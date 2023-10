La nona arte continua a stupire

Lucca Comics & Games 2023 - Together

Un giro del mondo in oltre 300 autori e autrici di fumetto, dalle tredici “voci d’Oriente” alle firme più note dei comics statunitensi fino a una rappresentanza europea di vere “all stars”.

Lucca, 25 ottobre 2023 - Anche in questa edizione, il programma culturale dedicato alla Nona Arte saprà stupire i visitatori e le visitatrici con una serie di proposte che li porterà in un ideale viaggio tra i continenti, esplorando gli stili, i sogni e le visioni di oltre 300 artisti e artiste del fumetto riuniti per cinque giorni a Lucca Comics & Games. Dopo i numerosi annunci del 28 settembre, ecco un’altra carrellata di ciò che offrirà quest'anno l’area Comics del festival.

Un’edizione che si preannuncia da record: quest’anno saranno presenti alcuni dei più importanti nomi del fumetto orientale, con ben tredici autori e autrici provenienti da Giappone, Corea, Cina e Taiwan. I Sensei del fumetto in arrivo dal Giappone saranno Naoki Urasawa (autore di 20th Century Boys, Pluto, Asadora!, Billy Bat e Monster; in collaborazione con Panini Comics); Hiro Mashima (autore di Fairy Tail ed Edens Zero; in collaborazione con Star Comics); Usamaru Furuya (in collaborazione con Coconino Press, protagonista della mostra Usamaru Furuya: This Time is Different a Palazzo Ducale); Masaaki Ninomiya (autore di Gannibal, in collaborazione con Hikari Edizioni); Kan Takahama (autrice di Memorie dell’Isola Ventaglio, ospite di Lucca Comics & Games e l'Arcivescovado di Lucca con la collaborazione di Dynit Manga e protagonista di una mostra off); Keigo Shinzo (autore di Tokyo Alien Bros., in collaborazione con Dynit Manga); Shintaro Kago (in collaborazione con Hollow Press, presenterà il primo volume della nuova serie Parasitic City); Satsuki Yoshino (autrice di Barakamon, in collaborazione con Goen – RW Edizioni); Eldo Yoshimizu (da Bao Publishing, presenterà Gamma Draconis).

Ma le “voci d’Oriente” non finiscono qui: dalla coreana Mingwa (autrice di BJ Alex, in collaborazione con J-POP Manga), al cinese Liang Azha (autore di manhua, presente in collaborazione con Jundo), agli esponenti di Taiwan Animo Chen (autore che si muove tra fumetto, illustrazione e animazione presente con ADD Editore) e Rimui Yumin (autrice in collaborazione con Dala Publishing).

UNO SGUARDO AGLI HIGHLIGHTS DEL PROGRAMMA COMICS: I PROGETTI BY #LUCCACG23

IL FUMETTO IN SCENA: BLANKETS, IL NUOVO PROGETTO DI GRAPHIC NOVEL THEATRE

Nella sua continua ricerca di collisioni di linguaggi, Lucca Comics & Games ha creato nel 2017 il Graphic Novel Theatre, progetto ideato da Emanuele Vietina e curato da Cristina Poccardi, che in questi anni ha selezionato e prodotto le trasposizioni teatrali di grandi opere a fumetti italiane.

Quest’anno la sfida che porta il festival a indossare i panni di produttore culturale e di contenuti inediti si fa ancora più emozionante perché per la prima volta sarà portata sul palco l’opera di uno straordinario autore internazionale: Blankets di Craig Thompson. Una storia autobiografica potente e romantica, in cui lo sviluppo di complessi rapporti familiari si intreccia con la nascita di un amore esplosivo, capace di travolgere i lettori e ora anche gli spettatori che assisteranno a questo esclusivo progetto.

Francesco Niccolini, già protagonista a Lucca dei graphic novel theatre Lucrezia Forever! e L'Oreste, ha curato l’adattamento dal graphic novel alla testo teatrale e, assieme a Cataldo Russo, la regia.. Il debutto - in programma mercoledì 01/11, alle ore 21 al Teatro del Giglio - sarà accompagnato nel foyer da una mostra dedicata al capolavoro di Thompson.

NOTTE HORROR CON VOCI DI MEZZO

Una notte da brividi attende il pubblico del festival: sabato 04/11 alle 21:30, la prestigiosa cornice del Teatro del Giglio ospiterà Voci di Mezzo, l'esclusivo format di Lucca Comics & Games che quest'anno si tinge di rosso, con un omaggio alla letteratura e al cinema horror. Cinque tra i doppiatori italiani più rappresentativi, si alterneranno sul palco per regalare una serata di forti emozioni. Le voci dei più famosi serial killer, mostri e assassini del cinema e delle serie tv si racconteranno, giocheranno con i loro personaggi e interpreteranno dal vivo fantastici brani tratti dalle opere di Stephen King e altri maestri del genere. Colonna sonora di questo eccezionale evento saranno alcune tra le più terrificanti musiche della cinematografia horror eseguite dal vivo. Chi avrà il coraggio di partecipare a una serata dove tutto può accadere?

Il progetto - curato, scritto e condotto da Cristina Poccardi e Mirko Fabbreschi - ospiterà i doppiatori e le doppiatrici Carlo Valli, David Chevalier, Domitilla D'Amico, Emiliano Coltorti, Laura Lenghi e la colonna sonora dei Raggi Fotonici.

UNO SGUARDO AGLI HIGHLIGHTS DEL PROGRAMMA COMICS: GLI INCONTRI IMPERDIBILI

LA SERATA DI PREMIAZIONE

Lucca Comics & Games Award Ceremony - Giovedì 02/11, dalle 19:30, Teatro del Giglio.

Scopriamo insieme i vincitori dei Lucca Comics Awards, nella serata più importante per il fumetto italiano e internazionale. Partendo dalla Selezione Gran Guinigi saranno annunciati Fumetto dell’Anno, Autore/Autrice dell’Anno, miglior fumetto breve, miglior serie, miglior sceneggiatura, miglior disegno, miglior esordiente, miglior iniziativa editoriale. Scopriremo chi è la Maestra o il Maestro del Fumetto 2023, il prestigiosissimo premio alla carriera che consentirà al vincitore o alla vincitrice di donare un proprio autoritratto alla collezione delle Gallerie degli Uffizi di Firenze. E saranno anche rivelati il Gioco dell’Anno e Gioco di Ruolo dell’Anno, i premiati del Concorso “Livio Sossi”, il Joe Dever Award.

