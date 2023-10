25 ottobre 2023. All'interno di Lucca Games, tempio del gioco in ogni sua espressione e forma, Federludo celebrerà i 30 anni dalla nascita dell'area Games con un'attività che si svolgerà per tutta la durata della fiera: "GDR Selezione LUCCA GAMES 30” è una heavy rotation dei migliori giochi di ruolo degli ultimi 30 anni, premiati a Lucca Comics & Games dalle giurie del Gioco di Ruolo dell’Anno e del Best of Show, a cui potranno partecipare i visitatori.

Si giocherà ai tavoli dell’Area Demo del Padiglione Carducci, i titoli e le prenotazioni alle varie sessioni di gioco saranno disponibili anche in loco e, chissà, sarà possibile giocare anche con master d’eccezione!

GDR Selezione LUCCA GAMES 30

1993 LEX ARCANA

1994 MARTELLI DA GUERRA

1995 ON STAGE! Il gioco dell'attore

1996 TEENAGE MANGA MUTANTI

1997 SHADOWRUN

1998 VAMPIRI LA MASQUERADE 2ed

1999 BASIC (ALIEN)

2000 DUNGEONS & DRAGONS 3ª Ed.

2001 D&D FORGOTTEN REALM

2002 ORLANDO FURIOSO

2003 SINE REQUIE

2004 ROLEMASTER

2005 I CAVALIERI DEL TEMPIO

2006 EXALTED

2007 STAR WARS d20 System

2008 DUNGEONS & DRAGONS 4ª Ed.

2009 NON PERDERE IL SENNO

2010 SULLE TRACCE DI CTHULHU

2011 IL MONDO DELL'APOCALISSE

2012 L'UNICO ANELLO: avventure oltre le Terre Selvagge

2013 ROGUE TRADER

2014 SAVAGE WORLDS

2015 NUMENERA

2016 ALBA DI CTHULHU

2017 7th SEA

2018 LOVECRAFTESQUE

2019 HOUSEHOLD

2020 NOT THE END

2021 BROKEN COMPASS

2022 FABULA ULTIMA