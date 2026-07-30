Complementi di design: le tendenze del momento secondo Magie D'Acqua

Sono diversi gli aspetti a cui fare attenzione quando ci si prende cura dell’estetica della casa.

In cima alla lista troviamo senza dubbio la scelta dei complementi. La loro selezione accurata permette di dare carattere agli spazi domestici, di aggiungere quel quid che li rende indimenticabili e che permette di creare contesti all’insegna dell’armonia.

Negli ultimi anni, l’importanza dei complementi di design ha guadagnato terreno.

Nulla di strano se si pensa che, dopo lo spartiacque del Covid, la casa è tornata a essere nido e luogo di benessere, spazio dove sentirsi completamente a proprio agio e dove vivere, anche nel corso delle ore lavorative, parentesi di relax.

I complementi di tendenza in questo periodo rispondono perfettamente a queste esigenze.

A dimostrarlo ci pensano diverse creazioni presentate, nei mesi scorsi, a Milano nel corso della Design Week, un appuntamento imperdibile per chiunque ami l’arredamento.

Svariati brand di spicco si sono concentrati su poltrone di design con linee estremamente morbide.

In alcuni casi, la seduta stessa, con la sua forma semicircolare, richiama quel senso di accoglienza che è fondamentale respirare in casa, il tutto senza rinunciare alla modernità delle linee e all’equilibrio perfetto fra tessuti e dettagli in metallo.

Un’altra tendenza che sta conquistando sempre di più gli appassionati di design e che fa capire chiaramente quanto la ricerca del benessere sia centrale in casa è quella del verde verticale.

Se fino a qualche anno fa queste pareti si vedevano solo su piccole porzioni di muro in contesti come la cucina e il bagno, oggi sono tantissime le persone che non hanno paura di osare e che le scelgono anche per decorazioni dalla metratura ampia.

In generale l’ispirazione alla natura è potente. Dopo anni e anni di dominio del mood minimal, con la tendenza radicata a rendere queste citazioni il più discrete possibile, non si ha più timore di lasciare campo libero alla propria creatività, trasformando il complemento in una parte integrante e solida dell’esperienza quotidiana degli ambienti.

Lo dimostra anche la popolarità delle pareti d’acqua, fontane da interno che omaggiano l’elemento vitale per eccellenza.

Molto richieste da chi ama arredare la propria dimora puntando allo stile contemporaneo ma con l’anima, regalano un piacevole senso di pace.

La scienza si è più volte interrogata su questo effetto dandogli un nome specifico, ossia Blue Mind.

Quando si utilizza questa espressione, si chiama in causa uno stato meditativo che si innesca grazie al contatto con l’acqua, anche solo visivo.

Versatili e perfette sia per ambienti come il living, sia per il terrazzo, le pareti d’acqua possono essere posizionate senza problemi davanti ai già ricordati muri di piante, creando così angolini che, al primo sguardo, ricordano cascate incontaminate protette dalla vegetazione.

Una passione di famiglia e un progetto d’amore made in Italy

Scegliere una fontana da interno per arredare gli ambienti domestici vuol dire optare per un complemento scenografico e in grado di catalizzare l’attenzione al primo sguardo.

Visti i trend del momento, sono tante le imprese specializzate che propongono queste soluzioni. Non tutte, però, lavorano con la stessa cura per la sinergia tra bellezza e qualità dei materiali.

Magie D’Acqua è tra le aziende di riferimento per chi vuole acquistare pareti e muri d’acqua per la propria casa.

Questa realtà della provincia di Padova è nata nel lontano 1978 con una veste molto diversa da quella attuale.

Francesco Pegoraro, il cui figlio oggi è alla guida dell’azienda, iniziò infatti realizzando acquari ornamentali.

Negli anni ‘90 la produzione si è ampliata con l’inclusione degli arredi da giardino, laghetti e cascate in primis.

La grande svolta è però arrivata nel 2015, con il passaggio di consegne da Francesco al figlio Roberto, che ha introdotto in catalogo le fontane da interno, facendo una scelta pionieristica in tempi in cui ancora non si parlava della centralità della natura nell’arredamento di casa.

Oggi, con una cura artigianale e un amore concreto per quei dettagli decorativi che fanno davvero la differenza per il benessere mentale, aiutando a riconnettersi con la propria essenza profonda, gli esperti di Magie D’Acqua trasformano la casa in uno spazio rigenerante.

Magie D'Acqua nasce nel 1978 dalla passione di Francesco Pegoraro per il mondo acquatico, specializzandosi negli anni '90 in laghetti e cascate da giardino in vetroresina con finitura effetto pietra. Dal 2015 la guida è passata al figlio Roberto, che ha arricchito la gamma con fontane d'interno dal design elegante. Ogni prodotto è selezionato e testato per garantire qualità e un servizio su misura per il cliente.

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