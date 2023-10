Anche BPPB partecipa alla prima edizione del Festival "è cultura!"

Altamura (Ba), 11 ottobre 2023. La Banca Popolare di Puglia e Basilicata partecipa a “è cultura!” la nuova grande manifestazione nazionale promossa da ABI (Associazione Bancaria Italiana) e ACRI (Associazione delle Fondazioni e di Casse di Risparmio). Dal 7 al 14 ottobre, infatti, in tutta Italia le sedi storiche e moderne di banche e fondazioni di origine bancaria aprono le loro porte per far vivere esperienze uniche e irripetibili. A questo, in collaborazione con Feduf (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio), si aggiungono, nel mese dedicato all'educazione finanziaria, mostre, eventi, incontri e conferenze con le scuole.

“è cultura!” nasce da due esperienze di successo: “Invito a Palazzo” e “Festival della Cultura creativa” per dialogare con territori, società civile e persone di ogni età mettendo al centro la cultura.

“Sono particolarmente orgoglioso di questa iniziativa che, diffusa in tutta Italia e aperta a tutti, per una settimana collega il nostro Paese da nord a sud offrendo un’occasione di scoperte ed esperienze per tutti i cittadini – dichiara Leonardo Patroni Griffi, Presidente BPPB-crediamo nel valore della Cultura che, come Banca del Territorio, promuoviamo e sosteniamo in tutte le forme e da diverso tempo".

“Quest’anno celebriamo 140 anni di storia e, davanti a noi, si apre una nuova era in cui transizione ecologica, innovazione digitale, inclusione sociale e cultura, intesa a 360°, continuano ad essere i pilastri essenziali per la crescita della nostra Banca - dichiara Rossella Dituri, Responsabile Comunicazione BPPB. “Aderire ad un'iniziativa così importante, a livello nazionale, è un segno tangibile del nostro nuovo modo di concepire il business aziendale."

Questo il calendario completo degli eventi organizzati dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata:

Sabato 7 ottobre è stato possibile visitare, con una guida, il palazzo storico di Chieti per ammirarne gli ambienti, le opere e i decori custoditi all'interno del palazzo ottocentesco, esempio raffinatissimo di architettura neoclassica di stampo francese.

Martedì 10 ottobre si è svolta una lezione digitale dal titolo “Risparmiamo il Pianeta” in collaborazione con Feduf, per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, per riflettere sui temi dell’economia circolare, della gestione consapevole delle risorse e per approfondire i modelli di sviluppo sostenibile e di economia civile. L’evento è programmato anche nell’ambito di Ottobre Edufin 2023.

Giovedì 12 ottobre ore 09:30 - 12:30 - Altamura: "è lettura" - Vi aspettiamo in filiale, per scoprire il mondo attraverso un libro. Nel corso della giornata, infatti, i nostri clienti, potranno farsi catturare dalla lettura scegliendo uno dei volumi, presenti nell’archivio della Banca, di diversi autori e diverse case editrici, promossi e sostenuti nel tempo. Inoltre, durante la mattinata gli autori del libro "La Storia del Pane di Altamura”, Antonio Ferrante e Giuseppe Pupillo incontreranno i lettori per autografare e dare informazioni sul prestigioso volume che racconta la storia di uno dei prodotti d’eccellenza e patrimonio agroalimentare del nostro territorio.

Venerdì 13 ottobre ore 17 - Gravina: "Aperitivo in rosa"- Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione per la lotta contro il tumore femminile. Di cultura della prevenzione, vogliamo, infatti, discutere con Komen Italia e con un’equipe di medici specializzati per un confronto aperto e uno scambio di best practices nella lotta contro il cancro al seno. La parola d’ordine è prevenire. I dati scientifici raccontano di come lo screening precoce possa salvare la vita e intervenire in tempo per la guarigione. Da qui l’importanza di informare e sensibilizzare il pubblico femminile sulla prevenzione.

L'iniziativa “è cultura!”, cui partecipano la Banca d’Italia e l’Ivass, si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

Sul sito https://eculturadavivere.it/sono disponibili tutte le informazioni e gli appuntamenti a livello nazionale. Per informazioni sugli appuntamenti BPPB 0808710280.

Contatti: https://eculturadavivere.it/