Armis Biopharma annuncia di aver ricevuto un contratto da 20,3 milioni di dollari dalla Defense Threat Reduction Agency per lo sviluppo di Veriox® DECON per le ferite sul campo di battaglia

FORT COLLINS, Colorado, 4 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Armis Biopharma, Inc. ha annunciato oggi di aver ricevuto un contratto da 20,3 milioni di dollari dalla Defense Threat Reduction Agency (DTRA) per lo sviluppo del prodotto di decontaminazione da agenti di guerra chimica (CWA) Veriox® DECON, di sua proprietà, da utilizzare per le ferite sul campo di battaglia. Si tratta di un prodotto importante per i combattenti che possono essere esposti ad agenti di guerra chimica quando sono feriti, in quanto la tecnologia potrebbe potenzialmente aiutare a salvare vite umane e a estendere l'opportunità di fornire un livello adeguato di cure ai feriti gravi. L'edizione di maggio 2023 della pubblicazione del DTRA JSTO, "JSTO in the News", ha incluso l'articolo "Beyond a Bandage", che spiega l'importanza della tecnologia Veriox® DECON per il personale militare.

La tecnologia Armis Veriox® (Veriox® DECON) è risultata efficace nel neutralizzare gli agenti di guerra chimica in due studi separati condotti dall'Istituto di Ricerca Medica sulla Difesa Chimica dell'Esercito degli Stati Uniti (USAMRICD).

"Siamo entusiasti dell'opportunità di portare una nuova tecnologia per la decontaminazione degli agenti di guerra chimica da applicare sia nel mercato civile che in quello militare. La nostra soluzione proprietaria unica, Veriox® DECON, offre diversi vantaggi rispetto ai prodotti di decontaminazione esistenti, sia per applicazioni individuali che per situazioni di emergenza di massa, in quanto può essere rapidamente erogata con sistemi standard di erogazione di liquidi che consentiranno ai primi soccorritori di decontaminare rapidamente più persone", ha dichiarato Ted Ziemann, Presidente e CEO di Armis Biopharma. "Veriox® DECON è anche sicuro dal punto di vista ambientale, in quanto si decompone rapidamente in prodotti innocui, e dimostra un profilo di sicurezza migliore rispetto ai prodotti della concorrenza".

Nel novembre 2020, Armis Biopharma ha ricevuto una sovvenzione dal National Institutes of Health per sviluppare Veriox® DECON, per fornire ai primi soccorritori che lavorano alla decontaminazione delle vittime di massa, un'applicazione efficace, economica e veloce per neutralizzare gli agenti di guerra chimica sulla pelle. Il lavoro su questa applicazione è attualmente in corso.

Oltre alla decontaminazione da agenti nervini, Veriox® DECON è anche un agente antimicrobico altamente efficace, avendo dimostrato un'eccellente efficacia contro gli agenti di guerra biologica (BWA) e gli agenti patogeni resistenti ai farmaci ed è stato testato con successo anche contro il fentanil.

Informazioni su Armis Biopharma

Armis Biopharma, Inc. è una società biofarmaceutica privata con sede a Fort Collins, CO, che si dedica allo sviluppo e alla commercializzazione di prodotti efficaci nel ridurre il rischio di malattie infettive, nella decontaminazione di agenti di guerra chimica e nella fornitura di dispositivi medici differenziati. Lo sviluppo dei prodotti si concentra sulla disinfezione delle superfici, sulla cura delle ferite umane e animali, sulla cura del cavo orale, sulla sicurezza alimentare e sulla decontaminazione degli agenti di guerra chimici e biologici.

Armis ha introdotto il suo primo disinfettante antimicrobico per superfici chiamato ArmiClenz® nel giugno 2020, il suo impianto osseo di piccole dimensioni VeriFixx® autorizzato dalla FDA nel novembre 2020, il disinfettante per mani ArmiCare® nel 2021, il detergente per ferite animali ArmiVET® nel 2021, il detergente ArmiGard™ per dispositivi orali nel 2022 e, più recentemente, il suo detergente per ferite VeriCyn® autorizzato dalla FDA nel maggio 2023. Altri prodotti in pipeline seguiranno a partire dal 2024.