DA SEGNARE IN CALENDARIO

Igort, Jim Lee, Naoki Urasawa: creatori di mondi - Domenica 05/11, dalle 11:30 alle 13:00, Teatro del Giglio. Dialogo fra tre grandi autori al crocevia del fumetto internazionale.

NAOKI URASAWA INCONTRA IL PUBBLICO

Naoki Urasawa Maxi Showcase - Giovedì 02/11, dalle 16 alle 17, Auditorium San Francesco.

Con Naoki Urasawa, modera Luca Valtorta. L’acclamato autore di pietre miliari del manga come 20th Century Boys, Monster e Yawara! disegna dal vivo e ci conduce alla scoperta del suo sterminato universo artistico.

Meet Naoki Urasawa – Venerdì 03/11, dalle 11:30 alle 12:30, Auditorium San Francesco.

Da Yawara! ad Asadora!, Naoki Urasawa racconta a Dario Moccia segreti e retroscena delle sue indimenticabili opere.

Naoki Urasawa Live Show - Sabato 04/11, dalle 14 alle 16, Teatro del Giglio.

Con Naoki Urasawa, modera Emanuele Vietina. Il maestro Naoki Urasawa si rivela al pubblico in tutte le sue sfumature, dal manga alla musica, in un emozionante incontro esclusivo!

GARTH ENNIS & FRIENDS

Scrivere l’America – Mercoledì 01/11, dalle 14:30 alle 15:30, Auditorium del Suffragio.

Con Garth Ennis, Joe Kelly e Howard Chaykin, modera Marco Rizzo.

Gli Stati Uniti sono un Paese, ma anche un luogo dell’immaginario: lo scenario di innumerevoli avventure, tra mille generi e infiniti sogni. Ma come raccontare, oggi, una nazione così complessa? Esploriamo il racconto degli USA con tre grandi sceneggiatori: Garth Ennis (l’autore di The Boys, Preacher, Marjorie Finnegan e tante altre puntuali e ciniche osservazioni sull’America), Joe Kelly (che si è cimentato con Superman, X-Men e ha scritto I Kill Giants) e Howard Chaykin, cantore delle contraddizioni e dei segreti americani in opere come Black Kiss e American Flagg! Moderati dallo sceneggiatore e giornalista Marco Rizzo, sveleranno le loro visioni in un dialogo imperdibile.

Garth Ennis: Till The End of His Words - Sabato 04/11, dalle 15 alle 16, Auditorium San Giovanni.

Con Garth Ennis, Goran Sudzuka, Mark&Tanya Dillon, Alessandro "DocManhattan" Apreda e Luca Bitonte. Viaggio nei mondi e nelle parole della carriera di Garth Ennis, un'esplorazione che parte dalla mostra a lui dedicata a Palazzo Ducale, attraverso anche le testimonianze di Goran Sudzuka e Mark e Tanya Dillon della Fondazione Dillon. Sia Sudzuka sia Steve Dillon sono ampiamente rappresentati in mostra. Partecipano i curatori della mostra Luca Bitonte e Alessandro "DocManhattan" Apreda, che presenteranno anche il documentario dedicato a Ennis e prodotto da Lucca Comics & Games che sarà visibile su RaiPlay.

Un mondo in subbuglio - i fumetti raccontano le guerre (e la pace) - Giovedì 02/11, dalle 11:30 alle 13:00, Auditorium del Suffragio.

Con Garth Ennis, Gianluca Costantini, Olga Grebennik, Alec Trenta, Francesca Torre, Margherita Tramutoli, Simonetta Gola, Marco Rizzo. Alcuni dei più prestigiosi ospiti di Lucca Comics & Games riflettono su un mondo segnato da conflitti e Alcuni dei più prestigiosi ospiti di Lucca Comics & Games riflettono su un mondo segnato da conflitti e tensioni moderati dal giornalista e sceneggiatore Marco Rizzo. Con Garth Ennis, che ha firmato alcune delle più amare e realistiche ricostruzioni delle guerre del passato, guarderemo al racconto dei conflitti attraverso la lente del fumetto anglofono, da Marvel a DC Comics passando per gli editori indipendenti. Con Gianluca Costantini, fumettista, attivista e autore di alcuni celebri ritratti come quelli di Patrick Zaki e Giulio Regeni, rifletteremo sulle tensioni odierne e le vittime meno note. Con l’autrice ucraina Olga Grebennik discuteremo del suo Diario di guerra, scritto e disegnato durante i bombardamenti russi, mentre con Alec Trenta esploreremo il suo adattamento dello storico Libro della pace di Bernard Benson, un classico del pacifismo ora trasformato in libro illustrato. Infine, con le fumettiste Francesca Torre e Margherita “LaTram” Tramutoli e con Simonetta Gola, direttrice della comunicazione di EMERGENCY, parleremo del loro progetto a fumetti dall’Afghanistan, un racconto sull'accesso alle cure tra Kabul e Anabah.

Garth Ennis: quei cattivi ragazzi- Giovedì 02/11, dalle 17:30 alle 18:30, Chiesa di San Giovanni.

Un dialogo tra Garth Ennis ed Emiliano Pagani sul fumetto "scomodo" senza frontiere. Un viaggio nell'ultraviolenza tra Europa e Stati Uniti. Modera Nicola Peruzzi

SAVE THE DATE(S): FRANK MILLER

Colazione con Frank Miller – Venerdì 03/11, dalle 10:30 alle 11:30, Teatro del Giglio.

Con Frank Miller e Simone Bianchi. Uno dei più grandi fumettisti di sempre celebra i 25 anni del suo capolavoro "300" con un dialogo con l'amico e collega Simone Bianchi.

Foodmetti powered by LuccaC&G presenta: Foodmetti, Foodmovie, Foodmanga – Sabato 04/11, dalle 11 alle 12, Auditorium San Romano.

Con Frank Miller, CB Cebulski, Silenn Thomas. Il leggendario scrittore e disegnatore Frank Miller, la regista Silenn Thomas e l’Editor in Chief di Marvel CB Cebulski discutono le influenze e l’impatto del mondo del cibo e dei drink sulla cultura pop nel corso degli anni.

Frank Miller introduce 300 (Zack Snyder, 117’, USA) – Sabato 04/11, dalle 19:30, Cinema Astra.

Con Frank Miller, modera Andrea Bedeschi. Evento speciale in collaborazione con Star Comics, Warner Bros. Discovery e Mediaset Infinity.

