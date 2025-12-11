Cision rileva Trajaan, espandendo l'IA e la ricerca intelligente sulle sue piattaforme

L'acquisizione si basa sulla partnership stretta tra Brandwatch e Trajaan ad agosto 2025 , che ha unificato i dati approfonditi sui consumatori, sulla ricerca e sull'IA generativa in un unico ecosistema.

CHICAGO, 11 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Cision, leader mondiale nell'intelligence sui consumatori e sui media, ha annunciato oggi l'acquisizione di Trajaan, la piattaforma di intelligence di ricerca all'avanguardia nel settore. Questa iniziativa accelera significativamente la strategia di Cision in materia di IA e dati offrendo ai clienti una visione più completa del comportamento dei consumatori – che comprende ciò che le persone cercano, ciò che dicono e ciò che intendono fare.

La tecnologia Trajaan, che cattura il comportamento di ricerca geolocalizzato e sempre attivo sui motori di ricerca tradizionali, sulle piattaforme di e-commerce, sui canali social e sugli assistenti di IA generativa emergenti, sarà integrata nel portfolio Cision – Brandwatch, CisionOne, PR Newswire e Insights Services. Questa integrazione consentirà ai team di marketing e comunicazione di passare dall'analisi descrittiva all'intelligenza predittiva, consentendo loro di anticipare le tendenze, comprendere le intenzioni e prendere decisioni strategiche più rapide e sicure.

Una nuova era di intelligence sui consumatori

Una visione unificata di voce e intenti I clienti saranno ora in grado di combinare informazioni accurate sui social e sui media con l'intelligence di ricerca per convalidare le tendenze, prevedere la domanda e comprendere le motivazioni dei consumatori in modo più approfondito.

Visibilità nella scoperta guidata dall'IA generativa Dato che l'IA generativa influenza sempre di più le decisioni di acquisto, Trajaan fornisce ai marchi chiarezza su come le piattaforme IA interpretano, riassumono e consigliano prodotti, categorie e concorrenti.

Processi decisionali più rapidi e sicuri I dati geospecifici e sempre aggiornati di Trajaan consentono alle imprese di individuare tempestivamente le microtendenze, anticipare i cambiamenti di categoria, identificare prima i rischi relativi al marchio e agire con maggiore precisione.

Questa acquisizione segna una pietra miliare nella roadmap riguardante i prodotti IA di Cision e rafforza ulteriormente le capacità di analisi end-to-end di Brandwatch, PR Newswire e CisionOne.

"L'acquisizione di Trajaan è un'estensione naturale della partnership annunciata da Brandwatch all'inizio di quest'anno", spiega Guy Abramo, amministratore delegato Cision. "Inserendo Trajaan a pieno titolo nell'ecosistema Cision, stiamo unificando l'intelligence di ricerca, le informazioni conversazionali accuratissime e l'analisi basata sull'IA per offrire ai clienti una comprensione più approfondita e predittiva del "perché" del comportamento dei consumatori – dalle domande che questi pongono ai segnali che modellano la domanda".

"Unirci a Cision ci consente di ampliare la nostra tecnologia e la nostra visione a livello globale", aggiunge Matthieu Danielou, ceo Trajaan. "Insieme possiamo aiutare i marchi a capire cosa cercano le persone, di cosa parlano e in che modo le piattaforme di IA generativa influenzano le loro decisioni, molto prima che le tendenze diventino mainstream".

Informazioni su Cision

Cision è una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per i settori dell'intelligence consumer e media, engagement e comunicazione. Forniamo ai professionisti delle pubbliche relazioni, della comunicazione aziendale, del marketing e dei social gli strumenti di cui hanno bisogno per eccellere nel mondo odierno basato sui dati. La nostra vasta competenza, le partnership esclusive sui dati e i prodotti pluripremiati – CisionOne, Brandwatch e PR Newswire – consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle aziende Fortune 500, di vedere ed essere viste, comprendere ed essere comprese dal pubblico che più conta per loro.

