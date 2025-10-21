CHIGEE presenta all'EICMA 2025 il radar CG con specchietto retrovisore BSD e la dash cam per motociclette XR-1

SHENZHEN, Cina, 21 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- CHIGEE, un marchio di tecnologie per la guida intelligente, presenterà all'EICMA 2025 una gamma di nuovi prodotti per la sicurezza e la registrazione. Ddal 4 al 9 novembre, i visitatori potranno provare il Radar CG con specchietto retrovisore BSD e la XR-1 Motorcycle Dash Cam nel Padiglione 11, T44, presso Fiera Milano.

Cosa c'è di nuovo

Radar CG con specchietto retrovisore BSD

Un sistema radar e specchietti integrato progettato per aiutare i motociclisti a essere consapevoli dei veicoli in avvicinamento alle spalle e delle zone cieche.

Caratteristiche principali:

XR-1 Motorcycle Dash Cam

Una dashcam compatta a doppio canale, progettata per la guida quotidiana e i viaggi.

Caratteristiche principali:

CHIGEE continua a concentrarsi su un design che mette al primo posto il motociclista, migliorando la consapevolezza della sicurezza e semplificando la proprietà di un veicolo. Il radar CG aumenta la consapevolezza degli angoli ciechi e dei veicoli in avvicinamento posteriore con avvisi chiari e intuitivi. L'XR-1 offre nitidezza ad alta frequenza di fotogrammi, struttura resistente e connettività impeccabile ai motociclisti che desiderano prove e ricordi affidabili di ogni uscita.

"Il nostro obiettivo è semplice: rendere ogni viaggio più sicuro e intelligente, semplificando al contempo l'installazione e l'uso quotidiano", ha dichiarato il team CHIGEE. "Non vediamo l'ora di incontrare i motociclisti all'EICMA e di mostrare loro la nuova gamma".

Scopri CHIGEE all'EICMA

Evento: Date EICMA 2025: 4–9 novembreLuogo: Fiera Milano, SS.33 del Sempione 28, 20017 Rho, Milano, ItaliaStand: Padiglione 11, T44

Informazioni su CHIGEE

CHIGEE è un'azienda tecnologica impegnata nello sviluppo di sistemi di guida intelligenti e accessori per motociclette che migliorano la sicurezza, le prestazioni e il piacere di guida. Grazie a una comunità globale di motociclisti appassionati, CHIGEE continua ad allargare i confini del motociclismo connesso.