WELCOME BACK, JIM LEE

Showcase Jim Lee - Venerdì 03/11, dalle 14:30 alle 15:30, Auditorium San Francesco.

Con Jim Lee, modera Andrea Rock. La leggenda vivente dei comics USA, Jim Lee, disegna e racconta la sua carriera a tutto tondo nel mondo del fumetto: da disegnatore a scrittore, da editor a imprenditore, fino al suo recente ruolo di President, Publisher and Chief Creative Officer per DC.

Batman: Europa, una storia di resilienza - Venerdì 03/11, dalle 12 alle 13, Auditorium San Girolamo.

Con Jim Lee, Giuseppe Camuncoli e Matteo Casali, modera Nicola Peruzzi. Batman: Europa è una storia che non doveva esistere. Nel corso della sua lunga e travagliata vita editoriale, più volte se ne è decretata prematuramente la cancellazione. Insieme a Jim Lee, Giuseppe Camuncoli e Matteo Casali ripercorreremo la storia quasi ventennale di un progetto ambizioso che ha unito Italia, Europa e USA.

HIRO MASHIMA A #LUCCACG23

Talk con Hiro Mashima – Venerdì 03/11, dalle 15 alle 16, Teatro del Giglio.

Con Hiro Mashima, modera Mara Famularo. Quattro chiacchiere con il maestro Hiro Mashima alla scoperta delle sue storie, i personaggi e il mondo creativo.

Showcase Hiro Mashima – Sabato 04/11, dalle 10 alle 11, Auditorium San Francesco.

Con Hiro Mashima, modera Alessandro Apreda. Un'esperienza unica, tra disegno alla tavola a realizzazione degli shikishi del grande maestro Hiro Mashima che dialoga con Alessandro Apreda.

GLI EVENTI DI… PERA TOONS

Pera Toons: Come nasce una freddura? Come riescono a farci ridere? - Giovedì 2/11 dalle 11:00 alle 12:00, Teatro del Giglio

Il campione di battute e giochi di parole Pera Toons, in occasione dell'uscita del suo ultimo libro Fatti una risata, incontra i suoi lettori e racconta come nascono le sue freddure. Un evento imperdibile con l'autore italiano di fumetti del momento. Per chi parteciperà all'incontro all'ingresso del teatro il tatuaggio esclusivo di Pera Toons!

Showcase Pera Toons – Venerdì 3/11 dalle 13 alle 14, Auditorium San Francesco.

Con Pera Toons. Modera Mario Moroni.Un assaggio d'arte e quattro chiacchiere con Pera Toons!

GLI EVENTI DI… GIGACIAO

Gigaciao, 1 anno dopo – Mercoledì 01/11, dalle 12.30 alle 13.30, Auditorium San Francesco.

Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua salgono sul palco per raccontarci com'è stato il loro primo anno da editori. Tra cose furbuffe, aneddoti, imbarazzi e gag che faranno ridere solo Sio, i quattro fondatori di Gigaciao ci parleranno di Scottecs Gigazine, delle loro uscite autunnali nelle fumetterie e librerie di tutt'Italia... e del 2024! Che è un anno! Il prossimo, anno! Lo sapevate? Bravi!

30 strisce in 30 minuti! - Giovedì 02/11, dalle 14:00 alle 15:00, Auditorium San Francesco.

Con Sio, modera Fabio Antonelli. Come da tradizione, in autunno cadono le foglie, cadono le castagne... e cadono i fumetti!!! Per la precisione, cadranno 30 strisce a fumetti in 30 minuti, per colpa di Sio, che le realizzerà in una corsa contro il tempo mentre il prode Fabio Antonelli intratterrà il pubblico con musica dal vivo. Ma poi, i fumetti dove cadono?!?

Power Pizza - Power Point Battle pt.II - Domenica 05/11, dalle 17:30 alle 18:30, Auditorium San Francesco.

Con Sio, Nick & Lorro. Per la prima volta a Lucca: la sfida definitiva di Power Point! La competizione che ha tenuto incollati agli schermi spettatori da tutto il mondo! Tre host leggendari si sfideranno in una gara all'ultima slide, nell'evento che ha ridefinito un'era. Una puntata live in compagnia di Sio, Nick & Lorro; uno scontro che non teme nulla, nemmeno le immagini in bassissima risoluzione. Preparatevi... per la POWER POINT BATTLE definitiva (pt.II)!!

ESPLORANDO IL MANGA E IL FUMETTO ORIENTALE

Showcase Usamaru Furuya – Venerdì 03/11, dalle 10 alle 11, Sala Tobino.

Con Usamaru Furuya, moderano Paolo La Marca e Giovanni Russo. Conversazione e disegni dal vivo con uno degli autori più interessanti del fumetto giapponese contemporaneo, protagonista di una mostra a Palazzo Ducale, capace di spaziare come pochi tra i generi, dallo sperimentale all’umoristico al fantasy.

Usamaru Furuya, maestro del manga visionario da Palepoli a Garden – Sabato 04/11, dalle 15:30 alle 16:30, Auditorium San Girolamo.

Incontro con il grande fumettista giapponese che esplora l’eros, l'umorismo nero, la fantascienza e il grottesco, in una fascinazione costante per il misticismo e per tutto ciò che trascende la natura umana. Dialogano con l'autore Paolo La Marca e Livio Tallini.

Showcase Masaaki Ninomiya – Mercoledì 01/11, dalle 14:30 alle 15:30, Sala Tobino.

Con Masaaki Ninomiya. Modera Maurizio Iorio (Kirio1984). Disegni e parole con Masaaki Ninomiya.

Il weird fantasy oggi – Mercoledì 01/11, dalle 11:30 alle 12:20, Sala Tobino

Shintaro Kago racconta la sua esperienza per la realizzazione della sua prima serie manga, Parasitic City, approfondendo la sua interpretazione del weird fantasy nei Comics.

Showcase Liang Azha – Mercoledì 01/11, dalle 13 alle 14, Sala Tobino.

Tecniche, strumenti e colori assieme a fascinazioni e racconti di Liang Azha.

La delicatezza delle emozioni – Domenica 05/11, dalle 14:30 alle 15:30, Arcivescovado.

Con Liang Azha. Fin dall’adolescenza i ragazzi e le ragazze mostrano particolare attenzione e capacità di ascolto e profondità rispetto alle emozioni: un confronto con Liang Azha le cui storie raccontano tante sfaccettature dell’universo dei giovani.

