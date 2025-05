Un cittadino italiano, Antonio Omar Dridi, originario di Palermo, di cui non si avevano notizie da marzo, è morto mentre combatteva a fianco delle forze di Kiev in Ucraina. La notizia è stata data dall'associazione Memorial-Volontari internazionali per l'Ucraina, mentre nelle ultime ore si è saputo che risulta scomparso dallo scorso 18 maggio un secondo cittadino italiano, Manuel Mameli, di Cagliari.

"Il nostro amato fratello italiano Antonio Omar Dridi, che aveva prestato servizio in Ucraina come volontario, è morto sul campo di battaglia'', ha scritto l'associazione su Facebook. Dridi era ufficialmente "missing in action" dal 27 marzo scorso, mentre Mameli, scomparso da tre giorni, non è stato ancora dichiarato ufficialmente "missing in action", ma, a quanto si apprende, si ritiene possa essere morto anche lui.