20 ottobre 2023. Anche per l’edizione 2023, torna la House of Creators nella Sala Canova del Complesso di San Francesco, all’interno dell’isybank Community Village, uno spazio animato da 22 creator d’eccezione: iNoob, Sabaku, PlayerInside, Fierik, Leo, Kroatomist, Terenas, Hemerald, Poldo, Dlarzz, Turi, Momo&Kika, 151EG, N3rdcore, GabrielleCroix, Jtaz, Nymphahri, Mochichuu, Maddie_Lena, EmilyDamned, Violainthsky, Marika Barbieri, gli Ambassador del festival digital di Lucca Comics & Games.

La House of Creators è uno spazio di circa 300mq progettato e coordinato insieme ad Arkadia Media Agency, dove i fan potranno incontrare e assistere agli streaming dei loro creator preferiti.

Una location prestigiosa e di design con 5 postazioni streaming, uno shop con merchandise ufficiale e 3 aree Meet & Greet che nel 2022, al suo primo anno di vita, ha totalizzato 10MLN reach social, più di 40mila presenze allo stand, oltre 50 Meet & Greet e 24 eventi con ospiti.

Domenica 5 alle ore 10, presso Auditorium San Francesco, un grande appuntamento dedicato al mondo dei content creator e alle loro community: Gli Stati Generali dei Creator, un approfondimento, realizzato in collaborazione con Arkadia, sui nuovi linguaggi dedicati al digital e sulle novità in arrivo in questo settore. Ma non solo, sarà l'occasione per incontrare alcuni tra i più importanti content creator italiani: Cydonia, Kurolily, Playerinside, InnTale, Momo&Kika, Poldo, Fierik, F1withCarolina. Modera Lorenzo Fantoni di N3rdcore.