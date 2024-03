CasaDellaFerramenta, la destinazione definitiva per ferramenta e utensili professionali: una sintesi di autorevolezza e innovazione

Milano, 25 marzo 2024. In un mercato in continua evoluzione, dove la qualità dei prodotti si intreccia indissolubilmente con l'efficienza dei servizi offerti, CasaDellaFerramenta emerge come punto di riferimento ineguagliabile per professionisti e appassionati del fai da te professionale. Con una storia che affonda le radici nell'esperienza secolare di Grohe Srl, CasaDellaFerramenta si posiziona sul mercato garantendo non solo prodotti di ferramenta e utensili di altissima qualità ma anche un servizio clienti impeccabile, veloce e personalizzato.

La reputazione di CasaDellaFerramenta è ulteriormente suggellata dalla certificazione “trusted shop”, un sigillo di qualità riconosciuto in tutta Europa, e da una valutazione eccellente di 4.9. Questi riconoscimenti sono il risultato di un impegno costante verso l'eccellenza, sia nella selezione dei prodotti che nell'assistenza ai clienti.

La gamma di prodotti offerti spazia dalla ferramenta per mobili e porte (come ad esempio cerniere per mobili e maniglie cucina) a utensili professionali ed elettroutensili, sistemi di fissaggio, materiali da costruzione, e non solo. Oltre 20.000 articoli sono sempre disponibili a magazzino, pronti per essere consegnati in tutta Italia entro 24/48 ore, grazie a collaborazioni con corrieri affidabili come Bartolini, GLS e Arco Spedizioni. A ciò si aggiunge oltre 1.000.000 di prodotti su ordinazione.

Questa vasta disponibilità garantisce ai clienti la possibilità di trovare sempre ciò di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno, con la comodità di una spedizione gratuita per ordini superiori a 100 Euro.

L'innovazione è un altro pilastro fondamentale su cui si erge CasaDellaFerramenta. Il sito web si distingue per una navigazione intuitiva e user-friendly, concepita per facilitare la ricerca e l'acquisto dei prodotti desiderati, offrendo così la migliore esperienza possibile.

Attraverso una costante ricerca tecnologica, il team aziendale lavora incessantemente per migliorare ogni aspetto dell'esperienza online, dalla selezione dei prodotti al processo di checkout.

L'assistenza e il supporto tecnico rappresentano un altro punto di forza di CasaDellaFerramenta. I clienti possono contare su una squadra di professionisti esperti, pronti a fornire consulenze tecniche sia via telefono che email.

Questo livello di assistenza personalizzata garantisce che ogni cliente possa trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, con il supporto di agenti e consulenti che offrono la loro competenza diretta sul territorio, assistendo le aziende nella scelta e nell'ordine dei prodotti.

Per i clienti B2B, CasaDellaFerramenta offre servizi esclusivi, tra cui un'area personale sul sito per gestire ordini, preventivi e fatture, e listini dedicati che rispecchiano le specificità del settore di appartenenza. Questa attenzione verso le esigenze delle aziende testimonia l'impegno a fornire non solo prodotti, ma soluzioni complete e su misura.

Vengono trattati tutti i più prestigiosi marchi della ferramenta per mobili, porte, utensili e sistemi di fissaggio. CasaDellaFerramenta è inoltre il solo rivenditore in Italia a offrire sia il brand Blum che Hettich.

Con una tradizione di eccellenza e un impegno costante verso il futuro, CasaDellaFerramenta si conferma come il partner ideale per tutti i professionisti e gli appassionati del settore.

Per informazioni e assistenza: www.casadellaferramenta.it.