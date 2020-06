Superati i 72 milioni di spesa ai casinò online a marzo

Roma, 28 maggio 2019 - Sfiora il 20% la crescita della spesa relativa al segmento dei casinò digitali a marzo. Sono 72,6 milioni di euro (+19,8%), mentre nello stesso mese dello scorso anno veniva superata di poco quota 60 milioni. I dati sono stati comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), l’autorità che regola il gambling digitale nel nostro Paese.

Estendendo l’analisi al primo trimestre di quest’anno, le case da gioco virtuali hanno generato una spesa di circa 206 milioni, che letti in termini percentuali corrispondono a un incremento del 17,6% rispetto al 2018. La principale quota di mercato (11,14%) va a PokerStars, che precede Sisal (7,94%) e Lottomatica (7,50%). Quest’ultima, in particolare, ha sapientemente conquistato i giocatori con la sezione dedicata al Casinò online, ottenendo una posizione di primo piano.

Tra il 6 e il 4% delle quote di mercato troviamo invece 888 (6,67%), Eurobet (6,45%), Snaitech (6,45%), Bwin (5,26%), Starcasino (4,67%), Sks365 (4,46%) e William Hill (4,06%).

I casinò digitali valgono oltre 1 miliardo di euro

Il Politecnico di Milano ha stimato oltre il miliardo il valore dell’industria dei casinò digitali nazionali. Il gioco online ha subito, nel corso degli ultimi anni, una virata verso i titoli da casinò ai danni dei cosiddetti skill game, ossia i giochi d’abilità.

L’evoluzione della domanda spinge verso un intrattenimento pratico, veloce e semplice nelle meccaniche di gioco, sostenuto dal costante accesso alla Rete garantito dai mobile device. L’accesso ai casino online mediante dispositivi mobili costituisce infatti una fetta sempre più importante del flusso di navigazione.

Non è un caso che l’ultimo report Istat, relativo al 2018, abbia identificato il giocatore tipo delle case da gioco digitali in un uomo tra i 24 e i 35 anni. Rilevazione coerente con la crescente rilevanza di smartphone e tablet per la fruizione dell’esperienza di gioco. Gli operatori hanno quindi compiuto massicci investimenti per la fruibilità su più dispositivi della propria proposta.

Il mercato del gambling online è infine associato a tratti peculiari non riscontrabili nei casinò tradizionali. Pensiamo a bonus e promozioni per i nuovi iscritti, senza escludere i controlli costanti esercitati dall’ADM sui dati di gioco, che lo rendono sicuro e coerente con le disposizioni di legge.

PER APPROFONDIMENTI:

https://www.adm.gov.it/portale/

UFFICIO STAMPA FATTORETTO SRL

Sito web: https://www.massimofattoretto.com