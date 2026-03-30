Cosmofarma partner della sfida "Future of Health & Life Sciences" di WMF: spazio a startup e PMI innovative nel settore salute

Aperta la call per startup e PMI innovative nel settore Health & Life Sciences: 10 le soluzioni innovative selezionate che avranno l’opportunità di entrare nel network internazionale di startup, VCs e investitori di WMF - We Make Future ( 24 - 26 giugno BolognaFiere), 3 quelle che potranno partecipare anche a Cosmofarma (8 - 10 maggio BolognaFiere), con un desk espositivo all’interno dell’iniziativa HUB AI. La call è aperta fino al 16 aprile ed è gratuita.

Bologna, 27/03/2026 - È aperta la possibilità di candidarsi alla sfida "Future of Health & Life Sciences" di WMF – We Make Future, fiera internazionale B2B sull’innovazione, il digitale, l’intelligenza artificiale e la tecnologia. La sfida, che vede come partner 2026 Cosmofarma, manifestazione di riferimento nell’ambito health care, beauty care e servizi legati alla farmacia, è parte delle 14 sfide del Futuro individuate da WMF, ognuna corrispondente a un settore strategico su cui si sviluppa la manifestazione.

Le sfide offrono la possibilità a aziende, istituzioni e realtà pubbliche o private di farsi promotori del cambiamento, collaborando alla realizzazione di soluzioni e progetti capaci di rispondere alle sfide del futuro, creando un impatto positivo e duraturo sul settore di riferimento.

La call per la sfida Future of Health & Life Sciences, aperta fino al 16 aprile 2026, si rivolge dunque a startup e imprese innovative italiane e internazionali che sviluppano tecnologie e soluzioni capaci di innovare il mondo della salute, della farmacia e dei servizi legati al benessere.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi in grado di contribuire alla trasformazione del sistema sanitario verso modelli sempre più personalizzati, predittivi e partecipativi, favorendo la connessione tra startup, imprese, investitori e stakeholder internazionali.

Al termine della call, tra le 10 vincitrici totali della sfida, 3 startup /PMI innovative saranno selezionate per presentare le proprie soluzioni all’interno di Cosmofarma Exhibition, in programma dall’8 al 10 maggio 2026 a BolognaFiere, partecipando così all’iniziativa speciale Hub AI, progetto in collaborazione con ThinkFwd Group, con un desk espositivo all’interno di un contesto focalizzato sulla digital health, che include la possibilità di organizzare uno speech per presentare la propria idea di business.

Tutte e 10 le vincitrici della sfida, avranno invece l’opportunità di accedere al WMF – We Make Future, in programma dal 24 al 26 giugno 2026 sempre a BolognaFiere, uno dei principali eventi internazionali dedicati all’innovazione, alla tecnologia e all’intelligenza artificiale. Le startup /PMI vincitrici potranno così entrare in contatto con i network dei due eventi, incontrando clienti, aziende, investitori e operatori dell’ecosistema dell’innovazione.

Nelle loro ultime edizioni, infatti, WMF ha registrato oltre 73.000 presenze da 90 Paesi, con più di 700 espositori e oltre 3.000 tra startup, venture capital e open innovation stakeholder, confermandosi manifestazione di riferimento internazionale sull’innovazione AI, Tech & Digital, mentre Cosmofarma ha coinvolto oltre 400 aziende, più di 30.501 visitatori professionali e ospitato 140 tra convegni e workshop, confermandosi come punto di riferimento per il settore della farmacia e dei servizi per la salute.

“Le startup e le PMI innovative rappresentano uno dei motori principali dell’innovazione globale. Con questa sfida, anche grazie alla partnership con Cosmofarma, vogliamo offrire alle realtà più promettenti del settore Health & Life Sciences un’opportunità concreta per entrare in contatto con un network qualificato di imprese e investitori, contribuendo allo sviluppo di soluzioni capaci di migliorare il sistema della salute e la qualità della vita delle persone”, dichiara Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On Media Group e ideatore del WMF – We Make Future.

“La partnership tra Cosmofarma e We Make Future si conferma un elemento di grande valore strategico, che si fa promotrice di un ecosistema sanitario sempre più innovativo e aperto al cambiamento. In questo contesto, il dialogo con le startup diventa fondamentale: realtà dinamiche e ad alto contenuto tecnologico che contribuiscono a introdurre nuove soluzioni, accelerando l’evoluzione del settore salute e rispondendo in modo efficace alle sfide del futuro” commenta Francesca Ferilli, Amministratore Delegato e Direttore Generale di BOS, società attiva nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche in ambito healthcare”

Le startup interessate potranno candidare il proprio progetto compilando il form nella pagina dedicata all’iniziativa entro il 16 aprile 2026. Le tre realtà selezionate saranno annunciate il 23 aprile 2026.

Link Utili

WMF - We Make Future, La più grande Fiera Internazionale e Festival sull'Intelligenza Artificiale, la Tecnologia e l’Innovazione Digitale Il 24 - 25 - 26 GIUGNO 2026, presso BolognaFiere, torna il WMF - We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’artificial intelligence, della tecnologia e dell’innovazione digitale e sociale, insieme ai principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 73.000 presenze da 90 Paesi nel 2025, +700 espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, + 2.800 B2B meeting organizzati, 3.000 tra startup e investitori, e partner coinvolti per un portafoglio di investimenti pari a 1.500 miliardi, +304 miliardi di AUM, oltre 72,8 miliardi di dollari in operazioni finanziate e più di 17.000 round di investimento gestiti, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

COSMOFARMA - L’evento leader nell’ambito dell’health care, del beauty care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia, dall’8 al 10 maggio a BolognaFiere. Con i suoi 140 convegni, dibattiti e workshop e oltre 230 relatori, l’edizione del 2025 di Cosmofarma Exhibition si è conclusa con oltre 400 aziende partecipanti e 30.501 visitatori, che hanno testimoniato il crescente interesse verso il mondo dell’Health Care, in linea con il trend di crescita del settore della farmacia nel nostro Paese: secondo i dati IQVIA nel 2024 la farmacia in generale in Italia ha realizzato 27,3 miliardi di euro con una crescita del +2,7%. Tra i fattori determinanti: innovazione tecnologica, eccellenza delle risorse umane e capacità manageriali.

Cosmofarma è una grande iniziativa annuale dedicata ai farmacisti, alle aziende, alle istituzioni; nei settori espositivi trova spazio una panoramica completa su prodotti e servizi per il settore farmaceutico, parafarmaceutico e sanitario, la dermocosmetica, prodotti naturali ed alimenti dietetici, i servizi per la farmacia e spazi dedicati al mondo della distribuzione. Ma Cosmofarma Exhibition è anche una piattaforma attiva tutto l’anno per far conoscere o consolidare il proprio

brand, per fare business insieme ai principali interlocutori del mercato, per incontrarsi e scoprire i nuovi trend, formarsi e aggiornarsi nei diversi ambiti della professione.

Search On Media Group - Humans Leading Innovation Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Event Agency - che organizza il WMF e altri eventi proprietari e per clienti - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo

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