BYDFi celebra il suo sesto anniversario con un mese di festeggiamenti, all'insegna dell'affidabilità

VICTORIA, Seychelles, 2 aprile 2026 /PRNewswire/ -- La piattaforma globale di trading di criptovalute BYDFi celebrerà il suo sesto anniversario con un mese di festeggiamenti a partire dal 1º aprile 2026, evidenziando l'evoluzione di BYDFi in una piattaforma di trading di criptovalute all-in-one costruita su un modello a doppio motore CEX + DEX. In questi sei anni, BYDFi ha rafforzato le infrastrutture, le misure di sicurezza per gli utenti e l'accesso al mercato, consolidando una base operativa costruita per garantire l'affidabilità.

Un mese di festeggiamenti per il sesto anniversario di BYDFi.

A partire dal 1° aprile 2026, il programma di festeggiamenti di BYDFi prevederà premi per un valore superiore a 1.000.000 USDT.

La campagna per l'anniversario di BYDFi si concentrerà su tre eventi principali: Attività di preparazione, che comprendono l'onboarding, le prime operazioni di trading, i premi per gli acquisti in valuta fiat, i referral e la partecipazione alla community; Shoot to Win, una lotteria a tema calcistico; e la Futures Golden Ball Cup, una competizione di trading futures a due turni.

Assieme, questi tre eventi offrono sia ai nuovi utenti che a quelli già esistenti più modi per partecipare ai festeggiamenti del sesto anniversario di BYDFi, ripercorrendo al contempo il percorso compiuto da BYDFi negli ultimi sei anni.

Per maggiori dettagli sull'evento, si prega di visitare il sito web ufficiale: Sesto anniversario di BYDFi.

L'evoluzione di BYDFi: dal trading tradizionale a un accesso più ampio al mercato

Negli ultimi sei anni, BYDFi è cresciuta fino a diventare una piattaforma globale di trading di criptovalute che si rivolge a oltre 1 milione di utenti in più di 190 paesi e regioni. Sin dal suo lancio, BYDFi ha ampliato la sua offerta di prodotti, rafforzato le misure di sicurezza per gli utenti e si è espansa sia nel trading centralizzato che in quello on-chain.

Le recenti tappe fondamentali hanno contribuito alla crescita di BYDFi:

Presenza globale, riconoscimento del settore e affidabilità della piattaforma

Da giugno 2025 a marzo 2026, BYDFi ha consolidato la propria visibilità in Asia e in Europa partecipando a eventi a Seul, Bali, Lisbona, Hong Kong, Bucarest e Varsavia, rafforzando i legami con il settore e confermando l'impegno a lungo termine di BYDFi sul mercato.

Nello stesso periodo, BYDFi ha ricevuto i seguenti riconoscimenti di settore:

Questi progressi sono stati possibili grazie alla solida base operativa che BYDFi continua a costruire all'insegna dell'affidabilità. BYDFi detiene registrazioni MSB negli Stati Uniti e in Canada ed è membro dell'alleanza CODE VASP della Corea del Sud. BYDFi mantiene inoltre una procedura di Proof of Reserves di oltre il 100% con report pubblici periodici e aumenta questa trasparenza con un fondo di protezione di 800 BTC. Insieme all'assistenza multilingue 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e alle risposte tempestive tramite i canali ufficiali, queste misure riflettono uno standard incentrato sull'utente, pensato per garantire chiarezza, protezione e fiducia.

Guardando al futuro: sviluppo del prossimo capitolo di BYDFi

BYDFi entra nella fase successiva, continuando a concentrarsi sulla solidità del prodotto, sulla tutela degli utenti e sulla fiducia a lungo termine. Michael, co-fondatore e CEO di BYDFi, ha dichiarato:

"Sei anni rappresentano un traguardo importante per BYDFi, ma ciò che conta di più è quello che BYDFi continuerà a costruire da qui in avanti. Gli utenti si aspettano coerenza, standard chiari e un miglioramento continuo in base all'evoluzione delle loro esigenze."

Aggiunge inoltre: "Per BYDFi, il prossimo capitolo consiste nel rafforzare i fondamenti: infrastrutture migliori, maggiore tutela degli utenti, accesso più ampio al mercato e un'esperienza di trading progettata per essere pratica, stabile e affidabile nel lungo termine."

Informazioni su BYDFi

Fondata nel 2020, BYDFi è una piattaforma globale di trading di criptovalute che combina la potenza di un exchange centralizzato (CEX) con un modulo di trading onchain integrato. Riconosciuta da Forbes come uno dei Migliori exchange di criptovalute in Canada per il 2026, BYDFi offre trading intuitivo e a basso costo su spot e contratti perpetui fino a copy trading e bot di trading automatico di criptovalute, consentendo sia ai trader principianti che a quelli esperti di navigare nel mercato degli asset digitali con sicurezza.

BYDFi si impegna a offrire un'esperienza di trading di criptovalute del massimo livello a ogni utente.

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