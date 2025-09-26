CNE-Federimpreseuropa nomina Giuseppe Virgili Responsabile Nazionale Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Territorio

25 settembre 2025. CNE-Federimpreseuropa è lieta di annunciare l'ingresso di Giuseppe Virgili nel proprio organigramma con l'incarico di Responsabile Nazionale del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Territorio.

La nomina di Virgili rappresenta un importante rafforzamento delle competenze dell'organizzazione in settori strategici per lo sviluppo economico del Paese. Con la sua esperienza e il suo impegno politico come dirigente di Fratelli d'Italia, oltre alla sua partecipazione attiva ai tavoli tematici presso la Regione Lazio e il Ministero dell'Agricoltura, Virgili porterà un contributo significativo nell'elaborazione di politiche e strategie per il comparto agricolo e la tutela ambientale.

"Siamo orgogliosi di accogliere Giuseppe Virgili nel nostro team", dichiara la Presidente Nazionale di CNE-Federimpreseuropa Mary Modaffari. "La sua competenza e la sua visione strategica saranno fondamentali per sviluppare iniziative concrete a sostegno delle imprese agricole e per promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio."

"Ringrazio sentitamente la Presidente Mary Modaffari per la fiducia accordatami con questa importante nomina", dichiara Giuseppe Virgili. "Sono onorato di entrare a far parte di CNE-Federimpreseuropa e di poter mettere la mia esperienza al servizio del settore agricolo e della tutela ambientale. Il mio impegno sarà totale per sviluppare politiche concrete che sostengano le imprese del territorio e promuovano uno sviluppo realmente sostenibile. Lavoreremo insieme per dare voce alle istanze del mondo agricolo e per costruire un futuro migliore per il nostro settore primario."

Il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Territorio, sotto la guida di Virgili, si occuperà di elaborare proposte e progetti per il sostegno al settore primario, la valorizzazione delle risorse territoriali e la promozione di pratiche sostenibili in ambito produttivo.

