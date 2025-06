Ceramica Rondine: cinquant’anni di innovazione e design nel settore della ceramica Made in Italy

Milano – 12 giugno 2025 - Nel pieno fermento culturale e tecnologico che caratterizzò il 1961, nacque in Emilia Ceramica Rondine, fra Reggio Emilia e Modena. Nel giro di pochissimo tempo, l’azienda si è affermata come una delle realtà industriali più solide e dinamiche del panorama ceramico italiano.

Oggi, oltre mezzo secolo dopo, quella stessa energia iniziale alimenta ancora un’impresa che guarda al futuro con determinazione, restando fedele ai valori che ne hanno segnato il percorso.

Una visione chiara, guidata da valori concreti

Ceramica Rondine si distingue per una visione imprenditoriale ambiziosa: diventare un punto di riferimento globale nel settore della ceramica di design e nell’arredo bagno di fascia alta, attraverso un’industria capace di coniugare innovazione e sostenibilità.

A sostegno di questa visione, la mission aziendale si fonda sulla produzione di soluzioni ceramiche d’eccellenza, pensate per architetti, interior designer e privati che cercano equilibrio tra estetica, qualità e responsabilità ambientale.

All’interno dell’organizzazione, valori come affidabilità, ricerca, creatività e attenzione al cliente costituiscono le fondamenta su cui si costruiscono ogni giorno prodotti e relazioni.

Produzione locale, spirito internazionale

Il centro produttivo di Ceramica Rondine è situato sul territorio emiliano. Le fabbriche locali rappresentano un asset strategico per l’azienda, non solo in termini di capacità manifatturiera ma anche come laboratorio creativo.

Qui nascono le idee, si sviluppano le soluzioni estetiche, si sperimentano nuove tecnologie. Ogni collezione è espressione dell’autenticità del Made in Italy, in cui il sapere artigianale si fonde con la precisione dell’industria.

A caratterizzare la proposta dell’azienda è la capacità di coniugare tradizione e avanguardia, traducendo linguaggi architettonici complessi in superfici ceramiche funzionali, versatili e contemporanee.

Collezioni che raccontano materia, luce e forma

La proposta di Ceramica Rondine si articola in un’ampia gamma di collezioni, progettate per soddisfare sia le esigenze residenziali che quelle del contract. Dal gres porcellanato effetto legno alle linee che riproducono l’estetica di marmo, cotto, pietra e cemento, passando per mattoncini da parete: le superfici firmate dall’azienda propongono un’estetica ricercata, che spazia tra tonalità cromatiche raffinate, texture materiche e lavorazioni superficiali che restituiscono un’esperienza sensoriale unica.

Questa varietà si traduce in una libertà progettuale senza compromessi: formati multipli, decori originali, soluzioni per pavimenti e rivestimenti sia per ambienti interni che per spazi outdoor. Ogni collezione rappresenta una risposta concreta a bisogni specifici, coniugando armonia visiva, prestazioni tecniche e durevolezza nel tempo.

Soluzioni per l’architettura contemporanea

L’approccio progettuale dell’azienda è pensato per dialogare con il mondo dell’architettura e dell’interior design. Le superfici in gres porcellanato non sono semplici rivestimenti, ma strumenti espressivi per costruire ambienti accoglienti, sicuri e coerenti con i nuovi paradigmi dell’abitare.

Dalla zona bagno alla cucina, dal soggiorno agli spazi commerciali, le soluzioni proposte si adattano con naturalezza a ogni contesto, offrendo funzionalità, resistenza e facilità di manutenzione.

Grazie alle performance tecniche del gres, i prodotti Ceramica Rondine garantiscono elevate proprietà meccaniche, impermeabilità e resistenza a graffi e agenti atmosferici. Si prestano, così, ad essere impiegati anche in contesti outdoor.

Innovazione sostenibile come orizzonte quotidiano

Lo sguardo dell’azienda è costantemente rivolto al futuro. L’impegno nella ricerca e sviluppo consente a Ceramica Rondine di introdurre sul mercato soluzioni innovative, attente sia alla qualità estetica sia all’impatto ambientale.

L’adozione di tecnologie all’avanguardia, insieme a una visione orientata alla sostenibilità, conferma infine la volontà di contribuire attivamente a un modello industriale più responsabile, che tuteli le risorse naturali e riduca gli sprechi.

Contatti:

Ceramica Rondine

Maggiori informazioni:

Uff stampa Ceramica Rondine

www.ceramicarondine.it/it/

rondine.amministrazione@pec.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi