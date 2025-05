Cosimo Damiano Gigante, Il Gigante Interiore: il Bestseller su come attivare il proprio potenziale interiore con il Metodo MEIOr e Oltre

Milano, 20.05.2025 – Capita a molti di alzarsi la mattina e di sentirsi bloccati da stress, paure e tensioni, con la sensazione che qualcosa dentro di noi sia fuori equilibrio. Fortunatamente, vivere con maggiore consapevolezza, autenticità e serenità è possibile: tutto sta nel sapere come fare.

Per tutti coloro che desiderano riscoprire il proprio potenziale di autoguarigione ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Cosimo Damiano Gigante “IL GIGANTE INTERIORE. Risveglia il tuo Potenziale Gigante Interiore Grazie al Metodo MEIOr e Oltre e Scopri come Riequilibrare Corpo e Mente per un Benessere Duraturo” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per ritrovare armonia e benessere interiore.

“Il mio libro è una guida pratica per ritrovare l'armonia interiore e trasformare la propria salute attraverso la connessione tra il Me e l'Io" afferma Cosimo Damiano Gigante, autore del libro. “Al suo interno vado a condividere il metodo MEIOr e Oltre, un approccio olistico che integra corpo, mente ed energia per favorire il benessere e l'autoguarigione”.

Secondo l’autore, per raggiungere uno stato psicofisico ideale è fondamentale dedicare anche solo 10-15 minuti al giorno alla pratica della respirazione consapevole. Questa semplice tecnica aiuta a ridurre lo stress, a calmare la mente e a ristabilire l'equilibrio energetico, aprendo la strada all'autoguarigione e a una vita più armoniosa.

“Il libro di Cosimo Damiano Gigante affronta temi come la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni, il superamento delle paure e la coltivazione della gratitudine” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Fornisce al lettore strumenti pratici come tecniche di respirazione, meditazione e riequilibrio energetico: tutte cose, quindi, finalizzate a integrare la pratica MEIOr e Oltre nella vita quotidiana così da raggiungere un equilibrio duraturo”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore perché è una casa editrice specializzata in libri di crescita personale e professionale, con una forte reputazione nel settore” conclude l’autore. “L’esperienza del team di Giacomo Bruno nel promuovere autori e diffondere messaggi di valore è stata determinante nella mia decisione”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4juEOhE

Cosimo Damiano Gigante, classe 1947, diplomato perito tecnico commerciale, certificato healing coach, esperto formatore qualificato, è un ex bancario ora in pensione. Si è occupato, fin da giovanissimo, di volontariato nel settore della disabilità. Disponibile verso ogni persona bisognosa di aiuto e cura, è stato fondatore delle prime radio locali. È socio di varie associazioni nazionali in campo sociale e sanitario, nonché fondatore di MEIOr, una pratica olistica efficace, non invasiva, che induce all'autoguarigione in modo naturale persone di ogni età e condizione psico-fisica, senza effetti collaterali negativi. Per info: meior.gigante@gmail.com

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi