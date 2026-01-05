circle x black
Cango Inc. annuncia l'aggiornamento delle operazioni di produzione e mining di Bitcoin di dicembre 2025

05 gennaio 2026 | 20.57
LETTURA: 2 minuti

DALLAS, 5 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Società"), un'azienda leader nel mining di Bitcoin che sfrutta le sue operazioni globali per sviluppare una piattaforma integrata di elaborazione IA ed energia, ha pubblicato oggi l'aggiornamento delle sue operazioni di produzione e mining di Bitcoin per dicembre 2025.

Aggiornamento sulla produzione e sulle operazioni di mining di Bitcoin per dicembre 2025

Metrica

Dicembre 2025 [ 1]

Novembre 2025 [ 1]

Numero di Bitcoin prodotti

569.0

546.7

Numero medio di Bitcoin prodotti al giorno

18.35

18.22

Numero totale di Bitcoin detenuti [2]

7,528.3

6,959.3

Hashrate distribuito

50 EH/s

50 EH/s

Hashrate operativo medio [3]

43,36 EH/s

44,38 EH/s

 

1.       Stimato, non verificato.

2.       A fine mese.

3.       Media mensile.

Nota: Cango detiene Bitcoin a lungo termine e al momento non intende vendere nessuno dei Bitcoin detenuti.

Paul Yu, CEO e direttore di Cango, ha commentato: "Nel 2025, Cango ha registrato una crescita operativa forte e costante. A dicembre, grazie agli aggiustamenti favorevoli delle difficoltà della rete, abbiamo mantenuto livelli di hashrate operativi stabili e ottenuto una maggiore produzione giornaliera di Bitcoin, portando il nostro patrimonio totale di Bitcoin a 7.528,3 BTC. Inoltre, a fine dicembre, un importante azionista ha deciso di aumentare il proprio investimento in Cango con un impegno di 10,5 milioni di dollari, la cui conclusione è prevista per gennaio 2026, rappresentando un forte voto di fiducia nella nostra tabella di marcia strategica. Questo impegno ci consentirà di promuovere una maggiore efficienza nel mining di Bitcoin e di accelerare lo sviluppo parallelo della nostra piattaforma di elaborazione intelligenza artificiale ed energia nel 2026".

Informazioni su Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) è una società di mining di Bitcoin con l'obiettivo di creare una piattaforma di infrastrutture globali e integrate in grado di alimentare la futura economia digitale". Le attività di mining della Società si estendono su oltre 40 siti in Nord America, Medio Oriente, Sud America e Africa orientale.

Dal suo ingresso nel settore degli asset digitali, a novembre 2024, Cango ha attivato progetti pilota sia in soluzioni energetiche integrate che in elaborazione di intelligenza artificiale distribuita. Parallelamente, Cango continua a gestire un'attività di esportazione internazionale di auto usate online tramite AutoCango.com. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.cangoonline.com.

Contatto per le relazioni con gli investitoriJuliet Ye, Responsabile delle comunicazioniCango Inc.E-mail: ir@cangoonline.com 

Christensen AdvisoryTel: +852 2117 0861E-mail: cango@christensencomms.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/CANG_LOGO_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/cango-inc-annuncia-laggiornamento-delle-operazioni-di-produzione-e-mining-di-bitcoin-di-dicembre-2025-302653020.html