Showcase Kan Takahama – Giovedì 02/11, dalle 14:30 alle 15:30, Sala Tobino.

Con Kan Takahama, modera Marco Rizzo. Alla scoperta del mondo creativo e immaginativo di Kan Takahama.

Le storie nascoste – Sabato 04/11, dalle 12 alle 13, Arcivescovado.

Con Kan Takahama, moderano Asuka Ozumi e Olimpia Niglio. Quante storie ha incontrato Kan Takahama, quante ne ha raccontate? E perché sono state nascoste? L’occasione unica di scoprirlo assieme alle curatrici dell’omonima mostra a cura dell’Arcidiocesi di Lucca.

Showcase Satsuki Yoshino – Giovedì 02/11, dalle 13 alle 14, Sala Tobino.

Scopriamo le tecniche e le storie di Satsuki Yoshino.

Hirayasumi: La profonda leggerezza di Keigo Shinzo – Sabato 04/11, dalle 11:30 alle 12:30, Sala Tobino.

Con Keigo Shinzo, modera Georgia Cocchi Pontalti. Keigo racconta e si racconta in un’intervista pubblica sul suo nuovo slice of life Hirayasumi (J-Pop Manga). Scopriamo insieme cosa ha dato vita alla storia del protagonista Hiroto, un giovane “freeter”, che ha deciso di anteporre il proprio senso di libertà e indipendenza alle schiaccianti pretese della vita odierna.

Showcase Keigo Shinzo – Domenica 05/11, dalle 10 alle 11, Sala Tobino.

Con Keigo Shinzo, modera Dario Moccia. Keigo Shinzo è uno dei mangaka più interessanti del fumetto contemporaneo giapponese. Con il suo stile unico e peculiare trasporta sulla carta spaccati di vita quotidiana, spesso molto improbabili, con incursioni nel mondo della fantascienza. Il pubblico italiano ha già avuto modo di conoscerlo grazie a Tokyo Alien Bros., Holiday Junction, Summer of Lava (Dynit Manga) e Randagi (J-POP Manga). Per il pubblico di Lucca Comics & Games, l’autore realizzerà un’illustrazione ispirata all’opera che ha segnato il suo debutto in Italia, Tokyo Alien Bros. e dialogherà con Dario Moccia raccontando il suo lavoro.

Showcase Mingwa - Sabato 04/11, dalle 15 alle 16, Sala Tobino.

Con Mingwa, moderano Caterina Bonomelli e Georgia Cocchi Pontalti. L’occasione per approfondire la conoscenza della regina del Boy’s love coreano Mingwa. Tra sketch, disegni e confronti in compagnia dell’autrice di webcomics Caterina Bonomelli e Georgia Cocchi Pontalti di J-POP Manga.

Showcase Animo Chen - Domenica 05/11, dalle 11:30 alle 12:30, Sala Tobino.

Con Animo Chen, modera Alessio Trabacchini. Animo Chen: tecnica, colore, poesia.

Europa: Terra di mangaka? - Domenica 05/11, dalle 16:00 alle 17:00, Auditorium San Girolamo.

Con Shinichi Hotaka e Federica di Meo, moderano Lollo Carucci e Cristian Posocco. L'Europa può davvero essere considerata la terra dei mangaka? Veniamo a saperne di più con Federica di Meo (Oneira) e Shinichi (Shaman), mentre ci svelano la loro affascinante esperienza nella creazione dei loro manga.

LA GEOGRAFIA DEL FUMETTO

Questa edizione di Lucca Comics & Games si arricchisce delle sfumature artistiche di tutto il mondo. Lo svizzero Martin Panchaud, vincitore quest’anno del prestigioso premio Fauve d’Or del festival di Angoulême, sarà al centro di un incontro in cui mostrerà la sua macchina disegnatrice (venerdì 03/11, ore 11:30, Sala Tobino). La nuova wave polacca e il panorama del Comics in Polonia saranno raccontati da Bartosz Zaskorski e Jagoda Czarnowska (domenica 05/11, ore 11:30, Arcivescovado). Il canadese Jesse Jacobs, la taiwanese Rimui Yumin e lo spagnolo David Rubin illustreranno Le cronache di un tramonto (venerdì 03/11, ore 11, Chiesa di San Giovanni). Dagli USA torna l’amatissima Sarah Andersen con il suo stile inconfondibile in Scarabocchiami (venerdì 03/11, ore 10, Auditorium del Suffragio). L’inglese Bryan Talbot mostrerà la sua arte in uno showcase (domenica 05/11, ore 17:30, Sala Tobino). Dalla Germania le storie esilaranti e disinibite di Elisabeth Pich e Jonathan Kunz (sabato 04/11, ore 16:30, Sala Tobino). Parla francese la toccante arte di Amélie Fléchais che, oltre alla sua mostra a Palazzo Ducale, incontrerà il pubblico per raccontare i suoi mondi (sabato 04/11, ore 13, Chiesa San Giovanni). Da non perdere le Incursioni interculturali nei fumetti russi (con qualche planata in area slava) con Margherita De Michiel, Claudia Olivieri, Martina Napolitano, Filippo Bazzocchi e Karin Plattner (domenica 05/11, ore 16:30, Fondazione Banca del Monte di Lucca).

BUON COMPLEANNO CREAMY!

A Lucca Comics & Games si celebra in grande stile il quarantennale dell’Incantevole Creamy, in collaborazione con lo Studio Pierrot. Grazie al contributo dei maggiori collezionisti italiani, il Japan Town ospita una mostra assolutamente unica: dagli schizzi preparatori, ai disegni, artbook, oggetti magici, produzioni audio e video fino all'esibizione dei costumi più iconici. E con una curatrice d’eccezione: Giorgia Vecchini, grande esperta nerd che detiene tuttora il Guinness World Record per la più grande collezione al mondo dedicata all’amata maghetta. Altro momento clou sarà il raduno nazionale di cosplay a tema Creamy (e Yu, Toshio, Posi e Nega, Jingle Pentagramma, Duenote, Pinopino…): l’appuntamento è per sabato 4 novembre ore 12.00, al Giardino degli Osservanti.

