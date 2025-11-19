circle x black
Clapp Finance lancia una linea di credito in criptovalute a garanzie multiple: sblocco immediato della tua liquidità senza vendere le criptovalute

19 novembre 2025 | 20.14
PRAGA, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Clapp Finance ha annunciato oggi il lancio delle sue linee di credito a garanzie multiple, che offrono un modo unico per sbloccare la liquidità dai fondi di criptovalute senza venderli. Questo prodotto fornisce capitale immediato e pre-approvato con termini altamente flessibili, progettato per gli investitori moderni che hanno bisogno di poter accedere ininterrottamente a denaro contante o stablecoin.

Con la domanda di prestiti garantiti da criptovalute che ha raggiunto un livello record, la soluzione di Clapp offre un'alternativa più sicura e adattabile, garantendo agli utenti il pieno controllo, liquidità continua e maggiore tranquillità.

Cosa distingue Clapp

Gli utenti possono combinare fino a 19 criptovalute diverse come garanzia per una o più linee di credito. Puoi aggiungere, rimuovere o scambiare queste attività anche dopo aver prelevato i fondi, senza dover chiudere la tua linea di credito.

Ciò garantisce una flessibilità senza pari per la gestione del portafoglio in tempo reale, con accesso alla liquidità 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I futuri aggiornamenti potrebbero anche consentire il rimborso direttamente tramite garanzia.

Il CEO di Clapp, Ilya Stadnik, spiega: "Le persone vogliono usare le proprie criptovalute come carburante finanziario, non solo detenerle: i prestiti CeFi sono aumentati quasi del 150% dal 2023. Ma il sistema è rimasto bloccato nel passato: prestiti rigidi e indifferenziati. Abbiamo creato un credito a garanzie multiple e multi-linea per offrire agli utenti una reale flessibilità. Ottimizza le tue garanzie, accedi ai fondi in contanti o in stablecoin e mantieni sempre il controllo. È come avere un cruscotto finanziario per la tua ricchezza digitale."

Caratteristiche e vantaggi principali

Tutto pronto per sfruttare appieno il potenziale del tuo portafoglio? Attiva oggi stesso la tua linea di credito in criptovalute Clapp e sperimenta l'agilità finanziaria senza compromessi.

Informazioni su Clapp Finance

Clapp è una società fintech con sede nell'UE fondata nel 2025, che fornisce una piattaforma completa per la gestione delle criptovalute. Grazie all'integrazione di wallet, exchange, portafogli e linee di credito a garanzie multiple, Clapp fonde CeFi e DeFi tramite strumenti finanziari potenti e intuitivi, al servizio di utenti in oltre 130 paesi.

È possibile seguire il percorso di Clapp su X e LinkedIn.

