CON IL PASSAGGIO DI APWIRELESS SOTTO UN UNICO BRAND DI GRUPPO A LIVELLO GLOBALE, RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTURE SCRIVE UN NUOVO CAPITOLO NEGLI INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE DIGITALI

Un'unica denominazione globale riflette le dimensioni del gruppo, le sue risorse finanziarie e le sue competenze negli investimenti nell'ecosistema globale delle infrastrutture digitali.

BALA CYNWYD, Pennsylvania, 28 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Radius Global Infrastructure, Inc. ha annunciato oggi che APWireless è diventata Radius Global Infrastructure, riunendo il gruppo sotto un unico nome a livello globale in grado di rifletterne le dimensioni, le competenze in materia di investimenti e il posizionamento nel settore delle infrastrutture digitali. Con oltre 14.000 contratti di leasing in 23 paesi, il gruppo è una realtà globale negli investimenti infrastrutturali, con un orizzonte di investimento e di creazione di valore di lungo termine e con un focus sull'acquisizione e la gestione di asset strategici che supportano un mondo sempre più connesso.

A fronte dell'accelerazione della domanda di dati e di connettività e dell'evoluzione verso reti sempre più complesse, continua a crescere il fabbisogno di competenze di investimento specializzate, capitale flessibile e capacità di esecuzione globale. Radius Global Infrastructure investe nell'ecosistema digitale su diverse tipologie di infrastrutture: terreni/lastrici solari con installazione di antenne per la telefonia mobile, centrali telefoniche, punti di interconnessione, punti di aggregazione in fibra, sistemi per copertura indoor (DAS), data center e torri di telefonia mobile. L'ampiezza delle sue capacità di investimento consente al gruppo di operare trasversalmente su diverse tipologie di infrastrutture digitali e su diverse aree geografiche, fornendo a operatori di rete, TowerCo, proprietari di immobili e partner di infrastrutture digitali soluzioni di capitale supportate da una profonda competenza di settore ed esecuzione sul mercato locale.

"La domanda di dati e connettività sta rimodellando l'infrastruttura da cui il mondo dipende, creando significative opportunità di investimento a lungo termine", ha dichiarato Julian Plumstead, CEO di Radius Global Infrastructure. "Il nostro ruolo consiste nel fornire capitale, esperienza e portata globale in relazione agli asset che rendono possibile tale connettività. Operare con il nome Radius Global Infrastructure riflette l'entità di tale opportunità, così come le dimensioni e l'esperienza che portiamo nell'ecosistema globale delle infrastrutture digitali."

Dall'inizio delle sue attività, il gruppo ha investito oltre 3,4 miliardi di dollari in attività infrastrutturali strategiche, allocando capitali attraverso relazioni di lunga durata con proprietari, operatori e partner industriali in tutto il mondo. Il suo approccio di investimento combina la dimensione globale e le risorse di capitale con una profonda conoscenza dei mercati locali, una disciplina di esecuzione rigorosa e un orientamento a partnership di lungo termine. Insieme ai suoi partner, Radius Global Infrastructure mira a creare valore duraturo, sostenendo nel contempo i continui investimenti necessari per espandere ed evolvere le reti che supportano la connettività globale.

A partire dal 28 ottobre 2026, gli uffici e le imprese del gruppo opereranno in tutto il mondo sotto il nome di Radius Global Infrastructure. La proprietà, la leadership e la struttura finanziaria del gruppo restano invariate: clienti e partner continueranno a lavorare con gli stessi team e punti di contatto.

"L'esperienza e le relazioni su cui si basano i nostri clienti rimangono invariate", ha aggiunto Plumstead. "Il nome Radius Global Infrastructure riflette il valore che portiamo in tali relazioni: dimensione globale, profonda esperienza negli investimenti e significativa disponibilità di capitale per perseguire eccitanti opportunità. Possediamo le risorse, l'esperienza e le capacità di esecuzione per investire insieme ai nostri partner e supportare l'infrastruttura necessaria per la prossima generazione di connettività globale."

Ulteriori informazioni su Radius Global Infrastructure sono disponibili su www.radiusglobal.com.

Informazioni su Radius Global Infrastructure, Inc.Radius Global Infrastructure, Inc. ("Radius Global") è una società leader mondiale nel settore delle telecomunicazioni e degli investimenti in infrastrutture digitali. Radius Global è specializzata nell'acquisizione e nella gestione di infrastrutture di telecomunicazioni strategiche, tra cui stazioni radio base, centrali di rete, punti di interconnessione, punti di aggregazione in fibra, sistemi di copertura indoor (DAS), data center e torri di telefonia mobile. Con oltre 14.000 contratti di leasing in 23 paesi, Radius Global è uno dei maggiori acquirenti immobiliari a livello globale. Radius Global è una società in portafoglio di EQT Active Core Infrastructure SCSp e del Public Sector Pension Investment Board. Ulteriori informazioni su Radius Global Infrastructure, Inc. sono disponibili su www.radiusglobal.com.

Contatto per i media:Marlyn GarcíaVicepresidente, MarketingE-mail: media@radiusglobal.comTelefono: (619) 359-3925

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