Gli appassionati e le appassionate non possono perdere il panel Creamy Mami. Magical Celebration – sabato 04/11, dalle 12:30 alle 13:30, Auditorium San Francesco. Giorgia Vecchini dialogherà in un appuntamento imperdibile con due miti del doppiaggio: Lisa Mazzotti (voce di Duenote Ayase) e Antonello Governale (voce di Jingle Pentagramma). E per chiudere in bellezza questa incredibile giornata di celebrazioni, Cristina D’Avena guiderà il pubblico in un viaggio tra le canzoni della serie animata con il concerto Sognando Creamy (sabato 04/11, ore 21:30, LC&G Music Tent - biglietti su Ticketone). Ad accompagnarla ci saranno una rock band e un ensemble del conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, ma non solo: la serata sarà arricchita dalle suggestioni visive del maestro Paolo Barbieri che interpreterà live lo spettacolo con la sua arte unica e inimitabile.

DA SEGNARE IN CALENDARIO… DAY BY DAY

MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE

Max Forever - Dalle 15:30 alle 16:30, Teatro del Giglio.

Con Max Pezzali e Roberto Recchioni. Introduce Emanuele Vietina.

Dopo il primo colpo di fulmine durante Lucca Changes nel 2020, torna in grande stile a Lucca Comics & Games Max Pezzali, per presentare un progetto che lo vedrà protagonista. Arriva infatti a Lucca, in anteprima, il comic book di Max Pezzali, un albo in tiratura limitatissima, illustrato e sceneggiato da Roberto Recchioni, prodotto da Lucca Comics & Games. Tre le edizioni disponibili (regular, variant e white) disponibili in vendita a Lucca, di cui solo 250 saranno autografate da Max e disegnate da Roberto, al Palazzo delle Dediche mercoledì 1° novembre alle 17.30. Il comic book svelerà il tema caratterizzante della prima stagione del nuovo tour negli stadi di Max Pezzali che prenderà poi vita e tridimensionalità nelle date live previste nel 2024 (Trieste, Torino, Bologna, Roma e doppia data a Milano) e alla quale faranno seguito altri capitoli, rinnovando di volta in volta temi, raffigurazioni e personaggi.

BONVI storia di un fumettista (quello delle Sturmtruppen) – Dalle 13 alle 14, Chiesa di San Giovanni.

OnePodcast presenta il podcast dedicato a Bonvi in collaborazione con Editoriale Cosmo che porta a Lucca l'integrale di Cronache del dopobomba. Giulio D’Antona, autore e voce del podcast, chiacchiera con degli ospiti d’eccezione tra cui Sofia Bonvicini, Tito Faraci, Spugna e Simone Bianchi.

Venezia: in viaggio sulla rotta di Corto Maltese - Dalle 17:30 alle 18:30, Chiesa di San Giovanni.

Con Bastien Vivés e Martin Quenehen. Venezia, la città che traccia la rotta di Corto Maltese: tra calli e campielli insieme a Hugo Pratt e a Bastien Vivés e Martin Quenehen in un viaggio tra passato e futuro.

Io figlia, tu madre - Dalle 14:30 alle 15:30, San Girolamo.

Con Silvia Ziche, Kalina Muhova. Il rapporto di una figlia con la propria madre osservato con gli occhi di Silvia Ziche (che in La Gabbia affronta il ricordo della madre scomparsa) e Kalina Muhova (che in Odio l'estate ne indaga le sfumature nella complessità della malattia).

La vita animata del Signor Bozzetto - Dalle 16:00 alle 17:00, Auditorium del Suffragio.

Con Bruno Bozzetto e Simone Tempia, modera Luca Raffaelli. Le collaborazioni con Piero Angela e Enzo Jannacci, gli incontri con Mina e Matt Groening, il successo del Signor Rossi e quella notte degli Oscar in compagnia di Kim Basinger e un pirata… Il maestro dell'animazione Bruno Bozzetto si racconta con la complicità dello scrittore Simone Tempia (Vita con Lloyd, Il Piero), che lo ha aiutato a ripercorrere le sue esperienze di creativo e regista nell'autobiografia Il signor Bozzetto, appena pubblicata da Rizzoli Lizard.

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE

Eroi, mutanti, mostri e meraviglie: un viaggio nella Marvel con chi ha letto tutto - Dalle 17:30 alle 18:30, Auditorium del Suffragio.

Con Douglas Wolk, Roberto Recchioni e Marco Marcello Lupoi, modera Marco Rizzo. L’incontro tra tre grandi esperti di fumetti Marvel, il premio Eisner Douglas Wolk, il fumettista Roberto Recchioni e Marco Marcello Lupoi, direttore editoriale di Panini Comics! Per scrivere il suo monumentale libro di Wolk Eroi, mutanti, mostri e meraviglie (UTET), Wolk ha letto ogni singolo albo pubblicato da Marvel dal 1961 ad oggi. Per ripercorrere le tappe di questo viaggio fantastico, dialoga con una colonna italiana della Casa delle Idee, MML, e con un esperto di cultura pop ed entertainment come Recchioni. Moderati da Marco Rizzo, si confronteranno in un dialogo appassionato, per fornire una mappa ai fan più sfegatati... e a chi voglia addentrarsi in questo mondo per la prima volta.

Zero. Nessuno. Centomila - Dalle 15:00 alle 16:30, Teatro del Giglio.

Con Zerocalcare, modera Michele Foschini. I personaggi di Zerocalcare sono ormai parte della cultura popolare italiana. A metà tra amarcord e quiz interattivo, questo incontro metterà alla prova le conoscenze dei lettori e la memoria dell’autore, in una carrellata di ricordi e rivelazioni allo stesso tempo intima e divertentissima.

VENERDÌ 3 NOVEMBRE

Avengers & X-Men: Il 60° anniversario dei più grandi team del mondo - Dalle 12 alle 14, Teatro del Giglio.

Con Douglas Wolk, Mara Famularo, Stefano Caselli, Elena Casagrande, Simone Bianchi e C.B. Cebulski, modera Marco Rizzo. Festeggiamo un doppio compleanno in casa Marvel! 60 anni fa, gli Avengers e gli X-Men fecero il loro debutto sugli scaffali americani. Saranno con noi gli esperti Douglas Wolk (il saggista che ha letto tutti i fumetti Marvel per il libro Eroi, mutanti, mostri e meraviglie edito da Utet) e Mara Famularo (firma di Fumettologica.it), le superstar della matita Stefano Caselli (che ha disegnato importanti cicli sia di Avengers che di X-Men), Elena Casagrande (premio Eisner con Black Widow) e Simone Bianchi (autore di alcune delle più iconiche storie e copertine Marvel). Inoltre, l’Editor in Chief C.B. Cebulski torna a Lucca Comics & Games per spegnere con noi... 120 candeline per eroi e mutanti!

