Cango Inc. acquisisce un impianto di mining di bitcoin da 50 MW in Georgia, gettando le basi per la futura strategia energetica

HONG KONG, 12 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Società"), ha annunciato oggi l'acquisizione di un impianto di mining da 50 MW completamente operativo in Georgia, USA, per un corrispettivo totale in contanti di 19,5 milioni di dollari USA, un passo fondamentale che segna la transizione della Società verso una strategia diversificata che gestisce un solido portafoglio di infrastrutture energetiche e di mining di bitcoin.

Questa transazione rappresenta il primo passo di Cango verso un progressivo ampliamento del proprio portafoglio di impianti di mining di proprietà e gestiti. Mediante l'acquisizione selettiva di attività energetiche a basso costo, Cango desidera migliorare l'efficienza operativa, la razionalizzazione dei costi e la resilienza finanziaria a lungo termine, gettando al contempo le basi per una strategia energetica più avanzata in futuro.

La struttura ha ospitato i miner di Cango ai sensi di un accordo di hosting con terze parti. A seguito di questa acquisizione, Cango assegnerà 30 MW alle sue attività di self-mining e 20 MW ai servizi di hosting per clienti terzi. Completamente dotato di infrastrutture essenziali di mining, alloggi e strutture di supporto, l'impianto consente una transizione senza intoppi per Cango. Con questa acquisizione, Cango inizierà a sviluppare internamente le competenze operative necessarie per la gestione di siti di mining di proprietà, rafforzando le basi tecniche e gestionali dell'azienda. Con la messa a punto di questa infrastruttura, Cango sta anche gettando le basi strategiche per un graduale passaggio alla fornitura di energia per applicazioni di calcolo ad alte prestazioni (HPC), ampliando ulteriormente il potenziale a lungo termine dei suoi siti oltre il mining di bitcoin e sfruttando al contempo le competenze operative e tecniche sviluppate internamente.

Peng Yu, CEO di Cango, ha affermato: "Questa acquisizione rappresenta una traguardo fondamentale e segna l'inizio della nostra integrazione verticale, mentre passiamo a un portafoglio più diversificato e resiliente di siti di mining di bitcoin e infrastrutture energetiche. Mediante l'integrazione di accordi di fornitura energetica sul lungo termine nel nostro portafoglio e lo sviluppo di nuovi flussi di entrate, stiamo ottimizzando i costi energetici, espandendo la capacità operativa e rafforzando la nostra sostenibilità finanziaria. Questa acquisizione è in linea con la nostra visione a lungo termine di diventare il principale fornitore di soluzioni per il mining e l'energia."

