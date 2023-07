LyondellBasell viene riconosciuta quale leader in materia di ambiente, responsabilità sociale e governance (ESG)

HOUSTON e ROTTERDAM, Paesi Bassi, 20 luglio 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) ha annunciato in data odierna di aver ottenuto un rating di AA in base alla scala di valutazione MSCI ESG, che va da CCC ad AAA, ed è pertanto inclusa ora nella categoria dei "leader". Il nuovo rating costituisce un miglioramento rispetto allo status di "A" conferito a LyondellBasell l'anno scorso, ove tale salto di livello è riconducibile alle iniziative intraprese dall'azienda ai fini della mitigazione delle emissioni di carbonio, nonché all'adozione di pratiche di governance ineguagliate nel settore.

"Il metro di misura del nostro successo in materia di ESG è costituito dai progressi significativi e costanti da noi compiuti in termini di strategia climatica, trasparenza e misure adottate", ha spiegato Andrea Brown, Direttrice della sostenibilità presso LyondellBasell. "Crediamo fermamente nell'importanza di creare soluzioni che promuovano la sostenibilità nella vita quotidiana e una componente importante di ciò consiste nell'assicurarci di continuare a portare avanti le nostre iniziative in materia di ESG con lo stesso impeto".

Il rating AA viene assegnato al 10% delle aziende distintesi in ciascuno dei settori inclusi nell'indice; ossia a quelle imprese che esibiscono le migliori prestazioni a livello settoriale per quanto concerne la gestione dei rischi e delle opportunità più importanti in relazione ai fattori ESG. Per ulteriori informazioni visitate il sito web dei Rating MSCI ESG.

Esclusione di responsabilitàL'utilizzo da parte di LyondellBasell di qualsiasi dato di MSCI ESG Research LLC o delle relative consociate (di seguito collettivamente denominate "MSCI"), nonché l'utilizzo di loghi, marchi commerciali, marchi di servizio di MSCI o di nomi di indici quivi menzionati, non è da intendersi come sponsorizzazione, approvazione, raccomandazione o promozione di LyondellBasell da parte di MSCI. I servizi e i dati di MSCI sono di proprietà di MSCI o dei relativi fornitori di informazioni e sono forniti "nello stato in cui si trovano" e senza alcuna garanzia. I nomi e i loghi di MSCI sono marchi commerciali o marchi di servizio di MSCI.

Chi siamoLyondellBasell è un leader del settore chimico globale impegnato nella realizzazione di soluzioni che promuovono la sostenibilità nella vita quotidiana. Stiamo contribuendo alla creazione di un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio attraverso l'implementazione di tecnologie avanzate e l'effettuazione di investimenti mirati. Puntiamo a creare valore a favore dei nostri clienti, degli investitori e della società nel suo complesso in tutto quel che facciamo. In qualità di uno dei maggiori produttori di polimeri al mondo e quale leader nello sviluppo di tecnologie per la produzione di poliolefine, sviluppiamo, produciamo e commercializziamo prodotti innovativi e d'alta qualità destinati ad applicazioni che spaziano dal trasporto sostenibile e la sicurezza alimentare all'acqua pulita e un'assistenza sanitaria di prim'ordine. Per ulteriori informazioni visitate il sito web della società all'indirizzo www.lyondellbasell.com oppure seguite @LyondellBasell su LinkedIn.