Tex compie 75 anni! - Dalle 14:30 alle 15:30, Chiesa San Giovanni.

Con Giorgio Giusfredi, Claudio Villa, Fabio Civitelli e Alessandro Piccinelli.

Buon compleanno Tex! Giorgio Giusfredi, Claudio Villa, Fabio Civitelli e Alessandro Piccinelli raccontano l’annata di Tex, le novità in arrivo e uno sguardo nel futuro che attende Tex e i suoi pards.

Curve di anime e percorsi – Dalle 17,30 alle 18,30, Sala Tobino.

Con Kan Takahama, Luis Royo, Romulo Royo e Perdita Lujuria, modera Rachele Bazoli.

Il rapporto tra il corpo e la sensualità, considerando anche le diverse culture e contesti sociali in un confronto fra approcci e sensibilità differenti.

Ce ne hai messo di tempo… - Dalle 16:00 alle 17:00, Chiesa San Giovanni.

Con Joe Kelly e Ken Niimura. Quindici anni fa, realizzarono insieme uno dei fumetti americani moderni più longevi. Nel 2023, tornano con un’opera diversa, ma in linea con la precedente, lunga, ma intima. Come funziona il sodalizio tra uno sceneggiatore americano e un disegnatore nippo-spagnolo?

Battaglia – Dalle 13,30 alle 14,30, Arcivescovado.

Con Roberto Recchioni, Leomacs, Tanino Liberatore e Gabrielle Croix.

Presentazione del libro Battaglia di Roberto Recchioni e Massimiliano Leonardo, in arte Leomacs: una nuova edizione per la prima volta a colori arricchita da contenuti inediti.

SABATO 4 NOVEMBRE

Don Rosa: una vita tra i paperi - Dalle 18:00 alle 19:00, Sala Tobino.

Con Don Rosa, moderano Pierluigi Gaspa e Alberto Becattini.

Il grande cartoonist italo-americano Don Rosa, famoso in tutto il mondo per aver narrato a tutto tondo le storie della famiglia dei Paperi più celebre di sempre, si racconta: dai primi esordi, fino alla Saga di Paperon De' Paperoni, in un viaggio lungo una vita.

Doctor Newtron. La scienza nel fumetto - Dalle 11:30 alle 13:00, Auditorium del Suffragio.

Con Dario Bressanini. Scienziato e supereroe, capace di controllare le molecole trasformando una materia in un'altra, Doctor Newtron è uno dei più amati e leggendari personaggi del fumetto. Allora, perché il suo nome suona nuovo? Perché questo personaggio e la sua storia editoriale sono frutto della fantasia di Dario Bressanini, che si finge soltanto curatore e compilatore dell'antologia più completa dedicata a Doctor Newtron, mentre invece è autore di tutte le sue avventure, di cui ha scritto soggetti e sceneggiature, affidate a un team di disegnatori capaci di omaggiare i grandi maestri dei comics americani. Un libro mastodontico per unire la scienza e il fumetto e raccontare, con minuzia e ironia, il loro rapporto nei decenni. E chi meglio di Bressanini poteva farlo?

Chiedimi se sono un fumettista felice - Dalle 17:30 alle 19:00, Auditorium del Suffragio.

Con Eldo Yoshimizu, Zerocalcare, Flavia Biondi, Teresa Radice e Stefano Turconi e Jordi Lafebre, modera Caterina Marietti.

A cosa stanno lavorando, alcuni dei più famosi autori BAO, e cosa impedisce loro di farlo nelle condizioni ideali? Come si racconta la vita, quando la vita si mette in mezzo per impedirti di raccontarla? Una conversazione a cuore aperto, a cavallo dei fusi orari, con alcuni dei principali talenti del fumetto contemporaneo. Contiene rivelazioni su attesissimi titoli futuri!

7 Crimini - Dalle 16:30 alle 17:30, Arcivescovado.

L'imperdibile serie crime noir del momento edita dalla Tunué raccontata da Katja Centomo, Emanuele Sciarretta, Marco Caselli e Daniele Caluri. Moderato Alessandro “DocManhattan” Apreda.

Quanta Pazienza, signor Presidente! – Dalle 17 alle 18, Auditorium San Girolamo

Con Tanino Liberatore, Carlotta Vacchelli, Michele Ginevra. Modera Andrea Brusoni. A quarant’anni dall’uscita della raccolta Pertini e a 35 anni dalla morte del suo autore, Andrea Pazienza, ripercorriamo con autori ed esperti Sandro Pertini, un personaggio che prima di diventare un fumetto - simpaticamente ribattezzato “Pert” dallo stesso Pazienza - è stato semplicemente il Presidente della Repubblica più amato dagli Italiani.

DOMENICA 5 NOVEMBRE

Leo Ortolani presenta "Tarocchi" - Dalle 14:30 alle 15:30, Chiesa San Giovanni.

Con Leo Ortolani, Lita Pirazzoli, Sara D'Imporzano, modera Marta Perego. Leo Ortolani presenta Tarocchi. Un mazzo di carte, ma anche un libro in cui Ortolani propone la sua personalissima interpretazione dei tarocchi, impreziosita dai colori di Sarah D'Imporzano. Un evento in cui si parlerà di carte, di disegno, ma soprattutto un'occasione in cui una tarologa leggerà i tarocchi a qualche fortunato - si spera - avventore.

Immaginazioni per tutti! – Dalle 10 alle 11, Chiesa di San Giovanni

Con Amélie Fléchais, Jonathan Garnier e Matt Dixon. Un confronto tra artisti che attraverso illustrazioni e approcci immaginativi del mondo dell'infanzia, colpiscono e affascinano anche gli adulti.

How I met Puccini – Dalle 12:30 alle 13:30, Auditorium del Suffragio.

Con Valentina Ciardelli, Stefano Teani e David “Bigo” Bigotti. A Lucca Comics & Games, un concerto per presentare il progetto “How I met Puccini”, ideato da Valentina Ciardelli che si esibirà, insieme a Stefano Teani, nelle aree più celebri della Butterly e del Tabarro. Duetta con loro David “Bigo” Bigotti che “bosonizzerà” le donne di Puccini. Con la collaborazione di Navigo e Puccini Festival.

