione sulle criptovalute dalle fondamenta

DUBAI, EAU, 12 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, annuncia il lancio del Bybit Rising Fund, un'iniziativa rivoluzionaria di responsabilità sociale d'impresa (CSR) incentrata sull'istruzione tramite l'impatto. Coprendo oltre 15 aree geografiche in quattro continenti, dalla Bolivia e dal Sudafrica alle capitali nordiche, il fondo rappresenta un cambiamento di paradigma dalle tradizionali donazioni di beneficenza una tantum a partnership sostenibili, reciprocamente vantaggiose e incentrate sull'istruzione, che servono le comunità a lungo termine.

Riscrivere lo standard per la CSR crittografica

Il Rising Fund viene lanciato nell'ambito del World Series of Trading (WSOT) 2025 di Bybit, operando all'insegna del tema trasformativo "Riscrivere e rimodellare". La competizione di quest'anno va oltre l'eccellenza commerciale per creare un impatto concreto, destinando una parte del montepremi a iniziative educative localizzate, demistificando concetti astratti e utilità della blockchain per il mondo universitario, i ricercatori, gli sviluppatori, i creatori e gli studenti.

Il contributo a cause filantropiche ed educative è parte integrante del WSOT, la più longeva competizione di trading di criptovalute nel suo genere e l'evento di punta di Bybit che elettrizza milioni di trader ogni anno.

Per la prima volta nella storia del WSOT, Bybit decentralizzerà il controllo del montepremi CSR, dando a ciascuna regione – dall'America Latina e dal Sud-est asiatico alla regione MENA e all'Europa – l'opportunità di finanziare direttamente e co-creare programmi di formazione, borse di studio e hackathon con le istituzioni locali. Questo approccio rafforza la titolarità del progetto e decentralizza il potere creativo ai costruttori. Insieme, le task force locali daranno forma al futuro basato sulla blockchain più adatto alle loro realtà e alle loro esigenze concrete.

Rimodellare l'accesso al settore

Il Rising Fund affronta le barriere critiche all'ingresso nel settore blockchain e delle criptovalute attraverso:

"Il Rising Fund rappresenta il nostro impegno ad amplificare l'eredità del WSOT attraverso un supporto educativo concreto che vada oltre i semplici gesti di buona volontà", spiega Ben Zhou, co-fondatore e amministratore delegato Bybit. "Attraverso partnership strategiche, Bybit crea valore duraturo, posizionando le criptovalute come una forza per l'utilità nel mondo reale e la mobilità sociale".

Si applicano restrizioni e requisiti per gli utenti. Per il regolamento completo, i termini e le condizioni, gli utenti potranno saperne di più sull'iniziativa sulla pagina ufficiale del WSOT 2025 oppure sulla competizione qui.

#Bybit / #TheCryptoArk

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2747709/Bybit_Rising_Fund_A_Global_Initiative_Transform_Crypto_Education_From.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/5453565/Logo.jpg

