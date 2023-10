25 ottobre 2023. La Ludoteca di Lucca Games è il posto in cui provare una miriade di giochi da tavolo, dai classici alle ultime novità, scegliendo a piacere fra quasi 300 titoli diversi. Si gioca a ciclo continuo, ogni giorno, comodamente e gratuitamente, assistiti dai migliori ludotecari delle associazioni ludiche toscane

Cerca le magliette gialle USS Ludoteca Lucca Games e troverai una squadra fortissima di dimostratori a tua disposizione: i ludotecari sanno consigliarti, spiegare regolamenti e possono assisterti per i primi turni di gioco.

I giochi possono essere scelti liberamente al desk della Ludoteca: basterà lasciare un documento d'identità e accomodarsi ai tavoli dell’Area Demo.

Trovi giochi classici per tutti i gusti, tante delle novità presentate in fiera dagli editori o nell’ultimo anno, i giochi del premio del Gioco dell’Anno e i titoli più gettonati nelle associazioni ludiche di riferimento. Puoi scegliere dalla lista qui sotto o farti consigliare!

I giochi che trovi alla Ludoteca di Lucca Games sono di proprietà dei volontari e delle associazioni ludiche toscane che li mettono a disposizione tutto l’anno nelle rispettive sedi di gioco: Gamestorm Siena, Garfaludica TdG, GiocoZona, Gruppo Ludico CHI NON GIOCA:.DI NON TOCCA di Prato, Ludissea 42, Ludicamente, Ludus in Tabula, Micco Ludens, ProGioco Firenze e Save The Meeple.

L’ Area Demo, oltre ai tavoli della Ludoteca, ospita un concentrato di tante iniziative di gioco, a partire dai tavoli dedicati ai finalisti del premio del Gioco di Ruolo dell’Anno e a quelli dedicati a celebrare i 30 anni di Lucca Games, con le selezioni dei migliori giochi da tavolo e di ruolo, premiati come Best of Show, Gioco dell’Anno o Gioco di Ruolo dell’Anno, ovvero i titoli che hanno fatto la storia del gioco in Italia, presentati e fatti giocare, anno per anno, dai volontari della Ludoteca e dai master diFederludo, e anche da qualche autore o ospite a sorpresa!

Non lasciarti sfuggire tutte queste ghiotte e uniche occasioni di gioco: trovi la Ludoteca e l’Area Demo al centro del padiglione Carducci.

Lista dei giochi disponibili

21 GIOCHI MINUTI

7 WONDERS

7 WONDERS DUEL

8 GAMEOVER

890 ANNO DOMINI Novità

ACCIPICCHIA!

AGRICOLA X2 (big box)

AKROPOLIS GdA23

AKROS

ALPACA Novità

ALTA SOCIETA'

ALTA TENSIONE

ANUNNAKI L'ALBA DEGLI DEI Novità

ARCHITETTI DEL REGNO OCCIDENTALE

AUTOBAHN Novità

AVVENTURE DI ROBIN HOOD (Le)

AZUL

AZUL LE VETRATE DI SINTRA

BANG La pallottola

BARRAGE

BEAST

BECCATO

BEER AND BREAD

BEEZ

BELLZ!

BETWEEN TWO CITIES

BICCHIERI SPRINT

BOHNANZA

BONSAI Novità

BRASS BIRMINGHAM

BUNNY HOPS Novità

BY THE BOOK Novità

CA$H'N GUN$

CAFE'

CALICO

CAMEL UP

CARCASSONNE

CARTOGRAPHERS

CASA DEI SOGNI (La)

CASCADIA

CASTING SHADOWS Novità

CAYLUS

CELESTIA

CHAKRA

CHALLENGERS! GdA23

CIARLATANI DI QUEDLINMBURGO

CITADELS

CLASSIC ART Novità

CLUEDO

CODE MINE

CODEX NATURALIS

COLONI DI CATAN (I)

COLORETTO

COLORI DELLE EMOZIONI (I)

COLOUR BRAIN Novità

COLT EXPRESS

COLT SUPER EXPRESS

COMBINAZIONI SEGRETE Novità

COMPAGNIE DELLE INDIE Novità

CON ME NELLA TOMBA

CONCORDIA

COOKIE BOX

CORTEX CHALLENGE

CRONACHE DI AVEL (Le)