PROFESSIONE FUMETTO: INCONTRI E OPPORTUNITÀ

LE NOVITÀ DELLA SELF AREA

Torna il Premio Self Area, che in questa edizione conta 27 opere candidate al premio provenienti dal mondo dell’autoproduzione e del fumetto underground: la persona vincitrice sarà annunciata il 2 novembre, nel corso della serata di premiazione al Teatro del Giglio in cui saranno assegnati anche i Lucca Comics Awards. Il collettivo o l’autore/l’autrice selezionato sarà premiato con il titolo di Ospite d'Onore alla prossima edizione del festival con uno stand offerto da Lucca Crea e avrà anche la possibilità di realizzare l’artwork pubblicitario della Self Area 2024 e una mostra sul volume vincitore. La giuria, che include esponenti vicini al fumetto indipendente include tra i giurati, oltre agli stessi espositori, la referente dell'Area Pro Corinna Braghieri, la curatrice della mostra dedicata d AkaB Carlotta Vacchelli, Marco Tavarnesi della libreria Inuit di Bologna, la Fondazione Tuono Pettinato e l'Associazione AkaB.

Quest’anno, inoltre, due cicli di eventi si alterneranno nella sala incontri della chiesa dell’Agorà: il primo, è a cura della Fondazione Tuono Pettinato, richiamerà in Agorà tanti amici e colleghi di Andrea Paggiaro mentre il secondo, curato da Carlotta Vacchelli, offrirà approfondimenti sul mondo dell’autoproduzione e del fumetto underground.

Infine, da pochi giorni si sono concluse le live del canale YouTube Mecenate Povero, nove incontri con i protagonisti della Self Area che hanno svelato in anteprima le novità editoriali che porteranno al festival.

LA CARICA DEI 3000 IN AREA PRO

Sono oltre 3.000 le candidature arrivate per le sessioni di scouting in Area Pro, in programma dall’1 al 5 novembre alle ex Scuderie Ducali di Piazza San Romano. I 24 editor nazionali e internazionali - tra i quali CB Cebulski, Editor in Chief della Marvel, Jim Lee, che ricopre una delle cariche più alte in DC (President, Publisher e Chief Creative Officer) e Shunsuke Tanaka, editor che lavora per una delle più prestigiose case editrici giapponesi, Kodansha - stanno procedendo in questi giorni alle preselezioni.

In questa edizione Sergio Algozzino, autore e docente, sarà a disposizione per sessioni di orientamento e portfolio review dedicate a tutti coloro che sono all’inizio della loro carriera nel mondo della Nona Arte. Inoltre, l’Area Pro si arricchisce con un ciclo di incontri formativi, dedicato al tema del lavoro nel fumetto: si parlerà di diritti e di previdenza, mentre Sergio Algozzino darà consigli pratici e suggerimenti su come diventare fumettista, muovendo i primi passi. Focus, infine, anche sul crowdfunding, uno strumento strategico per il mondo del fumetto, già utilizzato per finanziare diversi progetti editoriali (in collaborazione con Lo Spazio Bianco). Gli incontri sono riservati prioritariamente ai possessori di biglietto e braccialetto del festival, ma anche a coloro che sono interessati ad approfondire il mondo del lavoro nel fumetto.

IL PROGETTO EU WEBTOONS PREMIA LA CREATIVITÀ EUROPEA

Liberare la creatività europea: è questo lo slogan del progetto EU WEBTOONS, nato per scoprire artisti e artisti di tutta Europa che hanno scelto di produrre fumetti digitali in forma di webtoon, una modalità di lettura e fruizione della Nona Arte che ha già conquistato il mercato asiatico e che può offrire sempre più sbocchi professionali, in particolare alle nuove leve del fumetto. Lucca Comics & Games è tra i promotori dell’iniziativa guidata da Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, realizzata in collaborazione con il festival europeo Komiksowa Warszawa in Polonia (Varsavia) e la Finnish Comics Society e il suo progetto CUNE Comics che riunisce tutti i Paesi nordici. I vincitori e le vincitrici - scelti tra gli 86 progetti partecipanti - saranno annunciati a Lucca Comics & Games giovedì 02/11, alle ore 13 in Arcivescovado e si aggiudicheranno premi che vanno dai 1.000 ai 15.000 euro, incluso un premio speciale assegnato all’artista scelto/a dal pubblico. Il lavoro vincitore sarà messo in mostra nel corso dei festival partner, tra i quali la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image durante il Festival Internazionale del Fumetto di Angoulême nel gennaio 2024: un’opportunità straordinaria per lasciare il segno nella scena europea della Nona Arte.

UNO SGUARDO AL FUTURO CON IL LUCCA PROJECT CONTEST

DOG, l’opera di Valentina Gallucci, vincitrice dell’edizione 2022 del Lucca Project Contest è in arrivo per Edizioni BD. In anteprima a Lucca Comics & Games, sessioni di firmacopie allo stand dell’editore e presso il punto Official del festival: l’occasione di scoprire un esordio intenso sul delicato tema dell’amore tossico.

Per l’edizione 2023 del concorso, la giuria ha selezionato 14 opere: Questi Muri - Marco Checchin, Il Volto del Vuoto - Simone Tentoni e Vittorio Serrenti, Pensate ai bambini - Alessandro Contino e Lorenzo Livrieri, Super Knight Punk - Francesco Cabbai, Cash - Damiano Restivo e Simona Cocchi, EMDR - Alessandro Casotti, I Cavalieri di Yaga - Alice Fazzari e Anna Ferrari, I Racconti della Rue Borges - Paolo Massimo Toti e Antonio Marino, I'm the King - Luca Giuliano, L'Ultima Finestra - Stefano Tedeschi, La Città oltre le nuvole - Niccolò Pendinelli e Tommaso Bugiolacchi, Loverthinkers - Maurizio Calcagno, Daniel Scalisi e Chiara Alessandria, Makoto Moreau - Simone Tentoni e Marco Pacini, Stellar Collision - Federica di Maria.

Dopo la nuova fase di pitch e confronto con la giuria finale – composta da Mara Famularo, Simone di Meo e Giovanni Marinovich – gli autori e le autrici dovranno consegnare i loro progetti, rivisti alla luce delle indicazioni ricevute, entro giovedì 26 ottobre. L’annuncio del nome della vincitrice o del vincitore dell’ambito premio, che comprende la pubblicazione del progetto con Edizioni BD, sarà dato nel corso dell’attesa serata di premiazione del 2 novembre al Teatro del Giglio.

