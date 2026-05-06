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Centro antiviolenza e casa rifugio per donne vittime di violenza, il San Michele rilancia tra solidità economica e progettualità intergenerazionali

Centro antiviolenza e casa rifugio per donne vittime di violenza, il San Michele rilancia tra solidità economica e progettualità intergenerazionali
06 maggio 2026 | 13.02
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Ieri pomeriggio, presso l’Ufficio di Presidenza della Regione Lazio, si è tenuto un cordiale incontro istituzionale tra il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il Presidente dell’ASP San Michele Giovanni Libanori. Al centro dell’incontro il rafforzamento dei servizi sociali, i progetti a sostegno delle donne vittime di violenza e le nuove iniziative di coabitazione intergenerazionale.

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In apertura, il Presidente Giovanni Libanori ha espresso un sentito ringraziamento al Presidente Rocca per il rinnovo del mandato alla guida dell’ASP San Michele, sottolineando la fiducia accordata e l’importanza della continuità amministrativa. Successivamente nel corso del colloquio il Presidente Libanori ha reso edotto il Presidente Rocca in merito alla recente approvazione del bilancio di esercizio dell’ASP, chiuso con un utile di oltre 3 milioni di euro, a testimonianza della solidità e della buona gestione dell’Istituto. Un risultato che conferma il San Michele come un ente in salute, capace di coniugare equilibrio economico e sviluppo dei servizi per la comunità.

“L’Istituto – dichiara il Presidente Giovanni Libanori – sta rilanciando nuove iniziative e progettualità volte a rafforzare ulteriormente l’offerta socio-assistenziale”. Nel corso dell’incontro, infatti, è stato fornito un aggiornamento sullo stato dell’arte relativo alla realizzazione del centro antiviolenza e della casa rifugio per donne vittime di violenza della Regione Lazio presso la sede dell’ASP San Michele, progetto di grande rilevanza sociale e attualmente in fase di avanzamento. I due interlocutori hanno infine affrontato il tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Istituto al fine di trovare soluzioni volte ad attivare forme di coabitazione intergenerazionale.

“L’incontro di ieri – conclude il Presidente Giovanni Libanori – conferma e consolida l’ottima collaborazione che abbiamo con la Regione Lazio per rafforzare e ampliare l’offerta dei servizi sul territorio”.

Contatti:
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emiliano.stampa@gmail.com

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centro antiviolenza casa rifugio donne vittime di violenza solidità economica progettualità intergenerazionali
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