CROSS CLUES

CRYPTID

DARWIN’S JOURNAY Novità

D&D INIZIA L'AVVENTURA

DEAL WITH THE DEVIL Novità

DEEP SEA ADVENTURES

DEFCON Novità

DIXIT

DOMINION

DOWNFORCE

DRAFTOSAURUS

DRAGO ROSSO

DREADFULL CIRCUS Novità

DREAM QUEST Novità

EFFETTO MANDRIA Novità

EL DORADO

EL GRANDE Novità

ENSEMBLE

ESPRESSO DOPPIO

EVERDELL

EVERGREEN Novità

EXPEDITIONS Novità

EXPLODING KITTENS

FAI IL PREZZO GIUSTO Novità

FANTASCATTI OCCHIO AL TRANELLO

FANTASCATTI SPECIAL

FANTASMI

FAST WEST

FEDERATION Novità

FEDERICO DA MONTEFELTRO IL DUCA Novità

FIABE DI STOFFA

FLAMME ROUGE

FOREST SHUFFLE Novità

FORZA 4 TRAVEL

FURNACE

GALILEO PROJECT Novità

GHOST ADVENTURE

GUERRA LAMPO BLITZKRIEG!

HADARA

HAMLET Novità

HANABI

HAPPY CITY Novità

HEAT GdA23

HEAVEN, HERE I COME! Novità

HENS GdA23

HIDDEN LEADERS

HIVE

HUNGER (The)

IMPERO DI CESARE (L')

INCIPIT

INSOLITI SOSPETTI

ISLAND (The)

IT'S A BOMB!

JAIPUR

JENGA

JUMANJI

JUST ONE

KAMISADO Novità

KARAK

KING IS DEAD (The)

KING OF TOKYO

KINGDOMINO

KINGDOMINO DUEL

KINGSBURG (Nuova Edizione)

KITES

LABIRINTO MAGICO

LIFT IT PARTY Novità

LIVING FOREST

MAGIC RABBIT Novità

MAHE'

MARRAKECH

MICRO CITY

MISTY

MONKI

MONOPOLY

MONTAGNA INCANTATA (La) Novità

MOODBOARD

MR JACK

MUNCHKIN

MUSICALMENTE Novità

MY CITY

MY SHELFIE Novità

NACHO PARTY Novità

NEBBIE SU CARCASSONNE

NEMESIS

NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS (The) Novità

NOME IN CODICE

NON TI FIDARE Novità

NOT THAT MOVIE!

OAK Novità

OPTIMUS

ORIFIAMMA ABLAZE

ORIGAMI LEGGENDE

OTHELLO

PAKAL

PALEO

PANDEMIA

PAPER DUNGEON

PAPPY WINCHESTER

PARTY LINES Novità

PATCHWORK

PICCOLO PRINCIPE COSTRUISCI IL PIANETA

PIRATA SPLASH Novità

PLAGIO

POWER PLANTS Novità

POZIONI ESPLOSIVE

PRINCIPI DI FIRENZE Novità

PROJECT L

PUERTO RICO

QUARTO

QUETZAL

QWIRKLE

RACCONTAMI UNA STORIA

RACE FOR THE GALAXY

RATTI DI WISTAR Novità

REEF

RES ARCANA

RISE Novità

RISIKO! PRESTIGE

RISIKO! ZOMBIE

ROCK'N'ROLL ROBOT

RUSH & BASH

SABOTEUR

SAGRADA

SALTAIDEA Novità

SCACCHI SPRINT Novità

SCARABEO

SCOTLAND YARD

SCOUT

SCYTHE

SEA, SALT AND PAPER Novità

SECRET HITLER

SETUP Novità

SI OSCURO SIGNORE!

SILVER MINE Novità

SIMILO (fiabe, miti, storia)

SLALOM PAROLA Novità

SLAPZI

SMIMANDO M18 Novità

SO CLOVER

SOBEK

SOCK MONSTERS

SOUND BOX

SPEED COLORS

SPEEDY WORDS

SPLASH!

SPLENDOR

STAY COOL

STONE AGE

STORIE GIALLE

STORIE NERE

STORY CUBES

STARSHIP CAPTAINS Novità

SULLE TRACCE DI MARCO POLO

SUSHI DICE

SVALVOLO

SWEET DREAMS

TACO GATTO CAPRA CACIO PIZZA

TAKENOKO

TAO Novità

TERRA MYSTICA

TERRA NOVA Novità

TERRAFORMING MARS

THE GAME

THE NUMBER Novità

TICHU

TICKET TO RIDE

TICKET TO RIDE PRIMO VIAGGIO

TRAJAN DELUXE Novità

TRANQUILITY GdA23

TRIQUETA Novità

TRIVIAL PURSUIT

TSURO

UNDERWATER CITIES

UNMATCHED (Volume one)

UNO GIANT

UNSTABLE UNICORNS

VALHALLA LEMMINGS

VENICE CONNECTION

VERSI DIVERSI

VILLAINOUS

VIRTU'

VUDU'

VUDULHU

WAR CHEST

WATERFALL PARK Novità

WAVELENGTH

WHITEHALL MISTERY

WINGSPAN

YATHZEE MAXI

YUMMELL

ZEFIRIA