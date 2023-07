Anna Di Nola (Anna Dely Florist): “Ricevere fiori ben confezionati regala sempre emozioni”

Per festeggiare un evento o un momento speciale, un mazzo di fiori o una pianta rimane uno dei regali più apprezzati. Nel punto vendita Anna Dely Florist a Caserta vengono personalizzati con l’arte del confezionamento.

“Ditelo con un fiore”, recita un motto ben noto e che si tramanda da generazioni. Nulla di più vero e sempre valido per regalare emozioni vere. Perché ricevere un mazzo floreale o una pianta è sempre un dono apprezzato, soprattutto se confezionato con cura e in modo personalizzato. I fiori rivestono un’importanza fondamentale nel modo di comunicare tra le persone e per esprimere un sentimento. Regalare il fiore giusto significa inviare un messaggio preciso, pensato per la persona che li riceve o per l'impressione che si vuole dare, declinato in mille sfumature di varietà e colore: amore, stima, orgoglio, onore, etc. Diversi studi affermano che ricevere fiori produce una felicità universale e immediata che non suscitano altri regali. Ne ha fatto una filosofia Anna Di Nola, titolare del punto vendita Anna Dely Florist, di recente apertura a Caserta, con un’esperienza di quasi 15 anni nel settore, dopo aver conseguito il titolo di Visual e Flower Designer all’Accademia SIA di Firenze nel 2009.

“Ci tenevo ad aprire un’attività personale nella mia città - sottolinea la fiorista Anna Di Nola -. È un lavoro così affascinante, perché mi permette di trasmettere questa mia passione e di regalare emozioni. Mi rendo conto che il modo in cui si presenta un bouquet o una pianta fa la differenza. Quello che si desidera creare sempre è l’effetto ‘wow’. Oggi il lavoro del fiorista è cambiato: nulla è a caso nel confezionare i fiori, ma sempre qualcosa di studiato. L’arte del confezionamento è una cosa seria”.

Anna Dely propone originali creazioni floreali: bouquet basic o artistici con nastri personalizzati e tessuti, fiori in box anche con logo personalizzato per stupire amici e parenti, piante da interno e bonsai orientali confezionati in scatole per rendere la presentazione più curata. Non mancano accessori ed oggettistica, con una linea di design selezionata ed esclusiva di zona: vasi, cornici, candelieri, lanterne, etc.

“Anche i complementi di arredo per la casa vengono confezionati in modo artistico e scenografico con fiori e nastri particolari - spiega Anna Dely - I fiori sono elementi indispensabili per decorare gli ambienti, danno un tocco di colore e di freschezza”.

Anna Dely è una vera e propria maestra nell’arte dei fiori, specializzata in tecniche con materiali classici o insoliti. Ha frequentato i corsi della scuola Le Mani Parlano, una delle più rinomate del settore floreale e guidata da esperti e wedding planner, e partecipa a gare a livello nazionale con fioristi europei diplomati. “Recentemente ho vinto il premio come ‘tavolo più instagrammabile’ - sottolinea - Ci tengo a mettermi in gioco con i professionisti più quotati del settore, per crescere ogni volta e perfezionare questa splendida arte. Sono anche tutorial flower dei corsi wedding planner”.

Lo store Anna Dely Florist a Caserta (via Acquaviva, 168) propone una vasta scelta di servizi floreali come la realizzazione di allestimenti, bouquet e decorazioni. Si occupa anche di eventi e cerimonie, come matrimoni, compleanni o nascite. Per chi lo desidera, consegna a domicilio a Caserta e nei paesi limitrofi.

CONTATTI: https://www.annadelyflorist.it/