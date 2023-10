La fantasia va in scena

Lucca Comics & Games 2023

Un appuntamento imperdibile per i piccoli sportivi: tutti i giorni i bambini potranno “schiacciare” con Lucky e la Lucky Squad. Nel campo da gioco allestito nel terzochiostro del Family Palace e animato dallo staff di smart coach, coordinati da Andrea “Lucky” Lucchetta, si potrà giocare a Spikeball, il gioco della Schiacciata, inventato nel cartone animato Super Spikeball dai tre protagonisti Nino, Viola e Lj-Wang e giocato nelle scuole e nelle società da più di 200 mila bambini grazie al progetto Volley S3 della Federazione italiana Pallavolo. E non mancheranno meravigliosi gadget a tema.

È una splendida giornata di sole e Armando va nel bosco a raccogliere le fragole quando, tra un cespuglio, trova una bellissima sorpresa: una cagnolina bianca a pallini rossi, la Pimpa! Inizia così l’avventura degli iconici personaggi creati da Altan: in due appuntamenti dal vivo, previsti per domenica 05/11 (ore 11:00 e 15:30)e curati da Franco Cosimo Panini Editore, l’attrice e voce narrante Caterina Paolinelli porterà il pubblico del Family Palace alla scoperta di un mondo fatto di avventure, scoperte e amicizie (come quella con Olivia Paperina).

Sabato 04/11 alle ore 15:15 la sala incontri del Real Collegio ospiterà l’emozionante performance teatrale Kiss a cura di Sabir Editore. Insieme all’autrice l'autrice Serena Guardone, l'illustratrice Irene Menchini, gli attori Mirtilla Pedrini e Luca Barsottelli il pubblico seguirà il viaggio di un bacio. Di solito i baci arrivano subito a destinazione: sulla fronte, su una guancia, sul dorso di una mano. Tuttavia, talvolta fanno il giro più largo, vanno con calma, hanno bisogno di tempo. Succede così a un bacio della buonanotte che una sera viene lanciato al piccolo Luigi. Kiss è la storia del viaggio di questo bacio (durata un’ora).

Per i bambini e ragazzi delle scuole di Lucca, è stato organizzato anche uno speciale Topolino Party, realizzato in collaborazione con Panini Comics. Che cosa succede nel dietro le quinte del settimanale a fumetti più amato d'Italia? Il direttore di Topolino, Alex Bertani, svelerà i segreti delle avventure di Topolino e amici, accompagnato dall'art director Andrea Freccero e da Claudio Sciarrone, autori storici del settimanale, che mostreranno come nasce un fumetto Disney. Una grande festa per tutti gli amanti del mondo Disney, con quiz, premi e tante sorprese. Un evento esclusivo per le scuole, fino a esaurimento posti (giovedì 02/11, Auditorium San Francesco).

Prendete carta e abbondante colla vinilica… fatto?! Con queste parole Giovanni Muciaccia ha insegnato a milioni di bambini e bambine a trasformare anche gli oggetti più semplici e quotidiani in uno strumento per dare le ali alla propria creatività. Oggi torna a Lucca Comics & Games con Attacchi d'arte contemporanea, in cui presenta una serie di popolari meme, accompagnando il pubblico nella comprensione della tecnica comunicativa di quella che egli stesso considera una forma d'arte contemporanea. E visto che "tutti possono diventare dei grandi artisti" il pubblico verrà coinvolto nella realizzazione di un meme di carta con la tecnica del passo dopo passo, così come in Art Attack. Durante lo show Muciaccia racconterà con il suo modo originale molti aspetti inediti delle opere di uno degli artisti più iconici del ventunesimo secolo: Banksy (domenica 05/11, ore 14:00, Auditorium del Suffragio). Seguirà un firmacopie al Family Palace (05/11, ore 15:30).