UNO SGUARDO AGLI HIGHLIGHTS DEL PROGRAMMA COMICS: EDUCAZIONE CIVICA A FUMETTI

DIRITTI UMANI SULLA SCIA DEI FRATELLI KENNEDY

In questa edizione del festival prende il via la collaborazione con la Robert F. Kennedy Human Rights Italia (www.rfkitalia.org), sede italiana dell’omonima organizzazione nata negli Stati Uniti all’indomani della morte del Senatore Robert Francis Kennedy nel 1968 e attiva nel campo dell’educazione ai diritti umani. Quattro studenti dell’IIS “Celestino Rosatelli” di Rieti, vincitori della III edizione delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani in Lingua Inglese, saranno ospiti di Lucca Comics & Games per i cinque giorni dell’evento. Nell’occasione sarà lanciato il concorso I fratelli Kennedy e il cammino per i diritti civili rivolto alle scuole italiane di ogni ordine e grado per celebrare insieme il 60° anniversario della storica firma del Civil Rights Act del 1964, che dichiarò illegale la segregazione razziale. Utilizzando i materiali messi a disposizione dalla Robert F. Kennedy Human Rights Italia, gli istituti racconteranno il percorso che ha portato alla storica firma attraverso disegni e fumetti che saranno selezionati da una commissione composta da referenti delle due organizzazioni e da disegnatori professionisti e presentati nell’edizione 2024 della manifestazione.

L’ATTIMO DECISIVO, UN FUMETTO PER IMPARARE AD AFFRONTARE IL RISCHIO

L’attimo decisivo è un progetto realizzato nell’ambito della campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile Io non rischio, promosso dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e Merito. Il fumetto racconta le vicende di Samira, Carlo, Katja e Paolo, quattro ragazzi tra gli 11 e i 14 anni che si trovano ad affrontare le conseguenze di quattro rischi naturali (alluvione, terremoto, incendio boschivo e maremoto) e a compiere scelte decisive per salvare sé stessi e gli altri. L’opera sarà presentata all’interno di Lucca Comics & Games giovedì 02/11 alle ore 11:30, presso la Sala Tobino. Dopo un saluto dell’assessore della Regione Toscana, Monia Monni, interverranno gli autori Roberto Gagnor e Mattia Surroz che si sono occupati della sceneggiatura e dei disegni del fumetto. Presenti la Vice Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Titti Postiglione, il dirigente della struttura regionale di protezione civile Bernardo Mazzanti e rappresentanti delle istituzioni locali. All’incontro parteciperanno anche 50 studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado di Lucca.

GLI EDITORI SI RACCONTANO

ITALYCOMICS - BUBBLE COMICS PRESENTA…

Italycomics presenta 30 nuove pubblicazioni Bubble, universo narrativo di serie di generi diversi: poliziesco (Major Grom), spionaggio (Red Fury), soprannaturale (Demonslayer, Exlibrium, Inok), fantascienza (Meteora). Bubble è sbarcata anche al cinema con Major Grom, il cui lungometraggio è disponibile su Netflix. Tra le novità, anche l’arrivo della prima serie con un supereroe: inaugurata nel 2020, Mir (Mondo), vede il ritorno di un eroe dell’Urss, scomparso negli anni ’60 e rimaterializzatosi in un contesto del tutto diverso da quello che conosceva.

This Is Not A Love Song (TINALS) PRESENTA…

Etichetta editoriale indipendente specializzata in packaging originali che racchiudono fumetti e illustrazioni in breve formato: musicassette e vhs di carta, il disegno che flirta con la cultura pop. Un artista diverso per ogni canzone e film illustrati. Le novità in fiera saranno i remake grafici di Apocalypse Now, Harry Potter, Il Signore degli Anelli, Indiana Jones, Barbie, Euphoria… Allo stand presenti Luchadora, NICU e Alberto Becherini.

KAPPALAB PRESENTA…

Kappalab è la casa editrice dei Kappa boys, responsabili dell’arrivo dei manga in Italia dagli anni ‘90, e del loro boom nei decenni successivi. A Lucca Comics & Games 2023 presentano 501 quiz manga e anime e Anime tour, aggiungono alla collana LibriGhibli il romanzo E voi come vivrete? (che ha ispirato il nuovo film di Hayao Miyazaki Il razzo e l’airone) e lanciano la guida illustrata Studio Ghibli: la fabbrica dei sogni – Dalle origini a Il Ragazzo e l’Airone. Inoltre: In cucina con gli anime e gli Yokai di Shigeru Mizuki.

HIKARI EDIZIONI PRESENTA…

Hikari Edizioni è entusiasta di ospitare il maestro Masaaki Ninomiya, autore di Gannibal, con gli ultimi due volumi della serie e un Collector’s box esclusivo. In anteprima a Lucca tante novità editoriali, tra cui Shigahime di Hirohisa Sato, Sabu e Ichi di Shotaro Ishinomori, Dance! Kremlin Palace di Shintaro Kago, una raccolta di storie brevi del maestro dell’horror Noroi Michiru, Pumpkin Night di Masaya Hokazono e Duke Goblin di Osamu Tezuka. Da 001 Edizioni, Gianni Tacconella presenta L'ultimo spettacolo di Isa Bluette.

ROUND ROBIN PRESENTA…

Conflitti e confini: la Round Robin e i racconti di guerra al festival con Se chiudo gli Occhi, di Francesca Mannocchi e Dyala Brisly e Oriana Fallaci di Eva Giovannini e Michela Di Cecio. E ancora le novità crime Odino Buzzi, cronista detective, graphic novel omaggio a Dino Buzzati; Citè, graphic thriller di Massimo Carlotto; Golconda Jazz Club di Quasirosso. Ospiti presenti: Irene Carbone, Giuseppe Guida, Marcello Bondi, Andrea Gobbi e tanti altri.

UPPER COMICS PRESENTA…

Per Lucca Comics & Games 2023, l'editore - che pubblica fumetti manga shonen creati da autori italiani - porterà in anteprima i titoli Hellcyclopedia Perfect Edition e Almost Dead Omnibus. Allo stand presente una serie di autori e autici per i firmacopie: Paolo Zeccardo (Almost Dead), Chiara Scarpitta (La Stanza Grigia), Roberta Lazzarini (Red Requiem), Ivana Murianni e Rossella Gentile (Fr33d0m), Luca Maffia (Æthernal), Gaetano Scoglio (Sheol Spectrum, Phobia). Saranno estratti 5 Shikishi originali, disegnati da autori in fiera.

A LUCCA PARTECIPIAMO… INSIEME.

WE PLAY TOGETHER #LUCCAGAMES30 #LUCCACG23

We believe in #Community #Inclusion #Respect #Discovery #Gratitud

